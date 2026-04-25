Jak bojovat proti nesmyslnému rasismu v ČR? Je to ztracené?
25. 4. 2026
Matěj Metelec, Jan Čulík
Dneska
ráno, ještě před osmou, jsme s René venčili naší Bounty. Kousek za náma
šla partička asi šesti kluků, tak patnácti, šestnáctiletých a něco si
zpívali. Když došli blíž, tak jsem uslyšel, co si zpívají: Bílou ligu od
Orlíku. A protože mi z toho slyšet v tom krásným jarním ránu tenhle
hnusnej text úplně zatrnulo, tak jsem se obrátil, a těch kluků se
zeptal, proč si tu písničku zpívají.
Myslel jsem si v tý chvíli, ze to je pro ně jen písnička, někde na ní narazili, a zpívají to z hecu, z blbosti, trollby, co já vím... To ale bohužel nebyl ten případ. Kluci dobře věděli, co si zpívají a proč. Říkali, ze s tím textem souhlasí, že v Paříži jsou Arabové, co znásilňují děti, a že to tady nechtějí.
Tak jsem se jich ptal jestli jsou náckové, a to prej ne, proč by měli být náckové. Zkoušel jsem jim vysvětlit, ze přesně tohle bílá síla, white power, znamená a že jejich praprarodiče tady, zastánci bílé síly měli v úmyslu dílem vyhladit a dílem zotročit, že proti tomu bojovali statečný odbojáři a že z těch by si měli vzít příklad.
Ptal jsem se, jestli viděli nějaký videa z Osvětimi, prej jo, a já, že tohle chce ta jejich bílá síla, a je úplně jedno, jestli by místo židů v těch lágrech chtěla vidět "Araby".
Některý z nich tím byli očividně zaražený, ten, co mi vysvětloval "arabskou hrozbu" ale podle všeho moc ne, nakonec mi řekli, že já mám svůj názor a oni mají jinej. Tím ta konverzace zhruba skončila, kluci tvrdili, že musí do práce a my jsme taky šli pryč, a já Renéšce, která celou dobu stála s Bounty opodál, vysvětloval, o co šlo.
Od kamaráda, který učí na základce, vím, že se tohle mezi klukama v tomhle věku děje, ale zažít to na vlastní kůži je teda o dost horší, než o tom slyšet vyprávět.
Jsem tím fakt otřesenej a šokovanej, protože na mě "sáhl" duch devadesátek, ale asi taky proto, ze se mi takhle bezprostředně potvrdilo něco, co podle všeho není jen náhodná aberace, ale nějakej trend, byť, jak pevně doufám, minoritni.
Těžko to nepovažovat aspoň částecně za důsledek legitimizace a normalizace rasismu a neonacismu ve veřejném prostoru. Za pár let můžou tyhle kluci masírovat v těžkejch botách, až nahoru zavázanejch, a hledat, na kom by tu bílou sílu ukázali. Nevim, jak tomu bránit jinak, než se projevům rasismu a fašismu postavit vždycky, když se někde objeví, a nedělat, ze to je něco normálního.
Pozn. JČ: Problém je, že v kulturně a jazykově izolovaných Čechách vznikla naprosto falešná představa, že jen Česko je normální a racionální země a že Západ zničili muslimové. Je to naprostý nesmysl, Západ jsou vynikající multikulturní země, kde lidé z mnoha zemí světa vynikajícím způsobem přispívají k civilizaci. Vidím spoustu lékařů z Afriky v britském zdravotnictví. Mám tu paní, co ve skotském supermarketu pracuje u pokladny, zabít, protože má muslimský šátek?
Kdyby česká média, ta slavná Česká televize, kterou všichni obhajují, systematicky interviewovala Palestince z Gazy, nebo jakékoliv muslimy žijící v západní Evropě, lidi by si uvědomili, že jejich nesmyslná nenávist vůči muslimům a uprchlíkům je naprosto iracionální. Je to i v Americe: jakási interviewovaná Američanka si myslela, že 55 procent obyvatel Británie jsou muslimové - ono je jich tam 5 procent.
