Rusové byli varováni před 50 % růstem cen elektroniky do konce roku
12. 6. 2026
Toto hodnocení provedl přední analytik skupiny Mobile Research Group Eldar Murtazin. "Ve skutečnosti neexistuje žádný limit na zvyšování cen: stále potřebujete počítač, notebook, tablet. Koupíte si je, další věc je, že bude méně paměti, nebo utratíte víc za potřebný objem," řekl Murtazin v rozhovoru s Ura.ru. Podle něj je růst cen již patrný u elektroniky, která do země vstupuje. Například loni stály nové modely chytrých telefonů 26–28 tisíc rublů a letos asi 40 tisíc.
Masově vyráběné modely a konfigurace počítačů od začátku roku skutečně zdražily, potvrdil Fjodor Čemaškin, technický ředitel společnosti Yakov and Partners. Podle něj do konce roku 2026 zdraží elektronika ještě více a nabídka se zúží. "Pouze dva faktory mohou tento trend zvrátit – prudký nárůst [nabídky] pamětí nebo poptávka po chlazení ze strany AI infrastruktury. Ale oba scénáře stále vypadají nepravděpodobně," řekl Čemaškin.
Kromě toho budou náklady na elektroniku v Rusku ovlivněny technologickým poplatkem, který úřady rozhodly zavést od 1. prosince. Předtím se předpokládalo, že bude placen ze všech hotových elektronických zařízení od 1. září. Kvůli volbám do Státní dumy, které se budou konat v červnu, bylo zavedení poplatku odloženo. Dovozci a výrobci elektronických produktů budou muset novou daň převést do rozpočtu. U notebooků bude platba 500 rublů, u chytrých telefonů 250 rublů, u bezdrátových telefonů 100 rublů a u ostatních telefonů 25 rublů.
Přijaté prostředky mají být směřovány do státního programu na podporu elektronického a radioelektronického průmyslu, na kterém podle Ministerstva financí závisí obranná schopnost státu. Ministerstvo vypočítalo, že v letech 2026–2028 budou další federální rozpočtové příjmy z poplatku přibližně 218 miliard rublů, konkrétně v roce 2026 měla pokladna obdržet 20 miliard, ale kvůli odložení zavedení poplatku bude částka nižší.
Zdroj v ruštině: ZDE
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