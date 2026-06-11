Channel 4 News: Izraelské vraždění v Libanonu pokračuje. Trump se zase náhle rozhodl jinak
11. 6. 2026
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Je tomu ale skutečně tak? Z Teheránu zatím nepřišlo žádné oficiální stanovisko.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres mezitím vyzval k úplnému příměří jak v Íránu, tak v Libanonu, kde dnes dopoledne izraelské letectvo zasáhlo vesnice na jihu země. Náš korespondent pro zahraniční záležitosti, Secunder Khermani, se právě nachází v jižním Libanonu a připojuje se k nám z města Tyros. Secundere:
Reportér: Matte, prezident Trump se rychle šplhal po žebříčku eskalace a nyní se zdá, že po něm zase sestupuje, i když pokusy zprostředkovatelů o dosažení vyjednaného urovnání pokračují.
Zatímco americká armáda popsala své včerejší údery na Írán jako sebeobranu, americký ministr války Pete Hegseth byl mnohem přímočařejší a prohlásil, že Amerika vyjednává pomocí bomb. Íránská armáda samozřejmě včera v noci reagovala vlastními útoky na americké cíle v Perském zálivu.
A dnes, po výměně hrozeb dalšími útoky a poté, co prezident Trump dokonce nastolil možnost, že američtí vojáci převezmou kontrolu nad íránským ostrovem Charg, prezident Trump nyní říká, že se s Íránem finalizuje dohoda, která by údajně oživila příměří, znovu otevřela Hormuzský průliv a nastartovala jednání s Íránem o jeho jaderném programu.
Jak říkáte, Íránci se k tomu zatím nevyjádřili. A samozřejmě jsme v minulosti od prezidenta Trumpa opakovaně slyšeli, že dohoda je na spadnutí, jen aby se nakonec neuskutečnila.
A pokud jsou pokusy o dosažení dohody ohledně konfliktu mezi USA a Íránem komplikované, pak jsou pokusy o dosažení dohody zde v Libanonu ohledně zdejšího konfliktu ještě složitější. Írán tvrdí, že součástí jeho dohody s USA musí být stažení izraelských vojsk z jižního Libanonu a příměří s Hizballáhem. Libanonská vláda, která v této válce zůstávala stranou, se snaží prosadit svou autoritu a jednat přímo s Izraelci. Jejich útoky však pokračují, stejně jako útoky Hizballáhu na izraelské jednotky na jihu země.
Jedno z nejstarších obydlených měst na světě se stále více mění v trosky. Celý den jsme sledovali, jak se kolem Tyru snášejí izraelské údery. Izraelská armáda nařídila evakuaci celého města. Navštívili jsme místo jednoho z úderů z počátku tohoto týdne.
Zde můžete vidět obrovský dopad úderu, který mířil na obytnou budovu. Nikdo nebyl zabit, ale hned tamhle, jen pár metrů odtud, se nachází památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, která utrpěla určité škody. Stále také slyšíme další izraelské stíhačky na obloze nad námi.
Římské ruiny možná přežily. Běžnější, ale nezbytná infrastruktura však ne. Toto jsou zkroucené zbytky velkých elektrických generátorů, které dodávaly bezplatnou elektřinu do několika úkrytů, kde bydlely stovky vysídlených lidí.
Muž: "Jen zajistit nějaký jednoduchý život. To je vše, co potřebujeme. Nic jiného není."
Reportér: Odejít nebo zůstat. Rozhodnutí, která mohou rozhodnout o tom, zda budete žít, nebo zemřete. Maryam byla absolventka studia financí, která se starala o své staré rodiče, Lubnu, pacientku s rakovinou, a Mohammeda. Všichni byli zabiti při izraelském útoku na jejich rodné město východně od Tyru. Maryamino tělo bylo nalezeno jako poslední a nyní je odváženo na hřbitov. Její bratři přiletěli ze zahraničí, aby pohřbili ji a jejich rodiče.
Bratr: Byla to ona, kdo se staral o mou matku a mého otce.
Můj táta je také starý muž. Život někdy není spravedlivý.
Jste rozhněvaní?
Bratr: Hněv ji nemůže přivést zpět. Hněv ji nemůže přivést zpět.
Reportér: Stovky žen a dětí byly zabity při izraelských útocích zde během posledních tří měsíců. Izraelská armáda však trvá na tom, že se zaměřuje pouze na bojovníky Hizballáhu, a obviňuje je, že se skrývají mezi civilním obyvatelstvem.
Na začátku tohoto týdne Izrael nařídil obyvatelům křesťanské čtvrti v Tyru evakuaci. Až dosud byla tato oblast ušetřena.
U přístavu se Valib a Hoda, oba s tetováním Che Guevary, snaží zůstat veselí. Hoda měl obchod s alkoholem. Bylo to dílo jeho života, nyní zcela zničené izraelským útokem. Když přemýšlí o své ztrátě, smích ustane. Jen na chvíli.
Jedná se o obyvatelstvo stejně vyčerpané, jako odolné, uvězněné v konfliktu, nad kterým má tak málo moci.
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