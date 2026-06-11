Držitel ceny FIFA za mír zahájil mistrovství světa bombardováním íránského vodovodního systému
11. 6. 2026
Ve Washingtonu panovala radostná atmosféra, když se roznesla zpráva, že vodní nádrže v okrese Bamani byly úspěšně zasaženy raketami Tomahawk. Tyto nádrže zásobovaly pitnou vodou město Kuhestak a asi deset okolních vesnic. Doufejme, že USA najdou způsob, jak jim příště odříznout zásoby potravin a možná vyhodit do vzduchu i jejich nemocnici.
Mluvčí USA vysvětlil, že je „pobuřující, že Íránci mají vodu z kohoutku, zatímco lidé ve Flintu v Michiganu stále používají balenou vodu“. S tímto hodnocením se dá jen těžko nesouhlasit.
Útok USA byl odvetou za sestřelení vrtulníku Apache Izraelem. Jelikož se jednalo o akt sebeobrany proti izraelské falešné vlajce, neporušuje to mezinárodní právo.
USA potvrdily, že pokud Izrael provede další falešné vlajky, Írán bude přísně potrestán. Je vzrušující, že Izrael naznačil, že má v rukávu další falešné vlajky, aby si připomněl dobu, kdy obviňoval Egypt z napalmového útoku na USS Liberty. Chci tím jen říct, že kdybych byla na palubě americké válečné lodi, byla bych teď velmi nervózní.
Zatímco oceněná bombardovací kampaň na Blízkém východě udržuje naději na příměří, agenti ICE dělají svou práci doma. Inspirativně zatýkají fotbalisty a rozhodčí, kteří mají podezřele tmavou pleť.
Určitě vás potěší, že v důsledku tohoto šokujícího chování FIFA zakázala Rusku účast na mistrovství světa. Zmínila také něco o tom, že Rusko nelegálně bombarduje jinou zemi. Takové chování je naprosto nepřijatelné, že? Zasraní Rusové.
Díky bohu za země jako USA a Izrael, které jsou připraveny bránit mezinárodní právo a chránit lidi, na kterých záleží.
Pokud USA budou pokračovat ve svých statečných snahách o sebeobranu, Trump se možná stane vůbec prvním dvojnásobným držitelem Mírové ceny FIFA. Už teď je prvním násilníkem, který tuto cenu získal. Prostě pořád boří skleněné stropy... bombami.
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