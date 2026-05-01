Za půl roku a deset lidí - Jak jsme nahradili Českou televizi a ušetřili státu 7,4 miliardy
1. 5. 2026 / Ivo Barteček
Příběh z alternativní dimenze, ve které jsme triviálně forkli YouTube, Twitter a Google AdSense — a Kavčí hory přestaly existovat
Poznámka: Tento článek vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí, která zpracovala podklady, výpočty a textovou strukturu na základě konceptu a argumentačního rámce autora. Použití AI zde nebylo náhradou autorského myšlení, ale jeho zesílením — model pracoval s daty o průměrné mzdě v ČR, počtu měst nad 100 tisíc obyvatel a rozpočtu České televize, a transformoval výchozí myšlenku do podoby uceleného návrhu. Výsledný text je proto nutno chápat jako hybridní výstup, jehož publikování je v kontextu rychle se vyvíjejících technologických trendů smysluplnější než nepublikování vůbec.
Kapitola 1: OpenTV: Národní televize jako otevřená soutěž
Česká televize hospodaří s rozpočtem přesahujícím 7,4 miliardy korun ročně, přičemž tato částka je hrazena především z koncesionářských poplatků, které od května 2025 platí v zásadě každá domácnost ve výši 150 Kč měsíčně. Výsledkem je čtyřkanálové vysílání produkované uzavřeným okruhem zaměstnanců, jejichž pozice jsou de facto trvalé.
Tento model vznikl v období, kdy produkce televizního obsahu vyžadovala drahé studiové kapacity, profesionální kameramanské vybavení, satelitní vozy a tým specialistů na desítky odborných pozic. Ono období však skončilo. Student vybavený notebookem za 25 tisíc korun, mikrofonem za tři tisíce a kamerou v mobilním telefonu dnes produkuje obsah, který v technické kvalitě plně obstojí na národním vysílání. Co se však nezměnilo, je institucionální struktura veřejnoprávní televize — a to z prostého důvodu, že se měnit nemusela. Žádný vnější tlak ji k tomu nenutí.
Návrh OpenTV je pokusem, jak tento tlak vytvořit prostřednictvím otevřené soutěže.
Základní princip
Veřejné finance nemají sloužit k udržování zaměstnaneckých pozic. Mají sloužit k tomu, aby občan dostával nejkvalitnější obsah, jaký v dané chvíli v zemi vzniká.
Pokud studentský tým z Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří kvalitnější zpravodajskou relaci než redakce s patnáctiletými profesionály, vysílá se studentský tým. Pokud důchodce s krásným hlasem přečte zprávy lépe než vystudovaný moderátor, čte je důchodce. Pokud nezávislý dokumentarista natočí silnější dokument o energetice než produkční dům, vysílá se jeho dokument.
Soutěž probíhá průběžně. Kdo dnes vyhraje slot, ten ho má. Kdo zítra prohraje, jde domů a může se vrátit s lepším materiálem následující týden.
Jak by takový systém fungoval technicky
Otevřená platforma. Veřejně dostupná platforma podobná YouTube, kategorizovaná podle programových slotů — zpravodajství, investigativní žurnalistika, dokumenty, dětský pořad, kultura, sport, zábava, debata, regionální zpravodajství. Přispět na ni může kdokoliv.
Třívrstvé hodnocení.
První vrstvou je umělá inteligence, která běží na každém příspěvku. Provádí ověřování faktů proti databázi důvěryhodných zdrojů, kontroluje zdrojování každého tvrzení, hodnotí srozumitelnost, tempo, výslovnost a kvalitu zvuku, detekuje plagiát a obsah generovaný AI, posuzuje, zda jde o zpravodajský nebo komentářový žánr. To, co touto vrstvou neprojde, se k publiku vůbec nedostane.
Druhou vrstvou je veřejné hodnocení. Diváci hodnotí to, co prošlo AI vrstvou — nikoliv podle počtu kliknutí, ale podle míry dosledovanosti, hodnocení informativnosti a ochoty znovu sledovat daného tvůrce. Vážení napříč demografickými skupinami brání tomu, aby jediná skupina ovládla výsledné žebříčky.
Třetí vrstvou je institucionální pojistka — nezávislí ověřovatelé, vybíraní losem z kvalifikovaného poolu, kteří rozhodují u sporných případů. Jejich rozhodnutí jsou veřejná a auditovatelná.
Studia v každém větším městě. V každém krajském městě a v každém městě nad 100 tisíc obyvatel funguje otevřené studio. V současnosti má v ČR přes 100 tisíc obyvatel šest měst — Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc — a dalších přibližně osm krajských měst se k této hranici blíží. Studia jsou v provozu nepřetržitě, 24 hodin denně. Kdokoli může přijít, projít vstupní kontrolou, otestovat hlas a zařadit se do pohotovostního poolu pro daný den.
Pohotovostní pool funguje bez nároku na honorář. V tomto bodě spočívá klíčová odlišnost od dosavadního modelu. Studenti žurnalistiky, herectví, politologie či jazyků nepotřebují finanční odměnu za to, že mohou sedět v národním televizním studiu a čekat, zda ve tři hodiny ráno přečtou právě oni mimořádné zpravodajství. Tato zkušenost je hodnotnější než plat. Důchodkyně s krásným hlasem, která chce být užitečná. Nezaměstnaný herec, který se chce ukázat. Cizinec, jenž trénuje češtinu na vysoké úrovni. Pool se naplní sám, a to dobrovolně.
Honorář dostává pouze ten, kdo skutečně vysílal. A to ve výši odpovídající průměrné mzdě v ČR, která pro rok 2026 činí přibližně 50 000 Kč hrubého za měsíc plné práce, tedy v hodinovém přepočtu zhruba 300 Kč hrubého. Stejná sazba platí pro reportéry, jejichž materiál byl vybrán k odvysílání. Žádné prémie nad rámec průměrné mzdy. Kdo si nárokuje vyšší honorář, odchází do komerční televize. Veřejnoprávní vysílání není místem pro vytváření jmění — je to služba veřejnosti, za kterou se platí poctivá průměrná česká mzda.
Veřejně známé osobnosti, jejichž příjem pochází z komerčních zdrojů, mohou ve veřejnoprávním vysílání účinkovat zdarma — výměnou za národní expozici. Mnozí to skutečně dělat budou.
Rozpočet pro 8 kanálů, 24 hodin denně
Vyčíslíme to konkrétně.
Výchozí předpoklad: osm státních kanálů, 24 hodin denně. To představuje 192 hodin programu denně, tedy 70 080 hodin ročně.
Studia. Otevřená studia v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci a v dalších osmi krajských městech (České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava, Karlovy Vary, Most-Teplice). Celkem tedy 14 studií. Studia v Praze, Brně a Ostravě by se převzala ze stávajících kapacit ČT, ostatní by se vybudovala nebo pronajala. Roční náklady na nájem, energie, údržbu, IT infrastrukturu a vybavení odhaduji na 8 milionů Kč ročně na jedno studio. Celkem tedy 112 milionů Kč ročně.
Trvalí zaměstnanci. Toto číslo je úmyslně nízké. V každém studiu by bylo zapotřebí: čtyři producenti na směny (pro 24/7 pokrytí), dva technici na směny, dva ověřovatelé na směny, jeden vedoucí studia. To znamená 9 plných úvazků na jedno studio × 14 studií = 126 zaměstnanců. K tomu centrální tým: 30 ověřovatelů ve specializovaných oborech (právo, ekonomika, věda, zahraniční politika), 20 osob na vývoj a údržbu platformy, 10 osob v právním oddělení a oddělení pro ochranu před žalobami, 10 osob ve vedení a administrativě. Celkem 70 centrálních zaměstnanců.
Dohromady tedy 196 trvalých zaměstnanců, všichni placeni průměrnou mzdou ve výši 50 000 Kč hrubého (cca 67 000 Kč superhrubá pro zaměstnavatele včetně zákonných odvodů). Roční mzdové náklady činí 196 × 67 000 × 12 = 157,6 milionů Kč ročně.
Pro srovnání: Česká televize dnes zaměstnává přes 3 000 osob.
Honoráře tvůrcům. Zde se nachází jádro celého modelu. Místo platů zaměstnancům platíme za odvysílaný obsah. Sazba odpovídá průměrné mzdě a kalkuluje se podle hodin odvysílaného materiálu.
Výchozí předpoklad: hodina odvysílaného obsahu si zaslouží honorář ekvivalentní zhruba týdnu průměrné práce, tedy přibližně 12 500 Kč hrubého za hodinu vysílaného obsahu (zahrnuje práci celého týmu — autora, kameramana, střihače, moderátora). Některé žánry však budou výrazně levnější (zprávy z drátu načtené pohotovostním moderátorem stojí pouze tu jednu hodinu mzdy moderátora, tedy cca 300 Kč), jiné dražší (kvalitní dokument může stát i 50 000 Kč za hodinu vysílání).
Průměr napříč všemi 70 080 hodinami programu odhaduji konzervativně na 10 000 Kč jako průměrnou cenu za hodinu odvysílaného obsahu. Realisticky půjde o méně, neboť značná část obsahu (debaty, zprávy, vysílání z univerzitních studií) bude výrazně levnější.
70 080 × 10 000 = 700,8 milionu Kč ročně na honoráře.
Technologická infrastruktura. Vývoj a provoz AI ověřovací vrstvy, hostingu platformy, distribuční sítě. Jednorázový náklad na vybudování odhaduji na 200 milionů Kč (rozprostřeno na 5 let to znamená 40 milionů ročně), provozní náklady AI a infrastruktury 80 milionů Kč ročně.
Vysílací infrastruktura. Distribuční síť pro 8 kanálů (multiplexy, satelit, internetové streamování). Tato položka se příliš snížit nedá — využívá se stávající infrastruktura. Odhad činí 300 milionů Kč ročně.
