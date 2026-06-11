Putin i Trump jsou uvězněni ve válkách proti realitě, které prohrávají
11. 6. 2026
Války na Ukrajině a v Íránu jsou velmi odlišné, ale společná autoritářská iluze spojuje muže, kteří je rozpoutali, píše Raphael Behr
Silný prezident, samozvaný spasitel národní slávy, je uvězněn v konfliktu, který nedokáže vyhrát, ale neví, jak ho ukončit, aniž by vypadal jako poražený. Kult neomylnosti brání vůdci přiznat strategickou chybu dokonce i sám sobě. Může to být jak Donald Trump, tak Vladimir Putin; Írán nebo Ukrajina.
Konflikty a režimy, kterých se týkají, se však v důležitých ohledech liší. Ruská kampaň za vymýcení sousední demokracie je ve své koncepci odpornější a ve svém provedení krvavější než zpackaná snaha USA svrhnout diktaturu v Teheránu. Trvá také mnohem déle. První světová válka byla kratší než „speciální vojenská operace“, která měla do několika týdnů dobýt Kyjev. Sovětská Rudá armáda odrazila nacistickou invazi a pochodovala na Berlín za kratší dobu, než jakou potřebovaly Putinovy síly k obsazení části východní Ukrajiny, a nedosahují žádných významných postupů. Válka spálila biliony rublů a obětovala stovky tisíc životů bez jakéhokoli zřetelného přínosu pro národní velikost.
Neúspěch je příliš velký na to, aby ho propagandistický aparát Kremlu dokázal skrýt. Civilisté stovky kilometrů od frontové linie vidí oblaka černého kouře z ropných rafinérií zasažených ukrajinskými drony s dlouhým doletem. Cítí, jak se jejich mzdy kvůli inflaci tenčí. Všimli si, jak byla přehlídka ke Dni vítězství minulý mšěsíc, svátek ruského militarismu, podivně skromná. Tradiční konvoj tanků a raket nemohl vyrazit, když bylo nebe nad Rudým náměstím zranitelné vůči ukrajinským leteckým útokům.
Oficiální průzkumy veřejného mínění ukázaly pokles podpory Putina, i když z nemožných výšin na nepravděpodobné. Jelikož agentury shromažďující data jsou pod státní kontrolou, lze tento výkyv nejlépe interpretovat jako příznak frakčního boje o vliv uvnitř režimu. Pragmatici v civilní správě možná naznačili prezidentskou zranitelnost jako varování pro zastánce tvrdé linie v bezpečnostním aparátu, že jejich přístup nefunguje. Průzkumy se po pauze na „metodickou“ revizi vrátily k obdivné normě.
Jakákoli vnitřní ruská lobby usilující o ukončení války naráží na problém, že Putin vnímá konflikt jako existenční boj za pomstu národní cti proti zrádnému Západu. Vystupuje jako ztělesnění národního osudu a znovu potvrzuje civilizační nadvládu Ruska nad pohraničními územími, na která má historické právo. Takový člověk jen těžko přijímá perspektivu jednání s Volodymyrem Zelenským na rovnocenné úrovni jako s legitimním prezidentem nezávislé země.
Trumpův pohled na svět je méně zaplněn starodávnou mytologií a více prosycen narcismem celebrit, ale účinek je stejný. Sdílí Putinovu koncepci alfa-mocností, jejichž zájmy převažují nad jakýmikoli nároky na suverenitu menších národů v jejich sousedství. Dalo se ho snadno přesvědčit, že ukrajinská věc je beznadějná a že Putin drží všechny „trumfy“, protože by to urazilo jeho vlastní pocit majestátnosti, kdyby uvěřil, že někdo ze Zelenského geopolitické třídy by mohl být vítězem.
Kdyby se americký prezident zajímal o realitu ukrajinské obranné kampaně, mohl by si všimnout vyrovnávacího účinku dronů, které umožňují menším silám zmařit zdánlivě drtivý útok. Mohl by dokonce zvážit význam této asymetrie při posuzování, zda by bylo možné bombardováním donutit Írán k bezpodmínečné kapitulaci. Mohl by pak přijmout radu od lidí na ministerstvu zahraničí a v CIA, kteří za předchozích vlád simulovali totální kampaň proti Islámské republice. Došli k závěru, že změnu režimu nelze dosáhnout ze vzduchu a že uzavření Hormuzského průlivu je proveditelným íránským protiopatřením s devastujícími ekonomickými důsledky.
