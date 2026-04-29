Hormuzský průliv se možná znovu otevře, ale systém už se rozpadl
29. 4. 2026
Globální obchodní trasy jsou strukturálně přepracovány, plavidla přesměrovávají, náklady na pojištění rostou a energetické toky se fragmentují do regionálnějších a odolnějších systémů.
Dlouhodobé dopady zahrnují vyšší náklady, diverzifikaci nabídky a zvýšené geopolitické riziko, protože úzká hrdla se místo spolehlivými tranzitními trasami stávají strategickými tlakovými body.
Trh zpanikařil, když se Hormuzský průliv uzavřel. Až se znovu otevře, všichni tvůrci politik pocítí úlevu. V současnosti to všichni sledujeme v reálném čase, ale realita je rozhodně opačná. Nejnovější data zveřejněná v dubnu 2026 by měla tuto iluzi ukončit. I po opakovaných oznámeních Íránu a USA, že Hormuz je "otevřený", skutečná námořní doprava v reálném čase ukazuje jen známky takřka úplného kolapsu. Trhy se stále snaží vyrovnat s tím, že při otevření Hormuzu je provoz lodí stále extrémně nízký, někdy tři lodě denně, zatímco za normálních podmínek to bylo přes 120–140. Poučení, které je třeba brát v úvahu, už není teoretické. Znovuotevření úzkého hrdla, jako je Hormuz nebo Báb Al-Mandab, systém neobnovuje. Jen odhaluje, jak hluboce už byl narušen.
Trhy a tvůrci politik by se měli podívat na precedent, který již byl nastaven v Báb Al-Mandabu a Suezském průplavu. Navzdory občasným stabilizačním opatřením zůstává doprava přes koridor Rudého moře strukturálně potlačená, i po letech znovuotevírání, přičemž průchodnost v Suezském regionu je stále výrazně pod úrovní před krizí. Je zřejmé, že pobídky, jako jsou slevy na přepravní poplatky, často selhávají při obnovení provozu lodí. Húsiové nemuseli koridor trvale uzavírat. Stačilo to všechno udělat nespolehlivým. To samo o sobě stačilo k přenastavení globálního chování lodní dopravy.
Hormuz nyní sleduje stejnou trajektorii, tentokrát však v mnohem větším měřítku.
Tvrdá data jsou jednoznačná. Námořní doprava přes Hormuz občas klesla až o 90 % nebo více, přičemž celé flotily místo toho, aby riskovaly tranzit, stály mimo průliv. Současně je většina pozornosti věnována vývozu uhlovodíků, protože vývoz ropy od hlavních producentů v Perském zálivu klesl o více než 60 %, zatímco miliony barelů byly přesunuty do plovoucích skladů. Doprava prakticky klesla na nulu, zejména během špičkových přerušení. Stovky plavidel stále čekají v Ománském zálivu a jinde. Ani při krátkém znovuotevření nedošlo k žádnému obratu této dynamiky. Tankery se vracejí. Přepravní společnosti odmítají rezervace. Pojišťovací trhy zůstávají restriktivní.
Jádrem problému je důvěra, ne jen uzavření. Uvědomění si toho pomáhá tvůrcům politik a lídrům průmyslu cítit vážnost a naléhavost obnovení důvěry.
Je třeba chápat, že přeprava není řízena pouze fyzickým přístupem, ale vnímáním rizika. Jakmile se toto vnímání změní, jak je tomu nyní v Hormuzu, systém se chová jinak. Stažení pojištění proti válečnému riziku začátkem března fakticky zastavilo komerční plavbu, bez ohledu na to, zda byl průliv technicky otevřený. I nyní, když některé strany uvádějí, že průliv byl v určitých časech částečně znovu otevřen, hlavní provozovatelé stále odmítají tranzit. V některých případech žádná z předních světových lodních společností není ochotna přijímat náklad přes průliv.
Tato změna chování je skutečný příběh. A potvrzuje to, co jsme již viděli v Rudém moři.
Důsledky jsou strukturální, jak dokládá globální přesměrování obchodu ve velkém měřítku. Mys Dobré naděje se stal výchozí alternativou pro toky Asie–Evropa, přidává k plavbám 10–14 dní a tisíce námořních mil. Všechny strany by si měly uvědomit, že už nejde o dočasnou odbočku, ale už je to zakódováno v designu sítě. Lodní společnosti převádí harmonogramy, přemisťují flotily a zavádí nové strategie tras, které předpokládají nestabilitu úzkých hrdel jako výchozí úroveň.
Důsledky pro energetické trhy jsou hluboké a budou stále hlubší. Hormuzský průliv obvykle převáží přibližně 20 % světových toků ropy a LNG. Jeho narušení již vyvolalo to, co Mezinárodní energetická agentura popisuje jako největší šok v současné historii ropných trhů. Ceny uhlovodíků prudce vzrostly, zatímco celkový export se zhroutil. Dodavatelské řetězce se zasekly. Dlouhodobým dopadem nebude jen nedostatek, ale i fragmentace.
I kdyby se Hormuz zítra plně otevřel, toky se prostě nevrátí.