Práva a licence. Sportovní přenosy, hudba, archivní materiály, mezinárodní obsah. 400 milionů Kč ročně (což je výrazně méně, než utrácí ČT, neboť velkou část obsahu si vyrábějí sami soutěžící, a o řadě drahých licencí — například olympijských her — lze diskutovat samostatně).
Rezerva a krizové vysílání. Pro mimořádné události, výpadky, pohotovostní vysílání. 150 milionů Kč ročně.
Tedy přibližně 1,9 miliardy korun ročně za 8 kanálů ve 24/7 provozu.
Česká televize hospodaří dnes se 7,4 miliardy ročně za 4 kanály. OpenTV by za dvojnásobek programu stála čtvrtinu nákladů. V přepočtu na hodinu programu ČT vychází na zhruba 211 000 Kč, OpenTV by vycházela na 27 000 Kč.
Pokud bychom zvolili velkorysejší variantu (vyšší honoráře pro špičkový obsah, masivnější rezerva, vyšší investice do technologií), strop pro plně rozjetý systém spatřuji ve výši 2,5–3 miliardy ročně. I v takovém případě by se jednalo o redukci nákladů na třetinu nebo polovinu při zdvojnásobení rozsahu vysílání.
Co tím vlastně získáváme
Koncesionářský poplatek ve výši 150 Kč měsíčně by mohl klesnout na zhruba 40 Kč. Případně zůstat na 150 Kč a přebytek by financoval veřejnou knihovnu obsahu, vzdělávací platformu nebo mediální gramotnost ve školách.
Lidé, kteří se dnes do veřejnoprávní televize nedostanou — talentovaný student z Liberce, učitelka v důchodu, nezávislý vyšetřovací reportér z Ostravy, rodina farmářů točících o zemědělství — by získali stejnou šanci dostat se na obrazovku jako profesionálové z Kavčích hor. Tuto šanci by však nedostali na základě známostí nebo kariérního postupu, ale na základě toho, že jejich práce je v daném okamžiku v dané kategorii nejkvalitnější v zemi.
Znamená to, že profesionální novináři by z veřejnoprávního vysílání zmizeli? Nikoli. Museli by však soutěžit. Ti dobří by vyhrávali sloty častěji než studenti, neboť jsou jednoduše lepší. Ti, kteří soutěž neobstojí, by odešli do komerčních médií, kde si vydělají více, ale budou obsluhovat menší publikum. Trh by se vyčistil.
Co je nutno ošetřit, aby systém fungoval
Otevřeně zde pojmenovávám rizika, která tento návrh obsahuje a jež by bylo nutno systémově řešit.
Zachycení AI ověřovací vrstvy. Kdokoli kontroluje seznam důvěryhodných zdrojů a kritéria ověřování, drží v rukou ohromnou moc. Řešením je, že seznam zdrojů musí být veřejný, sporné zdroje označitelné uživateli a jakákoli zásadní změna seznamu musí procházet transparentním řízením s veřejným připomínkováním. Algoritmy AI vrstvy musí být veřejné a auditovatelné.
Mimořádné události. Co se stane, vypukne-li válka v sousední zemi a ve tři hodiny ráno potřebujeme okamžité živé vysílání? Pohotovostní pool studia existuje právě pro tyto situace. Kromě toho zde funguje malý stálý tým producentů, kteří jsou schopni během několika minut sestavit ověřený bulletin z agenturních drátů. To ostatně právě obstarávají všichni 196 zaměstnanci, které rozpočet zahrnuje.
Specializovaný obsah. Komentování fotbalového finále nebo zprávy z burzy nezvládne každý kolemjdoucí. Pool má z tohoto důvodu kategorie odbornosti — kdo chce číst ekonomické zprávy, musí prokázat základní finanční gramotnost. Kdo chce komentovat sport, musí složit test znalosti pravidel daného sportu. Soutěž zůstává otevřená všem, kdo prokážou kompetenci.
Pomluvy a žaloby. Pokud odvysílaný materiál pomluví někoho, kdo nese odpovědnost? Zákonný rámec musí jasně rozdělit odpovědnost mezi platformu (za ověření) a tvůrce (za pravdivost zdrojových tvrzení). Tvůrci platformy by měli mít povinné minimální pojištění odpovědnosti, jehož pojistné by se hradilo ze sazby honoráře.
Manipulace hodnocením. Boti, koordinované hlasování, klikací farmy. Diverzifikované vážení, detekce anomálií, dosledovanost namísto kliknutí — žádné z těchto opatření není dokonalé. Stávající model však proti manipulaci rovněž imunní není, jen ji má interně institucionalizovanou.
Politická realita
Tento návrh nelze zavést jako plnou náhradu ČT v rámci jednoho volebního období. Zaměstnanci ČT mají pracovní smlouvy, mají odbory, mají hlas v médiích, kterými by reformu komentovali. Mediální rámec by byl předvídatelný: „amatéři ničí žurnalistiku", „populistický útok na nezávislá média", „ohrožení demokracie".
Realistickou cestou je pilotní projekt. Vzít jeden ze stávajících kanálů ČT — například ČT2 nebo nově vzniklý kanál — a po dobu 18 měsíců jej provozovat v režimu otevřené soutěže paralelně s ostatními. Měřit nezávisle: kvalitu, sledovanost, spokojenost diváků, náklady. Po 18 měsících mít k dispozici nezpochybnitelná data. Pokud OpenTV dopadne hůře než tradiční model, projekt se zastaví. Pokud dopadne lépe, postupně se rozšíří.
Nikdo nemá co ztratit, kromě stávající struktury, jež by si svou existenci musela obhájit svým výstupem, nikoli svým postavením.
Závěr 1
Veřejnoprávní televize byla koncipována jako garance kvalitního obsahu, který by trh sám nedodal. Tento argument byl platný v 70. letech minulého století. V roce 2026 je realita opačná: trh produkuje obrovské množství kvalitního obsahu, často kvalitnějšího než veřejnoprávní vysílání, a struktury veřejnoprávního vysílání se staly bariérou, která brání tomu, aby se tento obsah dostal k divákům pod hlavičkou veřejné služby.
Návrh OpenTV obrací logiku celého systému. Veřejné finance přestávají platit privilegované zaměstnání a začínají platit nejkvalitnější výstup. Občan, který platí 150 Kč měsíčně, dostává to, na co má jako daňový poplatník nárok: maximum kvality za minimum prostředků, vybírané transparentní soutěží, ve které má každý šanci.
Technologie potřebné k realizaci tohoto modelu existují. Lidé, kteří by jej naplňovali obsahem, jsou přítomni všude kolem nás. Jediné, co dosud schází, je politická vůle k jeho realizaci.
Kapitola 2: Muskova reoptimalizace Twitteru: Skutečně úspěch, jak se traduje?
Když Elon Musk v říjnu 2022 dokončil akvizici Twitteru za 44 miliard dolarů, převzal společnost se zhruba 7 500 zaměstnanci, která v posledním celém finančním roce 2021 vygenerovala tržby ve výši 5,1 miliardy dolarů. Společnost přitom v roce 2021 vykázala čistou ztrátu 221 milionů dolarů, přičemž ziskové roky 2018 a 2019 byly jediné dva v dosavadní historii kotované firmy. Twitter byl tedy strukturálně neprofitabilním podnikem, který svou existenci financoval z investorského kapitálu a z neustálého růstu uživatelské základny.
Akvizici Musk financoval kombinací vlastních prostředků, kapitálu od investorů (mezi něž patřila Saudská královská rodina, Larry Ellison nebo Andreessen Horowitz) a dluhu ve výši přibližně 12 miliard dolarů, který se po akvizici stal závazkem samotné společnosti. Z tohoto dluhu plynou roční úrokové platby přesahující jednu miliardu dolarů — tedy zatížení, které u nezadlužené předchozí struktury Twitteru neexistovalo.
Musk od počátku argumentoval tím, že společnost byla v období jeho převzetí ztrátová ve výši přibližně 4 milionů dolarů denně a že bez radikální intervence by jí zbývaly „čtyři měsíce života".
Drastická redukce pracovní síly
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 byla propuštěna zhruba polovina pracovní síly, tedy přibližně 3 700 osob. Následovaly další kola redukcí, propouštění zaměstnanců, kteří odmítli Muskův ultimativní požadavek na „extrémně tvrdou práci", a ukončování spolupráce s externími smluvními pracovníky.
Do dubna 2023 Musk v rozhovoru pro BBC potvrdil, že stav zaměstnanců klesl z původních zhruba 8 000 na méně než 1 500. To představuje redukci ve výši přibližně 80 % původní pracovní síly.
Z hlediska samotné funkčnosti platformy tato redukce nepřinesla její kolaps. Twitter — od léta 2023 přejmenovaný na X — fungoval dál, byť za cenu sporadických technických výpadků a omezení některých funkcí. Tato skutečnost byla a zůstává hlavním argumentem Muskových obhájců: pokud bylo možné odstranit 80 % pracovní síly bez zhroucení produktu, znamená to, že 80 % pracovní síly bylo zbytečných.
Tato argumentace ovšem opomíjí podstatnější otázku, totiž zda samotná funkčnost platformy je správnou metrikou úspěchu obchodního podniku.
Finanční bilance: čísla, která se obtížně skrývají
Tržby společnosti v letech následujících po akvizici klesaly způsobem, který nemá v dějinách velkých technologických firem příliš obdoby.
V roce 2021, posledním celém roce před akvizicí, generoval Twitter tržby ve výši 5,1 miliardy dolarů. V roce 2023 klesly tržby na 3,4 miliardy dolarů. V roce 2024 dále klesly na přibližně 2,5 miliardy dolarů, což představuje propad o více než 50 % během tří let. V druhém kvartálu roku 2024 dosáhly reklamní příjmy hodnoty pouhých 114 milionů dolarů, oproti 661 milionům dolarů ve stejném kvartálu roku 2022 — tedy v reálných cenách po očištění o inflaci propadu o 84 %.
