Násilný útok v Belfastu vedl k zuřivému ultrapravicovému násilí. Byla vypálena řada domů
10. 6. 2026
„Nevyužívejte naši tragédii k podněcování násilí,“ vyzývá rodina oběti útoku v Belfastu
Příbuzní Stephena Ogilvieho uvádějí, že nepokoje nejsou vítány a že mnoho migrantů přispívá k rozvoji Spojeného království
Rodina oběti útoku nožem v Belfastu vyzvala k zachování klidu poté, co ve městě vypukly nepokoje.
Stephen Ogilvie je v nemocnici, protože při útoku přišel o levé oko. Záznamy z útoku se v pondělí večer a v úterý během dne hojně šířily na sociálních sítích.
Hadi Alodid, 30letý Súdánec, byl ve středu u belfastského magistrátního soudu, obviněn z pokusu o vraždu Ogilvieho, z vyhrožování smrtí radiologickému technikovi NHS téhož dne a z držení nože.
Odborníci v rozhlase BBC konstatovali, že přistěhovalci páchají v Británii podstatně menší počet násilných činů než domácí bělošské obyvatelstvo. Útok nicméně vyvolal obrovské rasistické násilnosti v Belfastu včetně pálení automobilů a domů. Jak se vyjádřil jedna oběť, jíž rasističtí násilníci vypálii dům: "Jaký má toto násilí smysl?"
Dav, v němž byli i maskovaní muži, v úterý v noci zapaloval vozidla a domy a blokoval silnice v Belfastu a okolí, několik hodin poté, co Elon Musk, Tommy Robinson a další ulttrapravicoví agitátoři vyzývali lidi, aby vyšli do ulic.
„Jsme naprosto zdrceni tímto hrozným útokem na našeho milovaného,“ uvedla Ogilvieho rodina v prohlášení, které sdílel Phillip Brett, poslanec Demokratické unionistické strany za Belfast North.
„Pro celou naši rodinu to byl obrovský šok a v tuto chvíli je naší jedinou prioritou být u jeho lůžka a pomáhat mu se zotavit.“
Dodali, že nepokoje a rozdělování společnosti nejsou jako reakce na tento útok „vítány“. „Jsme si vědomi napětí a diskusí o protestech, které následují po tomto incidentu. Chceme zcela jasně říci, že noční nepokoje nejsou vítány a že mírový protest je jedinou cestou vpřed,“ uvedli.
„Máme mnoho migrantů, kteří přispívají k naší zemi nesmírně cenným způsobem, mimo jiné v našem zdravotnictví a v sektoru pohostinství, a jsme na nich závislí, aby naše země fungovala. Nechceme, aby byla tato strašná tragédie zneužita k rozdělování lidí nebo k podněcování nepřátelství.“
V úterý vyšlo najevo, že Alodidovi bylo po příjezdu z Irska uděleno pětileté povolení k pobytu ve Velké Británii. Po krátkém středečním slyšení byl vzat do vazby na čtyři týdny.
Soudce Steven Keown zamítl Alodidovi propuštění na kauci a případ byl odročen na 8. července.
Na konci jednání Keown uvedl, že chce „zdůraznit, že naše myšlenky v tuto chvíli směřují k oběti a její rodině, a také k záchranným složkám a členům veřejnosti, kteří oběti přispěchali na pomoc“, a dodal, že by za to měli být „pochváleni“.
V neobvyklém zásahu, v němž se zabýval nepokoji, ke kterým došlo po útoku v celém Belfastu, soudce odsoudil „skutečnost, že jsou záchranné služby terčem útoků“, a uvedl, že s pachateli bude naloženo přísně.
S přímým odkazem na zprávy, které se ve středu šířily a vybízely demonstranty, aby se nadále shromažďovali a nosili masky a tmavé oblečení, řekl, že ti, kteří se účastní násilí, „mohou také očekávat, že půjdou do vězení“, a dodal: „A tato zpráva bude vyslána hlasitě a jasně.“
Zdroj v angličtině ZDE
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