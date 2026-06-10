Transparency se podnětem obrací na instituce EU v souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše

10. 6. 2026

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Protikorupční organizace Transparency International ČR (TI ČR) odeslala v pondělí 25. května 2026 institucím Evropské unie (EU) podnět týkající se střetu zájmů předsedy vlády České republiky Andreje Babiše (ANO). Mezi příjemci jsou Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST), Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET) a dále Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr (ECA).

 

 

Premiér Andrej Babiš (ANO) | zdroj: Facebook Andreje Babiše

Střet zájmů předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše spočívá v jeho soukromých obchodních aktivitách spojených mimo jiné s koncernem Agrofert nebo investiční holdingovou společností SynBiol.

Koncern Agrofert je pevně navázán na veřejné finance, jakožto příjemce dotací a zakázek ze státního, ale i unijního rozpočtu, a to i v době, kdy Babiš zastává exekutivní vládní funkci, což je českým zákonem o střetu zájmů a evropskými pravidly zakázáno.

Premiér Babiš loni v prosinci slíbil občanům v teskném videu, že svůj střet zájmů vyřeší tím, že se navždy zbaví Agrofertu a ten získají jeho děti až po jeho smrti. Znovu se ale ukázalo, že neříkal pravdu a odhalené nastavení svěřenského fondu RSVP TRUST ho v tom usvědčuje. 

Proto se také obracíme na příslušné unijní instituce, aby účet za Babišovo porušení pravidel neplatil daňový poplatník. V našem podnětu také upozorňujeme na počínající ‚state capture' – ovládnutí státu v Česku.
 

Celé znění podnětu TI ČR najdete online zde.
 

I přes lživé útoky premiéra Babiše vůči naší protikorupční organizaci se nenecháme odradit.

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Obsah vydání | 10. 6. 2026