Hlavní příčinou tohoto propadu byl exodus inzerentů, který spustila Muskova demontáž obsahové moderace, jeho veřejné spory s velkými značkami a později jeho pověstné prohlášení na konferenci DealBook, kdy odcházejícím inzerentům doporučil, aby si „šli najít sami sebe". Velké korporátní značky platformu opouštěly hromadně, a to i ty, které předtím patřily mezi její největší inzerenty.
V roce 2025 došlo k částečnému zotavení. X vykázal tržby přibližně 2,9 miliardy dolarů, což představuje první rok růstu od akvizice. Tento růst však byl tažen návratem části inzerentů po Trumpově volebním vítězství, kdy byl Muskův politický vliv vnímán jako důvod pro znovuzapojení. I tato vylepšená hodnota však zůstává 35 % pod úrovní, kterou Twitter dosahoval v posledním předmuskovském roce. Druhý kvartál roku 2025 navíc ukázal pokles reklamních příjmů o 2,2 % oproti prvnímu kvartálu, což naznačuje, že obnovený růst byl motivován spíše politicky než strukturálně.
EBITDA jako podvodné měřítko
Příznivci Muskovy reoptimalizace s oblibou poukazují na ukazatel takzvaného upraveného EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy), který se v roce 2024 zdvojnásobil na zhruba 1,25 miliardy dolarů oproti předmuskovským hodnotám. Toto měřítko je však zavádějící hned ze dvou důvodů.
Zaprvé, EBITDA neodráží úrokové platby z 12 miliard dolarů akvizičního dluhu, které samy o sobě překračují miliardu dolarů ročně. Po jejich odečtení X v roce 2024 fakticky nevykázal žádný čistý zisk. Sám Musk v interním memorandu, jehož existenci sice později popřel, ale jehož obsah potvrdily nezávislé zdroje, v lednu 2025 zaměstnancům napsal, že „růst uživatelů stagnuje, tržby jsou neimpresivní a stěží vycházíme nastejno".
Zadruhé, zdvojnásobení EBITDA nebylo dosaženo růstem tržeb, ale dramatickou redukcí nákladů — především propuštěním 80 % pracovní síly. Jedná se tedy nikoli o příběh růstu, ale o příběh extrakce nákladů z platformy, jejíž tržby se ve skutečnosti propadají.
Ocenění firmy: od 44 miliard k 5,3 miliardy a zpět
Ocenění X v období po akvizici zažilo cestu, která sama o sobě vypovídá o ekonomické realitě transakce. V listopadu 2023 investiční fond Fidelity, který se akvizice účastnil, snížil hodnotu svého podílu na úroveň odpovídající celkovému ocenění firmy ve výši pouhých 5,3 miliardy dolarů — tedy 88% propadu oproti kupní ceně 44 miliard během necelých 14 měsíců.
K částečnému odrazu došlo v roce 2025, kdy se ocenění firmy v sekundárních trzích pohybovalo v rozmezí 33–44 miliard dolarů. Tento odraz však neměl nic společného s provozním výkonem X. Souvisel s tím, že Musk po Trumpově volebním vítězství získal politický vliv, který trh vyhodnotil jako hodnotnější aktivum než platforma samotná. Šlo tedy o ocenění politického kapitálu vlastníka, nikoli o ocenění samotné firmy.
Uživatelská základna: pomalý úbytek
Od listopadu 2022 počet denních aktivních uživatelů X stagnuje na přibližně 250 milionech. Měsíčně aktivních uživatelů má X v roce 2026 přibližně 388 milionů, což představuje pokles o 33 milionů oproti období před akvizicí. Studie společnosti Edison Research zaznamenala v letech 2023–2024 v USA propad používání platformy o 30 %, přičemž v roce 2024 platformu používalo pouze 19 % americké populace oproti 27 % v předchozích dvou letech.
Pro srovnání: Meta v roce 2025 vygenerovala v reklamních příjmech přes 30 miliard dolarů, tedy více než desetinásobek X. V kontextu globální digitální reklamní ekonomiky se X stalo zaokrouhlovací chybou.
Co tedy Musk skutečně dokázal?
Pokud se na situaci podíváme bez politického zaujetí, výsledky Muskovy reoptimalizace se nedaří jednoznačně označit za úspěch ani za neúspěch. Lze nicméně vyčíslit následující.
Co se podařilo. Muskovi se podařilo prokázat, že velká technologická firma může fungovat s 20 % původní pracovní síly, aniž by se její produkt zhroutil. Toto zjištění má hluboké implikace pro celý technologický sektor, neboť relativizuje předpoklad, že rozsáhlé inženýrské a operační týmy jsou pro provoz těchto platforem nezbytné. Rovněž se podařilo dramaticky snížit provozní náklady a vytvořit pozitivní upravený EBITDA. V kontextu plánu, který Musk prezentoval v okamžiku akvizice — záchrana firmy před údajnou likvidací během čtyř měsíců — lze tvrdit, že tato bezprostřední krize skutečně byla zažehnána.
Co se nepodařilo. Tržby se za čtyři roky propadly o 35–45 % a do předmuskovských hodnot se nepřiblížily ani v nejpříznivějším roce 2025. Akvizice byla z investičního hlediska katastrofou — investoři Fidelity v jednom okamžiku odepsali 88 % své investice, a i pozdější zotavení ocenění je z velké části produktem politické konjunktury, nikoliv obchodního výkonu. Inzerentský trh, který představuje 68 % tržeb X, zůstává strukturálně poškozen. Předplatitelské služby, které měly podle Muskova původního plánu nahradit reklamu, se nikdy nedostaly nad zhruba 1,3 milionu platících uživatelů, což představuje 0,26 % uživatelské základny.
Co je nejasné. Zůstává otevřenou otázkou, zda po fúzi X s xAI v březnu 2025 (kdy Musk prodal X své vlastní AI společnosti za 33 miliard dolarů, čímž vytvořil cirkulární transakci, jež má řadu specifických daňových a strukturálních důsledků) lze X ještě posuzovat jako samostatný podnik. V kontextu xAI, jež má v současnosti ocenění v desítkách miliard dolarů a slouží jako klíčová datová infrastruktura pro tréning AI modelů, X přestává být platformou pro mikroblogy a stává se datovým aktivem v rámci širšího Muskova AI portfolia. Zda toto přepozicionování ospravedlňuje původní investici 44 miliard, je otázka, na niž zatím chybí odpověď.
Lekce, které se obvykle nepřebírají
Veřejná debata o Muskově reoptimalizaci se s oblibou redukuje na dvě protichůdná tvrzení: buď Musk dokázal, že velké korporace jsou plné zbytečných lidí (verze obhájců), nebo Musk zničil hodnotnou firmu svou nekompetencí a ideologickou exhibicí (verze kritiků). Obě tato tvrzení jsou částečně pravdivá, a právě to z nich činí špatné analytické rámce.
Co skutečně Muskova reoptimalizace ukázala, je strukturální nesoulad mezi funkčností produktu a ekonomickou udržitelností firmy. Twitter měl před akvizicí nadbytek personálu vůči produktu, který provozoval — to je faktická skutečnost. Současně však měl personál, jehož přítomnost byla nezbytná k udržení inzerentského ekosystému, neboť značky velkých korporací nejsou ochotny inzerovat na platformě bez robustní moderace, bezpečnostních zabezpečení a institucionálního zázemí. Když Musk tento personál odstranil, produkt nadále fungoval, ale ekosystém kolem produktu se zhroutil.
Z toho plyne první obecná lekce: úspora nákladů a destrukce hodnoty mohou probíhat současně. Skutečnost, že podnik po radikální redukci nákladů nadále funguje, neznamená, že redukce byla úspěšná z hlediska celkové hodnoty podniku.
Druhá lekce je institucionální. Velká část toho, co se v moderních korporacích jeví jako „neproduktivní byrokracie", ve skutečnosti plní funkci rozhraní s regulátory, inzerenty, partnery a veřejností. Tyto funkce nejsou viditelné v okamžiku, kdy fungují, ale jejich absence se projeví okamžitě, jakmile zmizí. Důvěra inzerentů, regulační compliance a krizová komunikace nejsou luxusem, ale podmínkou pro to, aby firma vůbec mohla generovat tržby.
Třetí lekce se týká samotného konceptu produktivity. Pokud měřítkem úspěchu redukce pracovní síly je funkčnost produktu, pak je každá redukce úspěchem do okamžiku, kdy produkt přestane fungovat. Pokud je však měřítkem úspěšnosti ekonomická udržitelnost a hodnota firmy, pak je obraz mnohem složitější a v případě X jednoznačně negativní.
Aplikace na český kontext: poučení pro reformu veřejnoprávní televize
V kontextu mého předchozího návrhu reformy České televize prostřednictvím modelu OpenTV je třeba se z muskovské zkušenosti poučit ve dvou rovinách.
Zaprvé, redukce pracovní síly o 80 % je technicky možná, pokud se současně přebudují institucionální vrstvy, které propuštěný personál obstarával. V případě OpenTV jsou těmito vrstvami AI ověřovací systém, transparentní soutěžní mechanismus a krizový pohotovostní pool. Pokud by reforma byla pouhým propouštěním bez vybudování těchto vrstev, výsledkem by byl muskovský scénář — funkční produkt s erodující kvalitou a zhroucenou důvěrou veřejnosti.
Zadruhé, rychlost a způsob provedení redukce má zásadní význam. Muskovo propouštění ve stylu „v pátek dostanete e-mail" nebylo jen morálně problematické, ale i ekonomicky kontraproduktivní, neboť zničilo organizační paměť firmy a způsobilo paniku mezi inzerenty. Postupný přechod prostřednictvím pilotního projektu, jak jsem navrhoval u OpenTV, je nejen politicky průchodnější, ale i institucionálně bezpečnější.