To by vyžadovalo schopnost strategické analýzy, která by uznávala praktická omezení toho, čeho mohou USA dosáhnout. Jelikož Trump nevidí žádnou hranici mezi sebou a mocí své země a každou interakci vnímá jako hru s nulovým součtem, zahrnutí íránských výhod do vojenské rovnice by bylo jako přiznání limitů jeho osobní moci. Nesnesitelné.
Stejně jako Putin je Trump uvězněn na ostrově autokratických iluzí, obklopen poradci a ministry, kteří jsou příliš zbabělí nebo příliš zaslepeni ideologií, aby dohlédli na vzdálený břeh reality a navrhli cestu zpět. Pro ruského prezidenta by mohlo být určitou kompenzací vidět USA ponížené na Blízkém východě, ale zisky jsou menší, než se zdálo na začátku války. Nárůst příjmů z vyšších cen ropy byl z velké části vykompenzován náklady a logistickými překážkami způsobenými ukrajinskými drony dopadajícími na průmyslovou infrastrukturu.
Mezitím má Trumpova administrativa, uvízlá v jednáních s Teheránem, nulovou kapacitu pro Ukrajinu. To snižuje šance Putina v jeho sázce, že Bílý dům dokáže donutit Zelenského k ústupkům na území, které se ruským vojákům nepodařilo dobýt. Vytváří to také prostor pro aktivnější zapojení evropských spojenců Ukrajiny. Ti pociťují nutnost zastavit agresi Kremlu naléhavěji než kdokoli ve Washingtonu.
Tuto agendu je snazší prosazovat od porážky Viktora Orbána v maďarských volbách na začátku tohoto roku. Odstranění Putinova oblíbeného špíny z evropských mechanismů vedlo k okamžitému odblokování pomoci Kyjevu. Objevují se známky dynamiky za mírovou iniciativou vedenou Evropou. Na nedávném setkání ministrů zahraničí EU se diskutovalo o kandidátech na vedení jednání s Moskvou. Tento týden Keir Starmer hostil Zelenského spolu s německým Friedrichem Merzem a francouzským Emmanuelem Macronem na summitu v Downing Street.
Tyto projevy solidarity zakrývají propast mezi tím, co Ukrajina potřebuje z hlediska vojenského vybavení, a tím, co jsou Evropané připraveni poskytnout. Stále není jasné, co by „koalice ochotných“ byla skutečně ochotna udělat pro udržení míru na Ukrajině bez USA. Ale ani Putinova důvěra v to, že dekadentní Západ nevydrží, když bude konfrontován s nevyčerpatelnými zásobami mužné statečnosti Ruska, nebyla potvrzena.
To je další věc, kterou má společnou s Trumpem, nebo kterou ruský ultranacionalismus sdílí s „Maga mánií“. Obě hnutí vnímají Evropu jako chátrající civilizaci v agónii kulturní sebevraždy způsobené předávkováním imigrací a liberální degenerací. Je to diagnóza opakovaná mnoha nacionalisty a mainstreamovými konzervativci po celé Evropě, na jejichž ideologické cestě jim pomáhají otevřené i skryté online kampaně pocházející z Ruska a USA.
Je to také podcenění charakteristické síly liberální demokracie, kterou je odolnost daná pluralismem a institucionálním přijetím legitimní opozice. Autoritář, který nevidí rozdíl mezi svou vůlí a osudem národa, považuje nesouhlas za útok na svou autoritu, hraničící se zradou. Sedí na vrcholu mocenské stavby, která prosazuje loajalitu na úkor pravdy, až je samotná realita z jeho dvora vyhnána.
V USA lze tento proces ještě napravit ústavními kontrolními mechanismy, spravedlivými volbami, svobodným tiskem a nezávislými soudy. V Rusku nikoli. Proto musí evropské demokracie dokázat, že jejich systém vlády je nejen lepší v teorii, ale i silnější v praxi. A to tak, že přijmou boj Ukrajiny za svůj vlastní.
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