Autobomba zabila vysokého ruského vojenského důstojníka nedaleko Moskvy
11. 6. 2026
Výbušné zařízení umístěné pod BMW explodovalo v úterý kolem 5:30 ráno, když plukovník Damir Davydov řídil poblíž svého domu ve městě Balašicha, informoval nezávislý server Astra. Jednalo se o nejnovější z řady atentátů namířených proti ruským vojenským důstojníkům a prominentním proválečným osobnostem od doby, kdy Kreml zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Davydov (57) stál v čele ředitelství ruské armády pro zásobování dělostřeleckou a raketovou municí, což je klíčová logistická funkce zodpovědná za dohled nad distribucí zbraní ozbrojeným silám.
Kreml ve středu potvrdil, že k výbuchu došlo a že o tom byl informován Vladimir Putin. Na dotaz ohledně vyšetřování mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl poskytnout podrobnosti s tím, že: „Jak jistě chápete, informace týkající se probíhajícího vyšetřování nelze zveřejnit. Jedná se samozřejmě o záležitost našich speciálních služeb.“
Záběry z bezpečnostních kamer, které sdílela prokremelská média, ukazují, jak Davydovovo vozidlo vzplálo a narazilo do zaparkovaného auta. Kanál Mash na telegramu informoval, že kolemjdoucí se vrhli k vozu, aby řidiče vytáhli z trosek, ten však krátce nato svým zraněním podlehl.
Očitý svědek, který se pokoušel Davydovovi pomoci, řekl agentuře Astra, že plukovník byl po vytažení z vozidla ještě naživu.
„Hořelo mu všechno oblečení. Uhasil jsem plameny na jeho tričku a strhl jsem mu ho, aby mu nespálilo kůži… Když jsem se na něj podíval, bylo jasné, že to pravděpodobně nepřežije,“ řekl tento člověk.
Ukrajina se k incidentu zatím nevyjádřila.
Aniž by přímo obviňoval Ukrajinu, ruský zákonodárce a generál ve výslužbě Vladimir Šamanov odsoudil útok jako „hanebný“ a dodal: „Taková drzost by měla být potrestána stejným způsobem.“
Od začátku války se ukrajinské zpravodajské služby zaměřily na desítky vysokých ruských vojenských důstojníků a úředníků dosazených Moskvou na okupovaných územích a obvinily mnoho z nich z účasti na válečných zločinech.
Tento nejnovější atentát zesílí kontrolu ruského aparátu vnitřní bezpečnosti a jeho schopnosti chránit vysoké úředníky. Stalo se to navzdory zvýšeným bezpečnostním opatřením zavedeným pro nejvyšší vojenské a politické osobnosti, včetně Vladimira Putina, po řadě mediálně sledovaných útoků.
Pro bezpečnostní služby je ještě větší ostudou, že k útoku došlo méně než kilometr od místa, kde před něco málo přes rokem zahynul při podobném bombovém útoku na auto generálporučík Jaroslav Moskalik, zástupce vedoucího hlavního operačního ředitelství ruských ozbrojených sil.
O tajných ukrajinských sítích, které podle všeho operují uvnitř Ruska a na územích pod ruskou kontrolou a provádějí atentáty a útoky na vojenskou infrastrukturu hluboko za frontovou linií, je známo jen málo.
Úspěšné operace ukrajinské rozvědky zaměřené na ruské úředníky jsou považovány za jeden z důvodů rostoucích výpadků internetu v Rusku, což je opatření, které vyvolalo frustraci veřejnosti po celé zemi.
Ruská státní média také informovala o samostatném incidentu v Moskvě v úterý, kdy došlo k pokusu o vraždu zaměstnance vědecko-průmyslového podniku.
S odvoláním na ruskou vyšetřovací komisi agentura RIA Novosti uvedla, že dospívající dívka údajně na pokyn ukrajinských velitelů vyzvedla výbušné zařízení z tajné schránky a předala ho dospívajícímu chlapci. Úřady uvedly, že oba teenageři byli zadrženi dříve, než mohlo být zařízení použito.
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