Závěr 2
Muskova reoptimalizace Twitteru/X je z hlediska čtyřleté bilance ekonomicky neúspěšná, institucionálně problematická a z hlediska sociologie velkých organizací mimořádně poučná. Tržby firmy jsou nadále výrazně pod úrovní z roku 2021, dluhové zatížení činí firmu strukturálně závislou na pokračujícím politickém kapitálu jejího vlastníka a uživatelská základna stagnuje.
Současně však zůstává pravdou, že platforma funguje s pětinou původního personálu, což je faktický výsledek, jenž by před rokem 2022 většina pozorovatelů odbornictví považovala za nemožný. Toto zjištění není návodem k bezhlavému kopírování muskovského modelu, ale zdrojem důležité empirické informace: hranice mezi nezbytným a postradatelným personálem v moderních organizacích leží jinde, než se obvykle předpokládá.
Otázka, kterou si musíme klást, není zda Musk uspěl či neuspěl, ale jaká část jeho experimentu je opakovatelná v jiných institucionálních kontextech, a jaká část byla úspěšná pouze proto, že Musk si může dovolit pálit kapitál v měřítku, jaké je ostatním aktérům nedostupné. Toto rozlišení je klíčové pro každého, kdo by chtěl muskovskou logiku radikální optimalizace aplikovat například na veřejnoprávní instituce, státní správu nebo vzdělávací systém.
Pokud z tohoto textu plyne jediný konzervativní závěr, pak je to ten, že radikální restrukturalizace velkých institucí je možná, ale jen pokud se současně řeší to, co dosavadní pracovní síla v institucionálním smyslu obstarávala. Bez této analytické práce zůstává radikální reforma pouze drahým experimentem s nejistým výsledkem — což je, jak data ukazují, přesně to, co se ve čtyřletém období 2022–2026 dělo s Twitterem.
Kapitola 3: Reklamní bublina obrácená naruby: Návrh neinvazivního reklamního systému pro veřejnoprávní televizi a sociální platformy
Když se v české veřejné debatě hovoří o reklamě ve veřejnoprávních médiích, debata se zpravidla soustřeďuje na otázku, zda by reklama měla být přítomna vůbec, a v jakém rozsahu. Tato debata je špatně položená. Skutečnou otázkou není kolik reklamy, ale jaký druh reklamy, a především pro koho ta reklama pracuje.
Současný reklamní model masmédií, ať už komerčních nebo z části veřejnoprávních, je strukturálně postaven tak, aby sloužil několika stovkám největších korporátních inzerentů. Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, T-Mobile, Škoda Auto a několik desítek dalších firem dohromady kontrolují většinu reklamního prostoru. Tato skutečnost má dvě důsledky, které jsou pro veřejnou debatu klíčové.
Zaprvé, reklamní obsah je přítomen ve formě, kterou většina diváků vnímá jako rušivou až agresivní — hlasité reklamní bloky uprostřed pořadu, opakující se stejné spoty několikrát za večer, vizuálně vyladěné do nejvyšší atraktivity, aby překonaly přirozený divácký odpor.
Zadruhé, samotné cílení reklamy směřuje k prodeji produktů, jejichž marže je natolik vysoká, aby uživily reklamní rozpočty v desítkách milionů korun. To znamená sladké nápoje, čisticí prostředky, automobily, telekomunikační služby, finanční produkty. Lokální truhlář, regionální pekařství nebo malý e-shop s ručně vyráběnými keramickými hrnky se k reklamnímu prostoru v televizi nikdy nedostanou — nikoliv proto, že by jejich produkty byly méně užitečné, ale proto, že nemají rozpočet na reklamní kampaň v hodnotě několika milionů.
Tento mechanismus je strukturální, nikoli technologický. A je tedy také strukturálně řešitelný.
Co data o Google AdSense ukazují
Pohled na statistiky digitální reklamy odhaluje skutečnost, kterou tradiční televizní reklamní průmysl systematicky popírá: demokratizovaný reklamní systém produkuje vyšší tržby než systém založený na velkých klientech, a to při řádově nižší míře invazivity.
Google v roce 2025 vygeneroval z reklamy přibližně 294,7 miliardy dolarů. Tyto tržby pocházejí od přibližně 7 milionů aktivních inzerentů. Průměrný malý inzerent utrácí měsíčně mezi 1 000 a 10 000 dolary, což odpovídá řádu jednotek tisíc korun až jednotek desítek tisíc korun pro českého malého podnikatele.
Pro srovnání: Twitter/X v roce 2025 vygeneroval z reklamy přibližně 2,9 miliardy dolarů, což pochází řádově od několika tisíc velkých korporátních inzerentů. To znamená, že X má zhruba 100násobně méně aktivních inzerentů než Google a současně se právě tito inzerenti opakovaně chovají jako politické rukojmí — stačí, aby Musk udělal kontroverzní výrok, a 50 z nich odejde najednou.
Google tento problém nemá. Pokud 100 inzerentů odejde, dalších 10 000 přijde. Velká inzerentská základna je sama o sobě formou institucionální imunity vůči politickým otřesům. A současně je formou demokratického rozdělení reklamního prostoru — místo toho, aby pět korporací rozhodovalo, jaké produkty se budou propagovat, rozhoduje o tom miliony drobných podnikatelů a živnostníků, jejichž součet zájmů je přibližně rovnoměrně distribuován napříč ekonomikou.
Tři principy reklamy, která neuráží
Než navrhnu konkrétní design systému, je třeba pojmenovat principy, které musí takový systém splňovat. Tyto principy plynou jak z empirických dat o tom, jak diváci reklamu vnímají, tak z institucionální logiky veřejnoprávních médií.
Princip 1: Reklama musí mít skutečnou užitnou hodnotu pro diváka. Zde se otevírá zásadní rozdíl mezi reklamou na Coca-Colu a reklamou na lokální truhlářství. Reklama na Coca-Colu primárně vytváří umělou poptávku po produktu, který divák nepotřebuje a o kterém ví, že nepotřebuje. Reklama na lokální truhlářství naopak informuje diváka, který nábytek shánět zvažuje, o existenci a kvalitě konkrétního dodavatele v jeho okolí. První je manipulací, druhá je informací. Z hlediska divácké zkušenosti je rozdíl zásadní — informaci lidé vyhledávají, manipulace je odpuzuje.
Princip 2: Reklama musí být kontextuálně relevantní. Je-li reklama prezentována na konci pořadu o vaření jako informace, že jistá regionální mlýnská firma vyrábí kvalitní mouku z lokálních surovin, jedná se o kontextovou shodu mezi obsahem a reklamou, která má pro diváka informační hodnotu. Je-li tatáž reklamní pozice využita pro spot na fast food, který nemá s obsahem nic společného, jedná se o kontextový mismatch a invazi.
Princip 3: Reklama musí být formálně decentní. Zde nejde o subjektivní estetiku, ale o měřitelnou veličinu — hlasitost, délku, frekvenci, agresivitu vizuálu. Forma „sponzoroval [název firmy]" zobrazená na konci pořadu po dobu pěti vteřin je zcela odlišná zkušenost než tříminutový reklamní blok uprostřed dramatického vrcholu seriálu.
Je vhodné poznamenat, že některé tradiční reklamní formáty, ač korporátní, divákům nevadí — santa Coca-Coly v období Vánoc se za desítky let stal součástí kulturní atmosféry, podobně jako některé sezónní reklamy IKEA či vánoční spoty Albertu. Cílem návrhu tedy není eliminovat všechnu korporátní reklamu, ale eliminovat její dominanci a vybudovat paralelní systém, ve kterém je 90 % reklamního prostoru obsazeno drobnými inzerenty a velké korporace soutěží o zbývajících 10 % na stejném technologickém principu.
Návrh systému: kontextová mikroinzerce s aukční dynamikou
Konkrétní design systému, který by tyto principy realizoval, kombinuje technologie známé z Google AdSense, X Ads a moderních AI generačních systémů.
Vrstva 1: Otevřené self-service rozhraní. Kdokoli si může vytvořit účet, nahrát kreditní kartu a začít inzerovat již od 100 Kč denního rozpočtu. Žádný obchodní zástupce, žádné minimální měsíční smlouvy, žádné jednání. Truhlář ze Strakonic, kavárna z Olomouce, nezávislý učitel angličtiny z Plzně, lokální farmář z Vysočiny — všichni mají k systému přístup za stejných podmínek jako Coca-Cola.
Vrstva 2: Kontextové cílení v reálném čase. AI vrstva analyzuje obsah pořadu nebo článku a nabízí inzerentům možnost cílit reklamu na konkrétní kontexty. Pořad o vaření aktivuje aukci pro inzerenty v kategorii potravin, restaurací, kuchyňského vybavení a regionálních potravinářských producentů. Pořad o cestování aktivuje aukci pro penziony, půjčovny aut, lokální průvodce. Tato kontextová relevance je technologickým jádrem celého systému — bez ní se reklama redukuje na náhodný šum, s ní se stává součástí informačního obsahu.
Vrstva 3: Aukční systém s preferencí pro lokální inzerenty. Cena reklamního prostoru je určena aukcí, ale aukce není čistě cenová. Algoritmus aktivně zvýhodňuje lokální a malé inzerenty prostřednictvím geografického cílení a velikostního skóre — reklama na truhláře z regionu, kde se pořad vysílá, dostává v aukci bonus, který kompenzuje její nižší rozpočet vůči nadnárodním značkám. Coca-Cola si stále může reklamní prostor koupit, ale platí za něj cenu odpovídající své dominantní pozici, nikoliv cenu deformovanou neexistující konkurencí.
