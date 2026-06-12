Trump vstupuje do fáze "chromé kachny", dokonce i nejbližší spojenci ho přestávají poslouchat
12. 6. 2026
1. června Axios informoval, že Trump proklínal Netanjahua kvůli plánům zaútočit na Libanon.
Trump se "téměř zoufale" pokusil zastavit novou eskalaci na Blízkém východě, když Írán opět odpálil rakety na Izrael a židovský stát se rozhodl vojensky odpovědět.
Trump se ocitl v nepříjemné situaci: tvrdil, že nařídil Netanjahuovi, aby na útok nereagoval, ale ten neuposlechl a zahájil raketový útok na západní Írán.
Je pravděpodobné, že americký prezident začíná ztrácet kontrolu nad válkou, kterou rozpoutal proti Íránu.
Trump chce z války s Teheránem vystoupit, což by mohlo být riskantní pro globální ekonomiku a jeho popularitu. Nicméně Trumpovy výzvy k mírovým jednáním zůstávají bez odpovědi a Írán se zdá být po 100 dnech války strategicky silnější.
Zdá se, že nejspolehlivější americký spojenec, Izrael, už ho neposlouchá – a předtím ho evropští členové NATO odmítali v íránském konfliktu následovat. Evropané to stále otevřeněji přiznávají.
Odpor vůči Trumpovým politikám se také rozvíjí v jeho straně. Kvůli plánům finančně "kompenzovat" ztráty Trumpových příznivců – možná včetně účastníků útoku na Kapitol 6. ledna 2021 – došlo k republikánským nepokojům. A stále více alespoň někteří konzervativci hlasují s demokraty: například pro iniciativu omezit Trumpovy vojenské pravomoci v íránském konfliktu nebo při hlasování o poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině.
Expert na zahraniční politiku Scott Erb, profesor na University of Maine ve Farmingtonu, vysvětluje Bildu, že Trump nyní vstoupil do fáze "chromé kachny". To znamená, že se už nemůže spoléhat na podporu Kongresu jako dříve, domnívá se expert. Lidé jsou nespokojeni s neúspěchem války s Íránem a Trumpovým zaměřením na projekty jako je stavba tanečního sálu nebo pořádání zápasu UFC v Bílém domě.
Podle Erba si mezinárodní společenství také uvědomilo, že "Politika ustupování Trumpovi nic nepřináší, takže je ochotnější mu odporovat než kdy dříve".
I při jednáních o ukončení války na Ukrajině se podle zpravodaje Bildu šéf Bílého domu vytrácí do pozadí. Summit na Aljašce a telefonické rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nedonutily Ruskou federaci k ústupkům.
Současně se Ukrajina už vůbec nejeví jako žadatel a díky svým dronům najednou získala převahu. Navzdory Trumpovi.
Neúspěchy ovlivňují Trumpův nervový stav. To bylo patrné v nedávném rozhovoru s moderátorkou NBC Kristen Welker. Trump ji náhle zastavil, když se mu nelíbil průběh rozhovoru.
Zdroj v ruštině: ZDE
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