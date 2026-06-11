Adam Sybera pro The Kyiv Independent
Západni pokrytectví: Somálský rozhodčí vyhoštěn, Ovečkin zakládá tým Putin
11. 6. 2026 / Adam Sybera
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Kvůli pozornosti sportovního publika vůči MS ve fotbale 2026, stále intenzivnějšímu volání po návratu ruských sportovců a zároveň omezování vstupu sportovců z jiných zemí, jsem napsal krátký op-ed k vnímání ruské agrese v kontextu sportovního prostředí, píše Adam Sybera z Kyjeva.
Je pozoruhodné, jak důsledně dokážeme zákazy uplatňovat a vymáhat, když se někdo jmenuje příjmením "Hussein" nebo má třeba somálský původ.
Ale v momentě, kdy za někým stojí hromada peněz, hlásí se k ochraně křesťanských hodnot, zákaz často jak kouzelným proutkem okamžitě mizí (pokud vůbec začne platit).
Například Alexandr Ovečkin otevřeně podporuje Vladimira Putina a násilné deportace ukrajinských dětí relativizuje jako jejich "záchranu". Přesto se těší podpoře celé organizace NHL i širší hokejové společnosti.
Dovedete si představit, co by probíhalo za diskuze, pokud by se výše zmíněný fotbalista Aymen Hussein veřejně hlásil ke své vládě nebo náboženství?
Naopak Ovečkin založil hokejový tým "Putin" a je neskrývanou součástí ruské propagandy - tedy země, která vede USA jako nepřátelskou zemi. Doslova a do písmene se hlásí k nepříteli, který vede otevřenou, agresivní válku a stejně je oslavován.
To otevírá mnohem širší a zajímavější otázku, která se netýká pouze sportu, ale celé naší společnosti.
Na základě jakých hodnot vlastně určujeme, co je přijatelné a co už ne?
Ono se totiž trošku zdá, že rozhodujícím faktorem nejsou ani tak hodnoty samotné, jako spíše barva pleti, původ, náboženské vyznání a samozřejmě ekonomická síla účastníka.
Občas mám pocit, že kdyby byl Vladimir Putin Arab, z Moskvy by už v roce 2022 bylo parkoviště.
Celý komentář v angličtině na webu The Kyiv Independent je zde.
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