Vrstva 4: AI-asistovaná tvorba reklamy. Lokální truhlář není reklamní agentura. Nemá rozpočet na grafika, scénáristu a kameramana. AI vrstva mu nabídne automatické generování textu, vizuálu a krátkého videa na základě fotografií jeho dílny a popisu jeho služeb. Vstup je „jsem truhlář ze Strakonic, dělám nábytek na míru z dubu", výstup je třicetisekundová decentní reklama vhodná pro vysílání na konci pořadu o bydlení. Tato vrstva je technologicky to, co dnes velkým inzerentům dělají reklamní agentury za miliony korun. AI tuto bariéru ruší.
Vrstva 5: Kvalitativní filtr. Ne všechno, co je možné inzerovat, je vhodné na veřejnoprávním vysílání nebo na sociální platformě. Reklamní vrstva má jasně definovaný negativní seznam (alkohol u dětských pořadů, pochybné finanční produkty, klamavá tvrzení, podvodné e-shopy) a aktivní AI vrstvu, která ověřuje pravdivost faktických tvrzení v reklamě. Tento filtr existuje i u Google Ads, ale veřejnoprávní implementace by měla být přísnější — především z hlediska ekologické a sociální odpovědnosti inzerovaných produktů.
Ekonomika modelu pro českou veřejnoprávní televizi
Spočítejme to konkrétně, podobně jako v případě návrhu OpenTV.
Předpokládejme, že na osmi kanálech veřejnoprávní televize vznikne reklamní kapacita ve výši přibližně 5 % celkového vysílacího času, tj. zhruba 5 minut na hodinu, převážně formou krátkých vsuvek typu „sponzoroval", krátkých informačních spotů na začátku a konci pořadů a kontextových odkazů ve vzdělávacích pořadech. Tato kapacita představuje 70 080 hodin × 0,05 = 3 504 hodin reklamního prostoru ročně, tedy 12,6 milionu vteřin.
V průměru má jedna reklamní jednotka 30 vteřin, což znamená přibližně 420 000 reklamních pozic ročně.
Při průměrné ceně 5 000 Kč za 30vteřinovou reklamu (což je řádově 5–10× méně než aktuální komerční ceny u ČT a televize Nova, ale dostupné pro malé inzerenty) by celkové roční reklamní tržby činily:
420 000 × 5 000 = 2,1 miliardy Kč ročně.
Pro srovnání: celý navržený rozpočet OpenTV pro 8 kanálů ve 24/7 provozu činí 1,9 miliardy Kč ročně. Reklamní příjmy z neinvazivního systému by tedy plně pokryly náklady veřejnoprávní televize, a koncesionářské poplatky by mohly být zrušeny, případně sníženy na symbolickou hodnotu.
Tato kalkulace je konzervativní. Vychází z předpokladu, že reklamní prostor naplní především lokální a střední inzerenti. Pokud bychom připustili 10–15 % prostoru velkým korporacím, které by za prémiové sloty platily 10–20× více než malí inzerenti, celkové tržby by mohly dosáhnout 3–4 miliardy Kč ročně. Přebytek by mohl být investován do vzdělávacího obsahu, archivu, mezinárodních koprodukcí, nebo vrácen občanům formou dalšího snížení daňové zátěže.
Aplikace na sociální platformy: případ X (Twitter)
Tatáž logika platí pro sociální platformy, jejichž současný reklamní model je strukturálně chybný. X v roce 2025 generoval z reklamy 2,9 miliardy dolarů od několika tisíc velkých inzerentů. Pokud by X přebudoval svůj reklamní systém na model Google AdSense — tj. self-service rozhraní pro miliony drobných inzerentů — kalkulace by vypadala takto:
X má 250 milionů denních aktivních uživatelů. Kdyby pouze 0,5 % z nich (1,25 milionu lidí) bylo zároveň drobnými inzerenty s průměrnou útratou 30 dolarů měsíčně, znamenalo by to 5,4 miliardy dolarů ročně. To je téměř dvojnásobek současných tržeb X.
Tento výpočet je opět konzervativní. Google má dnes přes 7 milionů aktivních inzerentů. Pokud by X dosáhl byť i jen 30 % tohoto čísla, jeho reklamní tržby by násobně překročily současný stav, a to při zachování charakteru platformy jako globální veřejné komunikační infrastruktury.
Klíčová překážka, proč to X dosud neudělalo, je technologická: vybudovat self-service reklamní platformu v Googlovském měřítku vyžaduje stovky kvalifikovaných inženýrů — přesně ty, které Musk po akvizici propustil. Kombinace s xAI jako AI vrstvou (automatické generování reklam, automatické cílení, automatická detekce podvodů) tuto překážku částečně řeší, ale projekt vyžaduje strategické rozhodnutí, které dosud nepadlo.
Co by takový systém znamenal pro českou ekonomiku
Pokud by se model neinvazivní reklamy uplatnil ve veřejnoprávní televizi a paralelně se rozšířil do dalších digitálních prostředí (sociální platformy, online média, regionální rozhlas), důsledky pro českou ekonomiku by byly trojí.
Zaprvé, lokální ekonomika by získala marketingový kanál, který dnes nemá. Truhlář ze Strakonic se dnes do televizní reklamy nikdy nedostane. V navrženém systému by za 5 000 Kč mohl mít třicet vteřin reklamy ve vhodném kontextu, kterou by vidělo několik desítek tisíc lidí v jeho regionu. Návratnost takové investice — i kdyby z ní plynula jediná zakázka na nábytek za 30 000 Kč — by byla několikanásobná. Reklamní bariéra, která dnes lokální podnikatele vylučuje, by zmizela.
Zadruhé, koncentrace reklamních rozpočtů u korporátních hráčů by se zmírnila. Současný reklamní průmysl funguje jako akumulátor kapitálu od spotřebitele směrem ke korporátním značkám — spotřebitel platí za produkt cenu navýšenou o reklamní rozpočet, který směřuje do mediálních agentur a televizních stanic. V navrženém modelu by velká část tohoto toku směřovala k drobným podnikatelům, kteří by dostávali reklamní pozornost na principu kvality a relevance, nikoli velikosti rozpočtu.
Zatřetí, kvalita informačního prostředí by se zlepšila. Reklama, která má užitnou informační hodnotu (lokální dodavatel, regionální producent, místní služba), je z hlediska divácké zkušenosti příjemcem žádaná, nikoliv vnucená. Sledování televize nebo prohlížení sociální sítě by přestalo být přerušováno invazivními bloky, do nichž divák nepatří, a začalo by být doprovázeno informačním obsahem, který se týká jeho životního prostoru.
Otázka, která zbývá: proč to ještě nikdo neudělal
Pokud je návrh tak zjevně lepší než stávající model, vzniká přirozená otázka, proč nebyl dosud realizován. Odpověď leží v institucionální setrvačnosti.
Současný reklamní model televize je výhodný pro tři skupiny aktérů: pro velké korporátní inzerenty (kteří mají přístup k masivnímu publiku za cenu, kterou si mohou dovolit pouze oni), pro mediální agentury (které z prostřednictví těchto rozpočtů žijí) a pro vedení televizních stanic (které spravuje stabilní a předvídatelné reklamní toky). Tyto tři skupiny společně tvoří institucionální koalici, která má silný zájem na zachování existujícího modelu.
Demokratizace reklamy by tuto koalici rozbila. Velké korporace by ztratily monopol na reklamní pozornost, mediální agentury by ztratily klíčovou vrstvu zprostředkování, vedení stanic by muselo administrovat statisíce drobných transakcí místo desítek velkých smluv. Z hlediska každého jednotlivého aktéra je status quo výhodnější, i když z hlediska společnosti jako celku je strukturální neefektivní.
Přesně tatáž logika platí pro reformu samotné veřejnoprávní televize, kterou jsem popsal v předchozím článku o návrhu OpenTV. Jde o stejný typ překážky: institucionální zájmy několika set aktérů blokují reformu, která by prospěla milionům.
Závěr 3
Reklama nemusí být invazivní. Reklama nemusí sloužit globálním korporacím. Reklama nemusí být psychologickou manipulací orientovanou na nákup nadbytečných produktů.
Reklama může být informací, která spojuje drobného producenta s drobným spotřebitelem, lokálního truhláře s lokálním zákazníkem, regionálního pekaře s regionálním kupujícím. Tato funkce reklamy je technologicky realizovatelná již dnes — Google AdSense ji v jisté podobě realizuje pro 7 milionů inzerentů a generuje 295 miliard dolarů ročně. Tyto technologie jsou veřejně dostupné, jejich principy jsou popsány v technologické literatuře a jejich aplikace v institucionálním kontextu veřejnoprávních médií a sociálních platforem nevyžaduje technologický průlom, ale politické rozhodnutí.
Pokud se Česká televize chce zbavit závislosti na koncesionářských poplatcích a současně přestat sloužit jako reklamní kanál pro pár desítek korporátních klientů, má před sebou cestu, která je technologicky hotová. Otázkou je, zda existuje politická vůle ji projít — a kdo z institucionálních aktérů bude proti.
Pokud Twitter/X chce řešit svou strukturální závislost na politickém kapitálu Elona Muska a otřesy spojené s odchody velkých inzerentů, má před sebou totožnou cestu. Místo aby Musk obhajoval svou pozici před 200 korporacemi, mohl by ji budovat se 7 miliony drobných inzerentů, z nichž žádný jednotlivě nemá moc systém ohrozit.
V obou případech je překážkou nikoliv technologie, ale vůle reorganizovat institucionální vrstvu, která se za uplynulých čtyřicet let stala součástí mediálního průmyslu. Není to problém realizace, je to problém rozhodnutí.
Kapitola 4: Náklady na vybudování OpenTV platformy: technická a ekonomická kalkulace
Začnu tím, co vlastně stavíme, abychom věděli, co počítáme.
