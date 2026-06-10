Transparency se podnětem obrací na instituce EU v souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše

Premiér Andrej Babiš (ANO) | zdroj: Facebook Andreje Babiše
Střet zájmů předsedy hnutí ANO a
premiéra Andreje Babiše spočívá v jeho soukromých obchodních aktivitách
spojených mimo jiné s koncernem Agrofert nebo investiční holdingovou
společností SynBiol.
Koncern
Agrofert je pevně navázán na veřejné finance, jakožto příjemce dotací a
zakázek ze státního, ale i unijního rozpočtu, a to i v době, kdy Babiš
zastává exekutivní vládní funkci, což je českým zákonem o střetu zájmů a
evropskými pravidly zakázáno.
Premiér
Babiš loni v prosinci slíbil občanům v teskném videu, že svůj střet
zájmů vyřeší tím, že se navždy zbaví Agrofertu a ten získají jeho děti
až po jeho smrti. Znovu se ale ukázalo, že neříkal pravdu a odhalené
nastavení svěřenského fondu RSVP TRUST ho v tom usvědčuje.
Proto
se také obracíme na příslušné unijní instituce, aby účet za Babišovo
porušení pravidel neplatil daňový poplatník. V našem podnětu také
upozorňujeme na počínající ‚state capture' – ovládnutí státu v Česku.
Celé znění podnětu TI ČR najdete online zde.
I přes lživé útoky premiéra Babiše vůči naší protikorupční organizaci se nenecháme odradit.
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