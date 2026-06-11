Na počátku nebyl Adam, ale špinavý mikrobiální koberec
11. 6. 2026 / Fabiano Golgo
Kdyby si člověk měl představit vlastní původ podle školní učebnice, skončí u pěkného obrázku: buňka, jádro, mitochondrie, šipka, popisek, klid. Vypadá to skoro jako rodinný strom dobře vychované buržoazie. Otec, matka, potomek, pořádek. Jenže biologie má pro podobné rodinné idyly stále menší pochopení. Čím víc čteme genomy, tím méně vypadáme jako výsledek čisté genealogie a tím víc jako archiv starých kompromisů, únosů, spoluprací a náhodných převozů genetického materiálu.
Nová studie publikovaná v časopise Nature skupinou kolem Toniho Gabaldóna z IRB Barcelona a Barcelonského superpočítačového centra připomíná, že ani naše buňky zřejmě nezačaly jedním velkým okamžikem, ale dlouhým provozem. Ne svatbou dvou mikrobů před oltářem evoluce, nýbrž rušným tržištěm, kde si bakterie, archea a snad i obří viry po miliony let předávaly části vybavení.
Řeč je o původu eukaryotické buňky. To je ten typ buňky, z něhož jsme složeni my, zvířata, rostliny, houby a celá řada jednobuněčných organismů. Eukaryotická buňka má vnitřní oddělení, jádro, mitochondrie a propracovanou organizaci. Není to sáček s chemií, ale spíše město se sklady, elektrárnou, dopravou a hranicemi. Právě vznik tohoto města patří k největším otázkám biologie.
Dlouho se příběh vyprávěl poměrně jednoduše. Jedna archea se spojila s bakterií. Bakterie se časem proměnila v mitochondrii, buněčnou elektrárnu, a tím se otevřely dveře k větší složitosti. Tato představa, spojená především se jménem Lynn Margulisové, byla jednou z těch vědeckých myšlenek, které změnily nejen biologii, ale i způsob, jakým přemýšlíme o spolupráci v přírodě. Buňka nevznikla jen bojem, ale také spolubydlením.
Nová práce tuto představu neruší. Mitochondrie zůstává zásadní. Jen se ukazuje, že příběh byl pravděpodobně méně elegantní a mnohem zajímavější. Předkové eukaryot zřejmě nevznikli z jednoho velkého setkání, ale z postupného vrstvení kontaktů s různými mikroorganismy. Nešlo o duet, ale o špatně zdokumentovaný orchestr.
Protože se to všechno odehrálo zhruba před dvěma miliardami let, nelze čekat kostru prvního eukaryota v muzeu. Mikrobi z takové doby po sobě nezanechávají památníky. Zanechávají něco mnohem horšího i lepšího: stopy v genomech dnešních organismů. Gabaldónův tým tedy dělal molekulární archeologii. Nevykopával kosti, ale porovnával geny.
Pomocí superpočítače MareNostrum vědci rekonstruovali soubor genů a proteinových rodin posledního společného předka všech eukaryot, známého jako LECA. Potom tyto stopy porovnali s desítkami tisíc genomů bakterií, archeí a virů. Výsledkem není romantická jistota, ale mapa pravděpodobností. A právě v ní se objevily další stopy.
Vedle známého příspěvku bakterie, z níž vznikla mitochondrie, studie identifikuje signály nejméně dvou dalších bakteriálních skupin. Planctomycetota jsou pozoruhodné bakterie s neobvykle složitou vnitřní organizací. Myxococcota zase souvisejí s metabolickými funkcemi, včetně procesů spojených s lipidy a membránami. Jinými slovy: některé části toho, co dnes považujeme za samozřejmou výbavu složité buňky, mohly mít starší a rozptýlenější původ.
Nejhezčí na tom je, že tyto příspěvky zřejmě nepřišly najednou. Signály Planctomycetota vypadají starší, zatímco Myxococcota a linie vedoucí k mitochondrii se objevují později. Buňka se tedy možná nestala složitou po jedné slavné akvizici. Spíš pomalu hromadila schopnosti, jako když chudá domácnost po letech konečně získá ledničku, sporák, pračku a polici na knihy, jen s tím rozdílem, že tady šlo o membrány, metabolismus a molekulární stroje.
A pak jsou tu obří viry. To zní jako titulek z levného filmu, ale v biologii nejde o metaforu. Obří viry, například ze skupiny Nucleocytoviricota, mají mnohem větší genomy než většina běžně známých virů a infikují jednobuněčné eukaryoty. Studie naznačuje, že některé geny zapojené v rané evoluci eukaryot mohly pocházet právě od nich. Neznamená to, že viry „stvořily" zvířata a rostliny. Znamená to něco méně bombastického a vědecky zajímavějšího: viry mohly sloužit jako dopravci genetického materiálu mezi mikroorganismy žijícími ve stejném prostředí.
To je důležitý rozdíl. Populární věda má ráda věty, které se samy prodávají. „Obří viry pomohly vytvořit člověka" zní lépe než „fylogenomická analýza ukazuje možné stopy horizontálního přenosu genů v rané eukaryogenezi". Jenže právě ta druhá věta je blíž realitě. Evoluce není dramaturg. Nemusí mít hlavního hrdinu, padoucha a pointu. Většinou má jen dlouhé trvání, chemii, konkurenci, náhodu a organismy, které přežily dost dlouho na to, aby po sobě zanechaly potomky.
Obraz, který z práce vychází, je obraz mikrobiálních koberců: hustých komunit organismů žijících ve vrstvách, v různých chemických podmínkách, v neustálém kontaktu. V takovém světě není gen jen dědictvím po rodičích. Je také balíkem, který může přejít jinou cestou. Horizontální přenos genů je pro mikrobiální svět méně skandál než každodennost. Naše vzdálená buněčná minulost tedy možná nevypadá jako rodokmen, ale jako síť.
To má i filozoficky nepříjemný půvab. Člověk se rád považuje za individuum. Má jméno, pas, daňové číslo, názory a iluzi vnitřní jednoty. Jenže na nejhlubší biologické úrovni jsme potomci dávných symbióz. Naše buňky jsou pamětí cizích organismů, dávných bakteriálních dohod a možná i virových zásilek. Nejsme pevnost. Jsme úspěšně fungující kompromis.
Věda tím samozřejmě neříká, že identita neexistuje. Říká jen, že život nikdy nebyl tak čistý, jak si ho představují ti, kteří milují hranice víc než skutečnost. Ani buňka, nejmenší jednotka našeho těla, není čistého původu. Je výsledkem dlouhé historie kontaktů. Vznikla z provozu, nikoli z izolace.
Na tom je cosi osvobozujícího. Původ života není bajka o čistotě, ale kronika kontaminace. Ne ta špinavá, hysterická kontaminace z politických fantazií, nýbrž biologická kontaminace jako zdroj novosti. Něco se přiblížilo k něčemu jinému. Něco se přeneslo. Něco se usadilo. Něco, co bylo kdysi cizí, se stalo naším vnitřkem.
A tak se možná musíme smířit s tím, že na počátku našich buněk nestál jeden velký okamžik, ale dlouhá, vlhká, mikroskopická sousedská politika. Žádný Adam. Žádná čistá linie. Jen mikrobiální koberec, superpočítač o dvě miliardy let později a nepříjemně krásné zjištění, že život se od začátku skládal z aliancí, které by žádný notář nedokázal sepsat.
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