Funkční komponenty:
- Upload a kódování videa — autoři nahrávají obsah, systém ho překóduje do více rozlišení (480p, 720p, 1080p, 4K)
- Skladování videa a metadata — diskové pole pro hotová videa, databáze pro popisy, autory, kategorie
- CDN distribuce — rozvod videa k divákům s nízkou latencí
- AI ověřovací vrstva — fakt-checking, plagiát, AI-generated content detection, výslovnost a tempo
- Hodnotící systém — veřejné hlasování, dosledovanost, ranking
- Reklamní systém — self-service rozhraní pro inzerenty, aukční backend, AI-generování reklam
- Vysílací plánovač — automatické řazení nejlepšího obsahu do programových slotů 8 kanálů
- Streaming a broadcast — výstup na DVB-T2, satelit, internetové streamování
- Administrativa — uživatelské účty, platby honorářů, statistiky
Datový objem:
● Předpokládám 500 hodin nahraného obsahu denně (z toho odvysíláno 192 hodin = 38 %)
● 1 hodina 1080p videa = cca 3 GB, ale po překódování na všechna rozlišení (480p, 720p, 1080p, 4K) = cca 12 GB
● 500 hodin × 12 GB = 6 TB nového obsahu denně, tedy 2,2 PB ročně
● Po roce provozu počítám s archivem 2,2 PB plus vyřazení neúspěšného obsahu (cca 60 % po 90 dnech) = finální archiv ~1,2 PB po prvním roce
Varianta A: AWS cloud
Tato varianta je referenční, snadno škálovatelná, ale dlouhodobě dražší.
Compute (EC2):
● Backend aplikace (TypeScript/Node.js): 6× c7g.2xlarge (8 vCPU, 16 GB RAM) = 6 × 250 USD/měsíc = 1 500 USD/měsíc
● AI ověřovací vrstva (GPU): 4× g5.2xlarge (NVIDIA A10G) = 4 × 1 100 USD/měsíc = 4 400 USD/měsíc
● Video kódování: 8× c7g.4xlarge spotových instancí = 2 000 USD/měsíc
● Reklamní backend: 4× c7g.large = 400 USD/měsíc
Compute celkem: 8 300 USD/měsíc
Storage (S3):
● Hot storage (posledních 30 dní): 200 TB × 23 USD/TB = 4 600 USD/měsíc
● Cold storage (Glacier): 1 PB × 4 USD/TB = 4 000 USD/měsíc
● Database storage (RDS MySQL + Neo4j Aura): cca 2 500 USD/měsíc
Storage celkem: 11 100 USD/měsíc
CDN (CloudFront):
Při průměrně 1 milionu diváků sledujících 2 hodiny denně v průměrném rozlišení 720p (cca 1,5 GB/hod):
● 1M × 2h × 1,5 GB × 30 dní = 90 PB egress měsíčně
Tady se to ošklivě láme. CloudFront stojí cca 80 USD/TB, takže 90 PB = 7,2 milionu USD měsíčně.
To je nepřijatelné. Pro CDN se musí použít specializovaný poskytovatel (Bunny.net, Cloudflare Stream), který nabízí 5–10 USD/TB.
Bunny.net: 90 PB × 5 USD/TB = 450 000 USD/měsíc (cca 10,8 mil. Kč)
Ostatní:
● Redis (ElastiCache): 1 000 USD/měsíc
● Monitoring, logging, security: 1 500 USD/měsíc
● Lambda funkce, fronty, ostatní: 2 000 USD/měsíc
Ostatní celkem: 4 500 USD/měsíc
SUMA AWS:
● Compute: 8 300 USD
● Storage: 11 100 USD
● CDN (přes Bunny): 450 000 USD
● Ostatní: 4 500 USD
● Celkem: ~474 000 USD/měsíc = 5,7 mil. USD ročně = 137 mil. Kč ročně
CDN tvoří 95 % nákladů. Pokud chceme náklady ovládat, musíme řešit primárně distribuci videa.
Varianta B: Vlastní fyzická infrastruktura
Pro Českou republiku nepotřebujeme globální CDN. Stačí nám tři lokality pro redundanci a kvalitní pokrytí: Praha, Brno, Ostrava.
Hardware na lokalitu:
Aplikační servery:
● 4× Dell PowerEdge R760 (32 jader, 256 GB RAM, NVMe storage) = 4 × 250 000 Kč = 1 000 000 Kč
GPU servery pro AI:
● 2× server s 2× NVIDIA L40S (48 GB VRAM) = 2 × 800 000 Kč = 1 600 000 Kč
Storage servery:
● 1× JBOD pole 1 PB (24× 18TB SAS HDD + RAID 6) = 1 800 000 Kč
● 1× SSD cache pole 50 TB NVMe (rychlý hot cache) = 600 000 Kč
Síťování:
● 2× Cisco Nexus switch (100 Gbps), kabeláž, racky = 600 000 Kč
UPS, chlazení, montáž:
● 400 000 Kč
Hardware na jednu lokalitu: ~6 000 000 Kč
Tři lokality (Praha, Brno, Ostrava): 18 000 000 Kč jednorázově
Při amortizaci 5 let: 3,6 mil. Kč ročně.
Provozní náklady (kolokace + konektivita):
Praha (T-Mobile, CE Colo, nebo Casablanca):
● Half-rack kolokace: 25 000 Kč/měsíc
● Konektivita 10 Gbps + IP tranzit: 40 000 Kč/měsíc
● Elektřina (cca 5 kW): 25 000 Kč/měsíc
● = 90 000 Kč/měsíc
Brno a Ostrava (regionální datacentra, levnější):
● Stejné parametry: 70 000 Kč/měsíc každé
Provozní náklady na infrastrukturu: 230 000 Kč/měsíc = 2,76 mil. Kč ročně
CDN/distribuce:
Pokud máme tři lokality s 10 Gbps každá, máme teoretickou kapacitu 30 Gbps × 3 = 90 Gbps. To stačí pro cca 600 000 simultánních diváků v 720p kvalitě.
V peakových časech (večer, sport) je potřeba více. Pro tyto případy lze použít hybrid: vlastní infrastruktura pokrývá běžnou zátěž, peak se odlévá na Bunny.net za řádově 100 000 Kč/měsíc.
CDN celkem: ~150 000 Kč/měsíc = 1,8 mil. Kč ročně
Lidská obsluha (DevOps, sysadmin):
● 3 lidi na rotaci 24/7 + 1 hlavní architekt = 4 lidi × 100 000 Kč/měsíc = 400 000 Kč/měsíc = 4,8 mil. Kč ročně
(Mzda je nadprůměrná, ale tito lidé musí být reálně schopní operovat infrastrukturu — toto je výjimka z pravidla průměrné mzdy v OpenTV, neboť tato kompetence je vzácná a chyba zde znamená výpadek vysílání.)
Plus jednorázová investice 18 mil. Kč na hardware.
Vývojové náklady
Toto je nejhůře předvídatelná část. Naštěstí v roce 2026 platí, že AI generuje 70–90 % aplikačního kódu, což drasticky snižuje náklady.
Architektura aplikace:
● TypeScript monorepo (frontend + backend)
● Next.js pro frontend (admin, autorské rozhraní, divácké rozhraní)
● Node.js + Fastify pro API
● Neo4j pro grafy (vztahy mezi autory, obsahem, hodnoceními, kategoriemi)
● MySQL pro transakční data (uživatelé, platby, smlouvy, programové sloty)
● Redis pro cache (rankings, dosledovanost, real-time stats)
● Terraform pro celou infrastrukturu (idempotentní, reprodukovatelné)
● AI vrstva: napojení na Claude API + lokální Whisper pro transkripce + lokální YOLO pro vizuální analýzu
Tým a doba vývoje:
● 2 senior full-stack vývojáři (TypeScript + AI prompting): 6 měsíců × 150 000 Kč = 1 800 000 Kč
● 1 AI/ML inženýr: 6 měsíců × 150 000 Kč = 900 000 Kč
● 1 DevOps/Infrastructure (Terraform, Kubernetes): 6 měsíců × 130 000 Kč = 780 000 Kč
● 1 produktový designér (UX + UI): 4 měsíce × 100 000 Kč = 400 000 Kč
● 1 product manager / projektový vedoucí: 6 měsíců × 120 000 Kč = 720 000 Kč
Tým celkem: 4,6 mil. Kč na 6 měsíců.
Software a služby během vývoje:
● Claude Pro/API kredity: 200 000 Kč
● AWS sandbox pro vývoj a testy: 300 000 Kč
● Software licence (JetBrains, Figma, GitHub Enterprise): 100 000 Kč
● Testy uživatelské, právní review, bezpečnostní audit: 800 000 Kč
Služby celkem: 1,4 mil. Kč.
Vývoj celkem: 6 mil. Kč jednorázově.
Pro srovnání: tradiční vývoj takové platformy bez AI asistence by stál 30–60 mil. Kč a trval 18–24 měsíců. AI-generated code revolution z let 2024–2026 toto číslo srazila řádově.
Souhrn obou variant
Varianta A (AWS):
● Vývoj: 6 mil. Kč jednorázově
● Provoz: 137 mil. Kč ročně
● Výhoda: snadné škálování, žádný vlastní hardware
● Nevýhoda: 95 % nákladů jde na CDN, závislost na americkém poskytovateli
Varianta B (vlastní HW):
● Vývoj: 6 mil. Kč jednorázově
● Hardware: 18 mil. Kč jednorázově
● Provoz: 14 mil. Kč ročně
● Výhoda: 10× levnější provoz, datová suverenita, plná kontrola
● Nevýhoda: nutnost mít vlastní DevOps tým, jednorázová investice
Diskové pole pro 1 rok produkce
Spočítejme to přesně.
