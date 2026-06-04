Jak motoristé ničí ministerstva

4. 6. 2026

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Greenpeace Česká republika:

Na ministerstvo životního prostředí nastoupil 1. června nový referent pro sociální sítě. Je mu 18 let. Letos maturoval. Pozice vyžaduje vysokoškolské vzdělání, ale to není žádný problém, ne? 🙃 Dostal výjimku. Výběrové řízení neproběhlo.

Jmenuje se Adam Šejna. Na sítích říká, že chce „bílou Evropu". Že „LGBT je jed". Na setkání s fanoušky, mezi kterými seděli skinheadi v tričkách „antiLGBT", vysvětloval, že jeho vzorem je americký ultrakonzervativec Charlie Kirk.

 
Na LinkedIn o sobě píše, že si „vytříbil manipulaci" jako byznysovou schopnost.

A teď bude komunikovat resort, který má chránit životní prostředí. Vaše životní prostředí.

Ale nebojte, prý to není politická trafika. Filip Turek, který na ministerstvu sedí a kterého Šejna na sítích roky vychvaloval, na dotazy novínářů nereagoval. Ministr Červený taky ne.

Tak to máme vyřešené.

MŽP je momentálně trafika pro motoristy. Podepište výzvu, aby jim byl resort odebrán 

➡ https://podpora.greenpeace.cz/obrana-mzp/ 

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Obsah vydání | 4. 6. 2026