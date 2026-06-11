Channel 4 News: Policie: "Násilní, rasističtí a fašističtí porušovatelé zákona nenabízejí nic jiného než beznaděj a bezduché násilí"
11. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 11. června 2026, 19 hodin: Policie v Severním Irsku varovala, že na jakékoli další nepokoje
zareaguje rázně, a uvedla, že budou nasazeny posily z Velké Británie.
Po
druhé noci nepokojů, vyvolaných útokem nožem v Belfastu na začátku
tohoto týdne, bylo zraněno dvanáct policistů a zatčeno 16 lidí.
Ministr
pro Severní Irsko Hilary Benn to označil za rasistické výtržnictví. Z
Belfastu hlásí náš hlavní korespondent Alex Thompson:
Reportér: Včerejší nepokoje byly geograficky mnohem omezenější než v úterý, ale pravděpodobně intenzivnější a trvaly několik hodin. Nejméně 500 lidí se shromáždilo, aby zaútočilo na pořádkovou policii v Glengormley, severně od Belfastu. Byli zjevně organizovaní, měli na sobě černé oblečení a masky a dostali pokyn nic nenatáčet, aby tak znemožnili policejní vyšetřování. Policie reagovala na kamení, zápalné láhve a hořící barikády vodními děly a vystřelila 20 gumových projektilů. Uvádí, že zadržela 16 osob.
Hillary Benn, ministr pro Severní Irsko: Lidé jsou vyděšení. Představte si, že uprostřed noci přijdou k vašim dveřím maskovaní výtržníci, řeknou vám, abyste vypadli, a pokusí se zapálit váš dům. Je velmi těžké přecenit dopad, který to zjevně má na ty, kteří to zažili.
A také na ostatní etnickou menšinu žijící tady v Severním Irsku, která přispívá tolika způsoby, protože si říkají: „Jsme na řadě my?“
Michelle O´Neil, premiérka Severního Irska: Myslím, že se nelze vyhnout realitě, že mnoho napětí a těch hrůzných útoků na rodinné domy, vypalování domů, útoky na autobusy, policejní auta, všechny naše záchranné složky, se odehrálo v hlavních a loajalistických komunitách. Nemyslím si, že by se od toho někdo mohl odtrhnout. Zeptal jsem se přímo policejního náčelníka, který se tím zabývá, zda jsou do toho zapojeni loajalističtí paramilitanti. To je něco, co podle nich stále vyhodnocují."
Reportér: Unesená dodávka narazila do zahradní zdi, motor stále běžel. Zoufalý majitel stál poblíž a volal policii o pomoc. Pochopitelně nechtěl být natáčen. Policie zde má situaci jasně pod kontrolou, i když je již několik hodin terčem přívalu kamení a podobných předmětů, a postupně vytlačuje výtržníky stále dál po této silnici. A to je samozřejmě opačným směrem od hotelu kousek odtud, o kterém je známo, že v něm bydlí řada imigrantů. Policie se obávala, že to byl cíl těchto protestů, a dlouho a tvrdě bojovala, aby jej ochránila.
Zapálený prázdný bungalov. Paní O'Neillová zde dlouho bydlela se svým manželem, vyznamenaným válečným veteránem britské armády. Přístup byl ztížen nepokoji, hasičům trvalo nějakou dobu, než dorazili. Silnice je zde posetá nábojnicemi z policejních gumových projektilů.
Zahradní dlažba byla vytrhána, aby ji lidé mohli házet na policejní kordony. Ale když jsem se předtím rozhlížel, viděl jsem spoustu lidí, kteří to všechno podporují a nebojí se to říct.
"Podporuji je. Opravdu, podporuji je."
"My také, a to, co dělají. Uuž toho máme dost. Důvodem, proč jsme na ulicích, je násilí. Nechceme být násilní. Násilí nás přivedlo na ulice. Chápete mě?"
Policejní federace Severního Irska dnes odsoudila násilí neobvykle ostrými slovy:
"Všeobecný nepořádek a nucené přesídlení nevinných rodin by nás mělo naplňovat hanbou a hněvem. Násilní, rasističtí a fašističtí porušovatelé zákona nenabízejí nic jiného než beznaděj a bezduché násilí."
Policie dnes potvrdila, že se na internetu šíří seznamy s adresami domů, kde žijí imigranti.
Loajalistická čtvrť poblíž místa včerejšího násilí. Nové vlajky, nový argument. Toto je jedna z etnicky nejméně rozmanitých oblastí Spojeného království.
A zdravotníci poukazují na celou řadu případů zastrašování nemocničního personálu, zdravotních sester, a to vše kvůli barvě pleti a národnosti.
Odborářka: Máme pracovníky, kteří byli zastrašováni ve svých domovech, jejich domy byly vypáleny. Pomáhali jsme lidem se stěhováním. Místní komunity zřídily evakuační místa. Máme pracovníky, kteří byli sledováni při cestě do práce i z práce. Na ulicích jsou násilní aktivisté, kteří zastavují auta, zejména před nemocnicemi, provokují lidi a kontrolují jejich etnický původ. Panuje tu velká obava."
Reportér: Oběť pondělního útoku, Stephen Ogilvy, údajně zůstává v umělém spánku. Včera v noci, když nepokoje pokračovaly, jsme se setkali s Alison, která Stephena, přezdívaného Shaggy, dobře zná a je velmi oblíbený.
"Shaggy by se nebránil. Shaggy. Shaggy, všichni ho znají jako Shaggyho. Je to docela zranitelná povaha. Často se pohyboval mezi bezdomovci a zranitelnými lidmi po celém městě. Všichni by na Shaggyho dávali pozor. Je to prostě takový milý darebák, víte?"
Reportér: Milý darebák?
"Jo, milý darebák, tak to říkáme. A neublížil by ani mouše. On by doslova, víte, utekl by před čímkoli."
Reportér: Zde v Severním Irsku dochází k fyzickým, politickým, reputačním a ekonomickým škodám v tomto městě i mimo něj. Aktuální představení v úctyhodné belfastské Opeře bylo zrušeno, protože někteří členové souboru se nyní cítí příliš zastrašeni na to, aby vystupovali.
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