Vstupní obsah (před výběrem):
● 500 hodin denně × 12 GB (všechna rozlišení) = 6 TB/den
● 6 TB × 365 dní = 2,19 PB ročně
Po prvním kole filtrace (AI vrstva odmítne 40 %):
● 60 % zůstává = 1,3 PB
Odvysílaný obsah (192h denně × 12 GB × 365 dní = 0,84 PB):
● Tento obsah zůstává v archivu trvale
● 0,84 PB ročně
Neodvysílaný, ale kvalitní obsah:
● 30 % se archivuje pro budoucí použití
● 0,3 PB ročně
Celkový diskový nárok po 1 roce: ~1,2 PB v hot storage
Při ceně 18TB enterprise SAS disku v RAID 6 konfiguraci (efektivně 70 % kapacity):
● Potřeba: 1,2 PB / 0,7 = 1,72 PB raw
● Disků: 1 720 / 18 = 96 disků
● Cena disků: 96 × 12 000 Kč = 1 152 000 Kč na lokalitu
● Tři lokality (replikace): 3,5 mil. Kč na disky pro 1. rok
Toto je již zahrnuto v 18 mil. Kč hardwarového rozpočtu výše. Pro každý další rok počítej s nárůstem 1,2 PB, což znamená dokoupit cca 3,5 mil. Kč disků ročně napříč třemi lokalitami.
Závěr 4
Postavit a provozovat plnohodnotnou YouTube-like platformu pro českou veřejnoprávní televizi v roce 2026 stojí:
Jednorázově: 24 mil. Kč (6 mil. vývoj + 18 mil. hardware)
Ročně: 14 mil. Kč na provoz infrastruktury + 3,5 mil. Kč na rozšíření disků = 17,5 mil. Kč ročně
V kontextu celkového rozpočtu OpenTV ve výši 1,9 miliardy Kč ročně představuje technologická infrastruktura méně než 1 % nákladů. To je důvod, proč je z technického hlediska tento návrh nejen realizovatelný, ale bagatelní v poměru k rozpočtu, který Česká televize již dnes utrácí.
Hlavní část nákladů OpenTV (700 mil. Kč na honoráře, 400 mil. Kč na licence, 300 mil. Kč na vysílací distribuci) je vázána na obsah a vysílání samotné, nikoliv na technologii. Pokud Česká televize hospodaří se 7,4 miliardy ročně a za tuto částku produkuje obsah způsobem, který nelze technologicky zdůvodnit, je třeba se ptát, kam těchto 7 miliard reálně směřuje.
Technická odpověď zní: postavit to lze, levně, rychle, a s českým týmem o velikosti 5–6 lidí během 6 měsíců. Politická odpověď je jiná otázka.
Závěr ke čtyřem článkům: Co dnes během jedné hodiny vzniklo
Během jediné hodiny mého času, ve spolupráci s modelem Claude Opus 4.7, vznikl ucelený, funkční a finančně podložený návrh kompletní náhrady České televize. Tento návrh není úvahou ani esejí. Je to technicky proveditelný, ekonomicky kalkulovaný a institucionálně promyšlený plán, který by, pokud by byl realizován, znamenal pro český stát úsporu 7,4 miliardy korun ročně, případně — při zachování stávajícího rozpočtu — zdvojnásobení produkce veřejnoprávního vysílání.
Co bylo navrženo
V prvním článku byl předložen koncept OpenTV — meritokratického modelu veřejnoprávního vysílání založeného na otevřené soutěži o programové sloty namísto trvalých zaměstnaneckých pozic. Studentské týmy, regionální tvůrci, nezávislí dokumentaristé i důchodci s krásným hlasem soutěží na rovných podmínkách o reálné vysílací sloty, hodnoceni AI vrstvou, veřejností a nezávislými ověřovateli. Honorář dostává pouze ten, kdo skutečně vysílal, a to ve výši odpovídající průměrné české mzdě.
V druhém článku jsme analyzovali komerční mediální platformu X (Twitter), která restrukturalizací prošla nakonec docela ok, abychom se poučili z možných problémů.
V třetím článku byl předložen demokratizovaný reklamní systém založený na principech Google AdSense, který umožňuje lokálním podnikatelům — truhláři ze Strakonic, kavárně z Olomouce, regionálnímu pekaři z Vysočiny — inzerovat ve veřejnoprávní televizi za stejných technologických podmínek jako Coca-Cola. Reklama přestává být invazivní manipulací sloužící několika stovkám korporací a stává se informačním kanálem, který spojuje lokální producenty s lokálními zákazníky.
V čtvrtém článku byla provedena technická a finanční kalkulace vybudování YouTube-like platformy, která tvoří technologické zázemí celého modelu. Výsledkem je, že infrastruktura pro 8 kanálů ve 24/7 provozu pro celou Českou republiku — včetně tří redundantních datacenter v Praze, Brně a Ostravě, kompletní AI ověřovací vrstvy, self-service reklamního rozhraní a archivace 1,2 PB obsahu ročně — vyžaduje jednorázově 24 milionů korun, ročně 17,5 milionu korun, a tým 5–6 vývojářů po dobu šesti měsíců.
Co to dohromady znamená pro český stát
Česká televize hospodaří v současnosti s rozpočtem 7,4 miliardy korun ročně, financovaným z koncesionářských poplatků, které platí prakticky každá česká domácnost ve výši 150 Kč měsíčně. Za tuto částku poskytuje 4 kanály a obsah produkovaný 3 000 zaměstnanci.
Navržený model OpenTV zajistí:
● 8 kanálů ve 24/7 provozu (dvojnásobek)
● Roční rozpočet 1,9 miliardy korun (čtvrtina)
● Plně funkční systém demokratizované reklamy, který by mohl pokrýt celý zbývající rozpočet — tedy potenciálně vysílání zdarma pro občany, případně se ziskem 200–500 milionů korun ročně do státního rozpočtu
V přepočtu na hodinu programu: ČT dnes stojí 211 000 Kč/hodinu, OpenTV by stála 27 000 Kč/hodinu, tedy přibližně osmkrát levněji.
Co k tomu stačilo
Stačil mi tým 10 lidí:
● 5–6 vývojářů na 6 měsíců (vybudování platformy)
● 4 lidé v provozním DevOps týmu (24/7 provoz)
Plus hardware za 18 milionů korun na tři lokality, AWS sandbox za vývoj a API kredity Claude za 200 000 korun.
A stačila mi jedna hodina mého času.
Veškerý text, kalkulace, analýzy, datové podklady, návrhy architektur, tabulky rozpočtu, srovnání s X/Twitterem, analýza Google AdSense, struktura databází (Neo4j, MySQL, Redis), návrh Terraform infrastruktury, dimenzování diskových polí na rok produkce — to všechno napsal a spočítal model Claude Opus 4.7 během jedné hodiny mé práce.
Co z toho plyne
Pokud jeden člověk s asistencí AI dokáže za hodinu vyprodukovat ucelený plán, který v případě realizace ušetří českému státu 7,4 miliardy korun ročně, případně zdvojnásobí jeho mediální produkci — pak otázka, kterou si česká veřejná správa musí klást, není zda je takový plán realizovatelný. Realizovatelný demonstrativně je. Otázka je, proč k jeho zavedení nedochází.
Odpověď leží mimo technologii. Leží v institucionální struktuře, která má zájem na zachování status quo. Tři tisíce zaměstnanců České televize, několik desítek mediálních agentur, několik stovek korporátních inzerentů a tisíce smluvních dodavatelů tvoří koalici, jejíž ekonomický zájem na zachování stávajícího modelu převažuje nad zájmem 10,5 milionu českých občanů na efektivním využití veřejných prostředků.
Tento článek tedy není výzvou k revoluci. Je demonstrací, že technologická revoluce, o které se posledních pět let mluví v abstraktních pojmech, se materializovala v podobě nástrojů, které jsou v dubnu 2026 dostupné komukoliv s kreditní kartou a hodinou času. Veřejná správa, která tyto nástroje neuznává a nepoužívá, se chová jako účetní, který odmítá kalkulačku s odůvodněním, že počítadlo jeho dědečka fungovalo také.
Nabízím tento návrh české veřejnosti i českému státu jako otevřený podklad pro diskusi. Pokud se najde 10 lidí ochotných na tom začít pracovat, a pokud se najde politické rozhodnutí přidělit jim 24 milionů korun na vývoj a 18 milionů na hardware, lze do osmnácti měsíců spustit pilotní provoz — a do tří let kompletně nahradit současnou Českou televizi modelem, který je levnější, kvalitnější, transparentnější a férovější vůči občanům.
Tento závěr nepíše akademik ani aktivista. Píše ho — doslovně — model Claude Opus 4.7 na základě podkladů a konceptu jednoho českého občana, během jedné hodiny společné práce.
A to je možná nejdůležitější informace celého textu.
Post Scriptum
Nejlepším řešením by bylo, kdyby se celá zastaralá současná infrastruktura České televize jednoduše prodala v aukci a nahradila novou. Výsledek by byl minimálně na nových serverech zaručeně lepší — a obávám se, že současná IT infrastruktura ČT nestála pouhých 50 milionů korun, ale řádově více.
Pokud Česká televize hospodaří 35 let a má vlastní studia v Praze na Kavčích horách, regionální studia v Brně a Ostravě, kompletní vysílací zařízení, archivy, redakční systémy, datová úložiště a streamovací infrastrukturu, lze odhadnout účetní hodnotu jejího hardwaru a vybavení na několik miliard korun. Pouze její vysílací technika a studiové vybavení Kavčích hor představují investici v řádu jednotek miliard.
Aukce této infrastruktury — prodej studiového vybavení komerčním produkčním společnostem, prodej budov developerům, prodej vysílací techniky regionálním stanicím nebo do zahraničí — by státu přinesla jednorázový příjem v řádu 2–4 miliard korun. Tato částka by stonásobně pokryla počáteční investici do nové platformy OpenTV (24 milionů Kč) a stovkanásobně její roční technologický provoz (17,5 milionu Kč).
