Gallipoli nabízí čtyři poučení pro krizi v Hormuzském průlivu
23. 4. 2026
Válka s Íránem nám připomíná, že malé strategické kroky se mohou rychle rozrůst do rozsáhlých vojenských operací. Spojené státy se rozhodly zablokovat íránské přístavy tím, že omezily přístup do klíčového Hormuzského průlivu a z něj, a to jako reakci na íránské uplatnění kontroly nad ním – čímž Írán dlouho hrozil, pokud by byl napaden, informuje Meighen McCrae.
V Gallipoli šlo o kontrolu námořních tras
Na počátku roku 1915 byly nejmocnější evropské státy – včetně Británie a jejího impéria – již několik měsíců ve válce, jejíž konec nebyl v dohledu. Udržení Ruska, spojence Británie a Francie, v boji znamenalo zajišťování stálého přísunu munice a dalších kritických válečných materiálů.
Jediná reálná trasa vedla přes Dardanely, úžinu spojující Středozemní a Černé moře mezi poloostrovem Gallipoli a Malou Asií, kontrolovanou Osmanskou říší (Tureckem). A protože Osmanská říše již byla ve válce s Británií, Francií a Ruskem, musely by spojenecké síly zničit turecký odpor, aby si vynutily volný průchod.
Po měsících diskusí se spojenci dohodli na námořní operaci: armádní podpora nebyla nutná. Byl to převážně nápad Winstona Churchilla, tehdejšího prvního lorda admirality.
Jestliže měla elita Královského námořnictva zůstat ve vlastních vodách, aby odrazila hrozbu mocného německého námořnictva v Severním moři, mohly situaci zachránit zastaralé válečné lodě. Tuto „vedlejší akci“, jak usoudili spojenci, bylo možné kdykoli odvolat.
Ostatní přední vládní ministři a admirálové, včetně premiéra a ministra války, podpořili Churchillův plán – nebo se tak alespoň zdálo. V soukromí však někteří měli hluboké výhrady.Proč to selhalo?
Při plavbě na otevřeném moři jsou námořní síly v bezpečí před většinou pozemních zbraní. Jsou-li však omezeny na úzké vodní cesty, jako jsou námořní úžiny, stávají se extrémně zranitelnými vůči útokům ze země (stejně jako vůči námořním minám). Drahou válečnou loď může poškodit nebo zničit mnohem levnější pobřežní dělostřelectvo.
Čelní britští činitelé podcenili tureckou obranu a ignorovali nepříjemné zpravodajské informace. S vypuknutím první světové války se turecké síly pustily do posilování těžkého dělostřelectva na obou březích průlivů a položily do vod miny.
Když se anglo-francouzská flotila pokusila minolovkami vyčistit cestu, turecké baterie na ni spustily palbu a zahnaly ji. Poté, co se staré bitevní lodě přiblížily, aby děla zničily, dostaly se také pod dělostřeleckou palbu a rychle se staly obětí neodstraněných námořních min, čímž ztratily téměř třetinu flotily.
„S pouhou jednou minolovkou se tureckému námořnictvu podařilo úspěšně uzavřít ústí Dardanel,“ jak napsal historik Jörn Leonhard.
Situace se ještě zhoršila. Vzhledem k tomu, že nyní šlo o prestiž Británie, spojenci své úsilí ještě zintenzivnili. 25. dubna 1915 zasáhly pozemní jednotky Spojenců ve snaze konečně rozdrtit pobřežní obranu.
Jak trefně popisuje historik John H. Morrow Jr:
„Tam setrvali dalších osm měsíců, během nichž se odehrávaly krvavé útoky a protiútoky, přičemž obě strany proti sobě vedly zuřivé a sebevražedné útoky. Vojáci, které již decimovala dělostřelecká palba, kulomety a pušky, padali v zuřivém boji muže proti muži. Muži se bili pěstmi, mlátili se a bodali navzájem, vše marně.“
Ačkoli turecké síly byly v početní nevýhodě, držely výhodnější pozice a ukázaly se jako obávaný protivník. Výsledkem bylo přibližně 483 000 vojenských obětí na straně Spojenců i Turků. Spojenci byli nuceni ustoupit.4 ponaučení z Gallipoli
1. Dejte si pozor na svody dominantních osobností. Složitá strategická rozhodnutí vyžadují široké konzultace a oporu v důkazech, které zohledňují všechny klíčové faktory. V Gallipoli byla ta rozhodnutí podstatně promyšlenější než strategie použitá při americkém útoku na Írán, který někteří označují za nevypočitatelný.
2. Nepodlehněte pasti podceňování nepřítele. „Diplomacie dělových člunů“ v roce 1915 nefungovala a zatím nefunguje ani v roce 2026. Je možné, že americký prezident Donald Trump byl sveden lehkostí vojenských akcí USA proti Venezuele. Washington však výrazně podcenil odhodlání a strategickou pozici Teheránu.
3. Rozšiřování mise: Jakmile se ukáže, že počáteční zdroje nestačí, mocné státy své úsilí pravděpodobně zvýší, nikoli sníží – to je definice obávaného „rozšiřování mise“.
4. Válka je nákladná z hlediska lidských životů. To je bod, na který se při výpočtech v očekávání snadného vítězství často zapomíná. Bitva u Gallipoli vedla k hrozným vojenským ztrátám. Současná válka si vyžádala převážně civilní oběti. A pokud se konflikt vyhrotí, i když třeba jen za účelem kontroly obchodní plavby, dojde k dalším civilním obětem.
Navíc si ještě neuvědomujeme rozsah škod způsobených širšími ekonomickými náklady na narušení zásobování klíčovou energií a hnojivy, a to zejména v znevýhodněných oblastech světa.
