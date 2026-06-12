Genderově podmíněné násilí na českých poslankyních a jeho dopady
12. 6. 2026
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Nejčastější formou násilí, s níž mají dotázané poslankyně zkušenosti, je psychologické násilí (80,5 %). Respondentky se setkávají s výhrůžkami násilím (včetně znásilnění) a jsou terčem slovních útoků a zastrašujícího chování. Zároveň vnímají, že se tyto útoky v porovnání s těmi vedenými proti jejich kolegům liší ve svém charakteru: jsou vůči ženám mnohem osobnější a často mají sexuální podtext. Téměř 73 % dotázaných poslankyň, které se setkaly s výhrůžkami násilím, tyto incidenty nenahlásily policii.
Necelých 40 % dotázaných poslankyň má zkušenost se sexualizovaným násilím, ať už se jedná o nevyžádané doteky nebo sexuální návrhy. Případy sexualizovaného obtěžování, s nimiž se respondentky setkaly, však vůbec nebyly hlášeny v rámci politických stran, Poslanecké sněmovny ani orgánům činným v trestním řízení. Žádná z dotazovaných poslankyň neuvedla, že by ve spojitosti se svým působením v Poslanecké sněmovně zažila sexualizované napadení. Méně často se dotazované poslankyně setkaly s ekonomickým násilím (27 %), nejméně pak s fyzickou formou násilí (17 %).
Dotazované mladší poslankyně (ve věku do 40 let) se ve vyšší míře setkávají s většinou zmiňovaných forem násilí s výjimkou fyzického. Pětina dotazovaných poslankyň uvedla, že omezuje svou politickou aktivitu (například veřejná vystoupení, rozhovory s médii, zveřejňování příspěvků na sociálních sítích) z obavy, že se stane terčem nenávistných komentářů, obtěžujícího chování nebo násilí.
„Klíčové pro prosazení změn je jasné vymezení se mužů politiků vůči všem formám násilí na političkách, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Nevhodné či obtěžující chování a nenávistné komentáře či výhrůžky jak v online prostoru, tak na půdě Sněmovny nemohou být tolerovány jako něco, co k politické a veřejné funkci patří." říká ředitelka Fóra 50 % Markéta Kos Mottlová.
Fórum 50 % také představuje soubor konkrétních doporučení, která mají posílit bezpečné a respektující prostředí v Poslanecké sněmovně. Navrhuje zřízení nezávislého orgánu pro řešení incidentů, zavedení dostupného a důvěryhodného systému oznamování nevhodného chování, revizi etického kodexu, pravidelné vzdělávání a osvětu, systematický sběr dat a lepší ochranu před online násilím. Cílem navržených opatření je zvýšit důvěru v institucionální mechanismy, posílit prevenci a podporu obětí a vytvořit jasná a vymahatelná pravidla.
Fórum 50 %
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