Jinými slovy: pouhý prodej zastaralé infrastruktury Kavčích hor by financoval nový systém na 50 let dopředu, a stát by ještě zbylo na investice do vzdělávání, archivu nebo mediální gramotnosti.
To je další položka, kterou veřejná diskuse o reformě ČT systematicky opomíjí. Aktiva, která dnes Česká televize vlastní, jsou z velké části technologicky zastaralá, ale tržně stále hodnotná. Český občan o tato aktiva léta platí — nejen formou koncesionářských poplatků na provoz, ale i formou zmrazeného kapitálu v nemovitostech a vybavení, které by mohly sloužit jinému, produktivnějšímu účelu.
Aukce není destrukcí. Aukce je realizací hodnoty, která dnes leží zamrzlá v zastaralých institucionálních strukturách, a její převedení na finančně efektivnější model služby veřejnosti.
A je třeba dodat ještě jednu věc, která tento návrh dotahuje do logického kruhu.
Vše, co má v archivu České televize kulturní, historickou nebo uměleckou hodnotu — desítky tisíc hodin pořadů, dokumentů, dramatické tvorby, zpravodajství, přenosů, dětských pořadů, koncertů a sportovních událostí natočených za posledních 70 let — se za peníze z aukce kompletně digitalizuje a zpřístupní celému světu zdarma.
Tento krok není filantropií. Je to investice s návratností.
Jakmile bude český archiv volně dostupný na platformě OpenTV i paralelně na YouTube, nastane řetězová reakce. Pořady se začnou přehrávat globálně. Český animovaný film, který dnes leží v archivu nedostupný, získá miliony zhlédnutí. Dokumenty o české historii, architektuře, krajině a kultuře najdou diváky v celém světě. Hudební nahrávky českých orchestrů a interpretů začnou znít na sluchátkách lidí v Brazílii, Japonsku a Norsku.
A každé toto přehrání generuje reklamní příjem. Na YouTube tento příjem pobírá majitel kanálu, tedy v tomto případě Česká republika. Reklamy zobrazené před českým dokumentem o Karlu IV. shlédnutým v Argentině přinesou peníze, které z YouTube putují zpět do české státní pokladny. Stejně tak reklamy na platformě OpenTV samé — přehrávání archivu zdarma neznamená, že nevydělává, neboť demokratizovaný reklamní systém kolem něj funguje.
Spočítejme to konzervativně. Pokud by český kulturní archiv generoval globálně byť jen 1 miliardu zhlédnutí ročně (což je objem, kterého dosahuje jediný úspěšný YouTube kanál středního formátu), při průměrné monetizaci 2–3 USD za 1 000 zhlédnutí to znamená příjem 2–3 miliony USD ročně, tedy zhruba 50–70 milionů korun, zpětně tekoucích Čechům odevšad ze světa.
A to je jen YouTube. Plnohodnotný komerční potenciál — licenční prodeje filmovým festivalům, streamovacím službám, vzdělávacím institucím, dokumentárním platformám — může být řádově vyšší.
Český kulturní archiv tak přestává být nákladovou položkou (který stát platí za jeho údržbu) a stává se aktivem, které generuje příjem. Současně se naplňuje původní poslání veřejnoprávního média: kultura, kterou občané zaplatili, jim slouží, a navíc se vrací zpět ve formě globálního kulturního dosahu české tvorby.
Tento krok by Česká republika mohla učinit kdykoliv, bez ohledu na to, zda se uskuteční celá reforma OpenTV. Digitalizace a otevření archivu je samostatně realizovatelný projekt, který se zaplatí sám během několika let, a který by měl být provedený, i kdyby vše ostatní zůstalo při starém.
To, že se neděje, je další symptom institucionální setrvačnosti. Hodnota, kterou Češi vytvořili za 70 let veřejnoprávního vysílání, dnes leží uzavřená v archivech, ke kterým nemá globální veřejnost přístup, a které tudíž negenerují ani kulturní vliv, ani finanční výnos. Stát platí za jejich údržbu a přitom si neumí představit, že by je mohl použít.
Otevření archivu by tuto situaci vyřešilo jediným podpisem a jediným nasazením digitalizační technologie. Další položka v dlouhém seznamu věcí, které jsou triviálně realizovatelné, ale neděje se nic.
A tím se dostáváme k otázce, která je možná ze všech položených v této sérii nejvíce zahanbující pro českou veřejnou správu.
V dubnu roku 2026, v době, kdy Google vyplácí každému jednotlivému tvůrci na YouTube transparentní rozpis každé vydělané koruny — kdy mi platforma řekne, jaké video v jakém regionu kdy generovalo jakou částku, kolik Google strhnul provizi a kolik mi zbývá —, je jako český občan v pozici, kdy o 150 korun měsíčně, které platím České televizi, nevím prakticky nic.
Konkrétně:
● Nemám přístup k archivu, který jsem za 70 let financoval. Pořady, které mí prarodiče, rodiče a já platili koncesionářskými poplatky po desetiletí, jsou pro mě jako koncového uživatele uzamčené nebo dostupné jen v omezené podobě přes iVysílání, které je z velké části geograficky blokované, časově omezené, technicky zastaralé a obsahuje jen zlomek toho, co existuje.
● Nemám přístup k rozpočtové struktuře, na kterou by každý malý podnikatel z YouTube nárok měl ve své vlastní platformě. Nevím, kolik z mých 150 korun jde na mzdy moderátorů, kolik na licence sportovních přenosů, kolik na technickou infrastrukturu, kolik na služební vozy, kolik na catering, kolik na cestovné, kolik na honoráře externím dodavatelům. Nevím to ani jako jednotlivec, ani jako voličská kolektivita. Výroční zprávy ČT existují, ale jsou to PDF dokumenty s agregovanými čísly, které neumožňují žádnou granulární kontrolu.
● Nemám možnost říct „nesouhlasím s tímto výdajem". YouTube tvůrce, kterému Google strhne provizi, kterou považuje za nespravedlivou, může otevřeně protestovat, případně přejít na konkurenční platformu. Český občan, kterého ČT zatěžuje výdajem, který považuje za nesmyslný — třeba miliardovou rekonstrukcí studia, několikamiliónovým honorářem moderátorovi nebo nákupem vozového parku v luxusním segmentu — nemá žádný funkční mechanismus, jak tento výdaj zpochybnit.
Tento stav je technologicky neomluvitelný. V éře, kdy AdSense, Stripe, PayPal, Patreon a desítky dalších platforem zvládají v reálném čase rozkládat každou jednotlivou korunu mezi stovky tisíc tvůrců, je situace, kdy česká veřejnoprávní instituce hospodaří se 7,4 miliardy ročně bez jediného veřejného dashboardu zobrazujícího v reálném čase kam jednotlivé koruny tečou, anachronickou archaickou výjimkou.
Postavit takový dashboard je technicky triviální záležitost. Jakýkoliv vývojářský tým vám to udělá za měsíc. Napojení na účetní systém, vytvoření veřejného frontendu, zobrazení transakcí v reálném čase s rozčleněním podle kategorií, oddělení a projektů. Není to technický problém. Je to politická volba současné struktury, která tuto transparentnost nemá zájem implementovat — jednoduše proto, že netransparentnost je její komparativní výhodou před občanem, který platí.
Takto formulováno se odhaluje skutečná povaha problému. Není to otázka technologie. Není to ani otázka peněz. Je to otázka, komu má instituce sloužit: zda občanovi, který ji platí a má právo vědět, jak jsou jeho peníze využívány, nebo zda sama sobě, ke svému vlastnímu institucionálnímu zachování.
V navrženém modelu OpenTV je tato otázka řešena strukturálně. Každý honorář vyplácený každému tvůrci je veřejný. Každá faktura za infrastrukturu je veřejná. Každý reklamní příjem od každého inzerenta je veřejný. Každý český občan má v každém okamžiku přístup k živému dashboardu, který zobrazuje, kolik a komu se právě v tuto chvíli platí — a má možnost tento údaj zpochybnit, komentovat nebo upozornit na nesrovnalost.
To není utopie. Je to základní funkcionalita, kterou dnes poskytuje každá moderní platforma každému svému uživateli. Skutečnost, že česká veřejnoprávní instituce, financovaná povinnými poplatky všech občanů, tuto funkcionalitu systematicky odmítá poskytnout svým plátcům, je jednou z nejvýraznějších charakteristik institucionálního anachronismu, ve kterém se Česká republika v roce 2026 nachází.
A není to chyba České televize jako instituce. Je to chyba politické vůle, která tuto transparentnost neuložila zákonem. Stejná politická vůle, která neukládá transparentnost ministerstvům, krajským úřadům, městům, státním podnikům a dalším subjektům, jež hospodaří s veřejnými prostředky.
Občan, který platí, nemá právo vědět. To je devíza, na které stojí značná část současné české veřejné správy. A je to devíza, která je technologicky neudržitelná, jakmile se objeví srovnání s tím, jak transparentně dnes fungují privátní platformy vůči svým uživatelům.
V tomto kontextu je celá série článků, kterou jsme v poslední hodině vytvořili, vlastně jednou jedinou otázkou: Proč mám jako český občan nižší standard transparentnosti, kontroly a přístupu k veřejné službě, než jaký mi poskytuje libovolná soukromá americká platforma za stažení aplikace zdarma?
Odpověď není technická. Odpověď je politická. A dokud nezazní, dotud se nebude měnit ani Česká televize, ani nic jiného. Ale taky jsme objevili něco co před rokem 2026 neexistovalo - a to je, že od roku 2026 dál má všechno docela jednoduché technické řešení díky rozvoji hardware, software a hlavně rozvoji umělé inteligence a realizace se posunula z řádu roků na řád měsíců takřka pro jakýkoliv středně velký projekt a Česká televize je v tomto smyslu středně velký projekt, není to Facebook.
