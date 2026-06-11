Vědci zjistili, že lidé nejraději chodí proti směru hodinových ručiček – důvod však není jasný
11. 6. 2026
Od Španělska po Japonsko experimenty opakovaně prokázaly sklon k odbočování doleva, ale přesný mechanismus „zůstává stále otevřenou otázkou“
„Pokud jednoduše požádáte někoho, aby se dal do chůze, ať už se prochází po muzeu, supermarketu nebo dokonce v prázdné místnosti, je překvapivě pravděpodobné, že se bude pohybovat proti směru hodinových ručiček,“ uvedl Dr. Iñaki Echeverría Huarte z Univerzity v Navarře ve Španělsku.
Stejně jako u mnoha zásadních objevů ve vědě vděčí i toto odhalení za svůj vznik náhodě. Během pandemie prováděli vědci experimenty, aby zjistili, kolik lidí se může pohybovat v jednom prostoru při zachování bezpečné vzdálenosti. Při prohlížení videozáznamu si všimli, že dav se v drtivé většině pohyboval proti směru hodinových ručiček.
Toto překvapení dalo podnět k celému výzkumnému projektu. Vědci provedli sérii experimentů, při nichž se jednotliví chodci nebo malé skupiny lidí pohybovaly v uzavřených prostorech. Vědci opakovaně pozorovali tendenci chodit proti směru hodinových ručiček.
Vzhledem k podezření, že by v tom mohly hrát roli kulturní normy, spojil tým síly s Dr. Claudiem Felicianim z Tokijské univerzity. Ten dospěl ke stejným výsledkům v Japonsku. Tento poznatek platil i poté, co výzkumníci zohlednili, zda jsou lidé praváci, pravonožci a zda u nich dominuje pravé oko, a byl pozorován u chodců obou pohlaví. Jediným rozdílem, který zaznamenali, byla výraznější tendence u dětí.
„Každý z nás má malou osobní tendenci mírně se otáčet na jednu stranu, a když mnoho lidí sdílí jeden prostor, tyto drobné tendence se sčítají do celkové rotace proti směru hodinových ručiček,“ řekl Echeverría Huarte. Podrobnosti jsou publikovány v časopise Nature Communications.
Vědci si nejsou jisti, odkud tato tendence pochází, ale provedli další experimenty ve virtuální realitě a další, při nichž lidé předstírali, že mají zlomenou nohu, v naději, že se jim podaří dosáhnout pokroku. Vtipálci v týmu žertovali, že v Austrálii by mohl být pozorován opačný trend a že zde působí Coriolisův efekt, při kterém rotace Země odklání směr větru.
„Nevíme, proč k tomu dochází, ale domníváme se, že pochopení důvodů by nám mohlo pomoci lépe porozumět tomu, jak vnímáme svět,“ řekl Feliciani. „Může nám to pomoci učinit další objevy, které mohou být důležitější než tento.“
Lidé nejsou jediným druhem, který vykazuje takovou preferenci. Vědci v Bristolu prokázali, že mravenci skalní mají při prozkoumávání neznámých hnízd sklon k odbočování doleva.
Podezření padlo na biomechaniku. „Nikdo z nás není dokonale symetrický a způsob, jakým mozek každého člověka shromažďuje smyslové informace a koordinuje je se svaly, je zřejmě mírně naklání na jednu stranu,“ řekl Echeverría Huarte. „Měl bych být ale upřímný,“ dodal. „Otestovali jsme několik hypotéz a tato preference se stále vytrvale objevuje, takže přesný mechanismus je stále otevřenou otázkou.“
Porozumění této tendenci by mohlo učinit simulace davů a evakuací realističtějšími a pomoci při navrhování prostorů, kterými se každý den pohybujeme, od muzeí přes supermarkety až po vlaková nádraží, uvedl Echeverría Huarte.
Na prvních moderních olympijských hrách v roce 1896 běželi sportovci po dráze ve směru hodinových ručiček, ale v roce 1913 se to změnilo, protože většina sportovců to považovala za „nepřirozený směr běhu“, uvedl prof. Gareth Irwin, vedoucí katedry biomechaniky sportu a cvičení na Cardiff Metropolitan University.
Běh proti směru hodinových ručiček je nyní zakotven v Pravidlech atletiky. „Je rozumné předpokládat, že k tomu došlo kvůli převaze praváků v populaci,“ řekl. „Běh v zatáčce proti směru hodinových ručiček vyvíjí větší vnitřní sílu na pravou stranu těla.“
Může to však být méně o biomechanice než o společenské dominanci lidí s dominantní pravou nohou, dodal. „Myšlenka dominance pravé strany přesahuje sport a atletiku a lze ji vidět i v jiných oblastech, jako je například design supermarketů, kde ovlivňuje směr, kterým se společnosti snaží vás v obchodě vést,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
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