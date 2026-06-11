Šokující: Rasistické pogromy v Belfastu, vyvolané lžemi na sociálních sítích
11. 6. 2026
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V posledních dvou večerech došlo v severoirském městě Belfastu k šokujícím rasistickým pogromům, vyvolaným lžemi na sociálních sítích. Jsou toho plná britská média. Zde jsou dva šokující rozhovory, kteeré ve čtvrtek ve 13 hodin vysílal rozhlas BBC:
"To, co se spustilo v pondělí večer, byl rasistický pogrom a neexistuje
pro to žádná omluva. Nejde tu o znepokojené občany, kteří se obávají
imigračního problému, který tu neexistuje.
Dochází k mimořádné manipulaci lidí prostřednictvím sociálních
médií, která jsou doslova bombardována lžemi, využíváním umělé
inteligence k vytváření scénářů, které neexistují, k lžím o tom, co
dělají černoši. Je to mimořádné, ale je to koordinované. Je to
propojené. Odborové hnutí Unison to sleduje a monitoruje již tři roky. Je to propojeno s
aktéry krajní pravice zde, spojeno se stejnými v Británii, v Evropě a v
USA. A to vše je součástí širšího plánu. Lidem se říká, že existuje problém s imigrací tam, kde neexistuje."
"Pokud jde o problém migrace, méně než 4 % populace v Severním Irsku
pochází z etnických menšin. Mnozí z nich jsou samozřejmě britskými
občany. Jsou to první, druhá generace. Takže je tu jen nepatrný počet
migrantů a ještě menší část z nich je tu nelegálně."
Moderátorka: Patricia McEwan je regionální tajemnicí odborového svazu veřejného sektoru Unison v Severním Irsku. Dobré odpoledne. Co jste slyšela? Objevují se totiž děsivé zprávy o tom, jak jsou zdravotníci vystaveni výhrůžkám.
Patricia McEwan: Neslyšela jsem o tom, ale byla jsem toho přímo svědkem. Náš tým byl v terénu posledních 48 hodin, zejména v noci. S pomocí místních aktivistů jsme včera v noci zachránili 15 lidí před zastrašováním – maskovaní muži klepali na jejich dveře – a přesunuli je do provizorních evakuačních center, která zřídily místní komunity.
Moderátorka: Když říkáte „zachránili“, co tím myslíte? Vysvětlete, co jste museli udělat.
Patricia McEwan: No, pomohli jsme jim se přestěhovat, pomohli jsme jim dostat se pryč, dopravili jsme je na bezpečnější místo.
Moderátorka: A kde tito lidé pracují?
Patricia McEwan: Jsou to zdravotníci, buď sestry, nebo pracovníci domácí péče. Pracovníci domácí péče jsou obzvláště zranitelní, samozřejmě proto, že pracují sami. Máme tu "domobranu", která zastavuje pracovníky v autech a snaží se zjistit jejich etnický původ, natáčejí videa poznávacích značek jejich aut, a lidi jiné barvy pleti sledují na cestě do práce i z práce.
Bohužel to pro nás není nic nového, takže jsme v pondělí večer a v úterý ráno zahájili spolupráci se zaměstnavateli po celém severním Irsku, abychom zajistili například nouzové ubytování v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních pro pracovníky, kteří se bojí jít domů. A také dopravu, která je doveze do práce a zpět.
Zásilky s potřebami posíláme zdravotníkům, kteří jsou už 48 hodin zavření doma a bojí se vyjít ven. Včera v noci jsme vyslali naše týmy do ulic, aby zaklepaly na dveře našich členů, o kterých víme, že jsou černošští a migrantští pracovníci, zjistily, čeho se bojí, doručily jim zásilky a zjistily, jakou další pomoc potřebují.
Máme i další pracovníky, jejich kolegy, kteří pomáhají vozit jejich děti do školy a ze školy. Tohle je komunita v obležení. To, co se spustilo v pondělí večer, byl rasistický pogrom a neexistuje pro to žádná omluva. Nejde tu o znepokojené občany, kteří se obávají imigračního problému, který tu neexistuje.
Moderátorka:
Máte na mysli jakýsi záchranný plán. Zjistili jste, že jejich sousedé jsou příliš znepokojení, ohrožení a zastrašení na to, aby jim pomohli?
Patricia McEwan: To bude případ řady komunit. Tam, kde existuje nátlaková kontrola, jde o nátlakovou kontrolu ze strany paramilitárních skupin. O tom není pochyb. Ale dochází také k mimořádné manipulaci lidí prostřednictvím sociálních médií, která jsou doslova bombardována lžemi, využíváním umělé inteligence k vytváření scénářů, které neexistují, ke lžím o tom, co dělají černoši. Je to mimořádné, ale je to koordinované. Je to propojené. Unison to sleduje a monitoruje již tři roky. Je to propojeno s aktéry krajní pravice zde, spojeno se stejnými v Británii, v Evropě a v USA. A to vše je součástí širšího plánu. Myslím tím, že se jedná o hluboce rozdělenou společnost. To, co se nyní děje, je, že máme nový cíl, nového obětního beránka. Lidem se říká, že existuje problém s imigrací tam, kde neexistuje.
Moderátorka: Moc vám děkujeme za rozhovor. Neil Johnston je ředitelem Severoirského maloobchodního konsorcia. Dobré odpoledne.
Jak jsou zasaženy podniky, se kterými jste v kontaktu?
Neil Johnston: Jsme zasaženi tím, že, jak na to Patricia poukázala, sociální média vyvolávají velké obavy. Včera ráno jsem byl v centru Belfastu, běžný pracovní den, ale kolem poledne byli zaměstnavatelé kvůli zprávám a sociálním médiím nuceni rozhodnout, zda zůstanou otevřeni, nebo ne. A sociální sítě byly plné prohlášení o protestech a požadavků, výhrůžek, aby podniky zavřely. Takže jsem v poledne seděl v přeplněném vlaku z Belfastu, protože zaměstnavatelé mají povinnost postarat se o své zaměstnance. A faktem je, že v poledne bylo v centru Belfastu více holubů než lidí. Lidé se rozhodli, zaměstnavatelé i jednotlivci, prostě se kvůli těmto výhrůžkám vydat domů.
Moderátorka:
Takže když říkáte „kvůli sociálním médiím“, máte na mysli výhrůžky, že nesmíte otevřít?
Neil Johnston: Ano, na sociálních médiích se objevily výhrůžky a pro zaměstnavatele a ostatní je nemožné posoudit jejich pravdivost. Může to být nějaký domácí hrdina sedící ve své garsonce, nebo to může být součást skupiny, která skutečně organizuje protest, a je nemožné vědět, zda k těm protestům dojde, a samozřejmě je proto také nemožné vědět, zda s těmi protesty bohužel nebude spojeno násilí.
Moderátorka: Co to znamená pro etnické menšiny?
Neil Johnston: No, samozřejmě je to velmi zastrašující situace. A rád bych zdůraznil, podobně jak řekla Patricia, že pokud jde o problém migrace, méně než 4 % populace v Severním Irsku pochází z etnických menšin. Mnozí z nich jsou samozřejmě britskými občany. Jsou to první, druhá generace. Takže je tu jen nepatrný počet migrantů a ještě menší část z nich je tu nelegálně. Takže tu migranti jsou, a v některých oblastech jsou, předpokládám, velmi snadno identifikovatelní, protože představují tak nepatrnou část populace.
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