Historie a výsledek krize v Rudém moři to dokazují. Navzdory obdobím omezených útoků lodní společnosti plně neobnovily provoz přes Suezský průplav. Existuje pro to docela jednoduchý důvod: spolehlivost byla narušena. Jakmile operátoři přepracují své sítě tak, aby využívaly alternativní trasy, nevrátí se přes noc. Smlouvy se přepisují. Pojistné rámce jsou resetovány. Modely rizik jsou aktualizovány. Globální systém se přizpůsobil a je v této adaptaci uzamčen.
Větší rozsah a hlubší důsledky Hormuzu zdůrazňují naléhavou potřebu, aby tvůrci politik a analytici pochopili hluboké systémové změny, které probíhají.
Za prvé, pojišťovací trhy se rychle nenormalizují. Prémie za válečné riziko prudce vzrostly, což zásadně změnilo ekonomiku plaveb. I v deeskalačních scénářích pojišťovny započítají rizika narušení, což povede k trvalému zvýšení nákladů na export z Perského zálivu. Chování lodní dopravy zůstane opatrné vůči riziku, protože majitelé plavidel požadují vyšší výnosy nebo se regionu zcela vyhýbají, což ovlivňuje dlouhodobé strategické plánování.
Za třetí, odběratelé energií budou agresivně diverzifikovat. Evropa, již proměněná ztrátou ruského plynovodního plynu, zrychlí získávání z atlantické oblasti a Afriky. Asie zdvojnásobí strategie diverzifikace, včetně amerických LNG a regionálních dodavatelských řetězců. Pro Perský záliv to neznamená, že jeho podíl na trhu zmizí. Jeho dominance se však očekává strukturálně oslabená.
Za čtvrté, investice do infrastruktury se přesunou k alternativním exportním trasám, včetně ropovodů do Rudého moře, skladovacích uzlů mimo úzká hrdla a nových modelů překládky. Tyto investice poháněné krizí jsou dlouhodobé a nevratné, představují zásadní přetvoření globální energetické logistiky, které musí průmyslové zainteresované strany zohlednit ve svém strategickém plánování.
Současně se stupňují geopolitické dopady. Události roku 2026 ukázaly, že úzká hrdla již nejsou pasivními geografickými útvary. Stala se aktivními nástroji moci a budou tak i nadále využívána. Schopnost narušit Hormuz nebo Báb Al-Mandab, byť jen dočasně, poskytuje strategickou páku daleko přesahující tradiční vojenské schopnosti. To podpoří další militarizaci námořních koridorů a zvýší pravděpodobnost opakujících se narušení. Báb Al-Mandab, Malacký průliv a další bude bezpochyby potřeba přehodnotit.
Soukromý sektor už tuto realitu internalizoval. Lodní společnosti, obchodníci a finančníci již neoceňují riziko na základě stability, ale na základě volatility. Výsledkem je systém, který upřednostňuje odolnost před efektivitou. Tato změna má hluboké ekonomické důsledky.
Globalizace byla postavena na předpokladu bezproblémového námořního obchodu. Úzká místa jako Hormuz a Suez byla považována za stabilní konstanty. Od února 2026 je tento předpoklad zastaralý. Nový model je model řízené nestability, kde redundance nahrazuje optimalizaci a nákladové struktury odpovídajícím způsobem rostou.
Pro Egypt, jeden z hlavních terčů dopadů, je varování již viditelné. Kolaps příjmů ze Suezského průplavu není jen cyklickým poklesem. Stal se strukturálním šokem. Doprava byla přesměrována a nevrací se úplně. Stejné riziko nyní visí nad Perským zálivem. I kdyby se Hormuz znovu otevřel a zůstal technicky bezpečný, jeho spolehlivost byla trvale poškozena.
Pro Evropu jsou sázky velmi vysoké. Zvýšená závislost na dovozu energie z moře vystavuje kontinent námořním narušením právě v době, kdy je průmyslová odolnost již pod tlakem. Pro Asii, zejména Čínu, Indii, Japonsko a Jižní Koreu, je expozice ještě větší, protože všechny z velké části závisí na uhlovodících z Perského zálivu. Oba regiony budou čelit vyšším nákladům, větší volatilitě a složitějším dodavatelským řetězcům. Ekonomický tlak, finanční zátěž a nestabilita by mohly v budoucnu představovat vážné problémy.
Nejnebezpečnější chybou, kterou mohou tvůrci politik nyní udělat, je považovat znovuotevření za řešení. Data ukazují opak. Doprava se nevrací. Náklady se nenormalizují. Chování se nevrací. Systém se vyvíjí.
I dnes se lodě stále otáčejí zpět, provoz zůstává minimální a provozovatelé se mu vyhýbají. To je nová realita: úzká místa se mohou fyzicky znovu otevřít, zatímco ekonomicky zůstanou uzavřená.
Dlouhodobý důsledek je jasný. Globální námořní a energetický systém vstupuje do fáze strukturální fragmentace. Globální obchod a energetické toky budou více regionální, více redundantní a dražší. Efektivita ustoupila odolnosti. Cena za bezpečnost bude trvale zakotvena v obchodu.
Hormuz, stejně jako Báb Al-Mandab, už není jen průchodem. Je to zlomová linie. Jakmile se posune, nevrátí se to jen tak zpět.
