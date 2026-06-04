Jak motoristé ničí ministerstva
4. 6. 2026
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Na
ministerstvo životního prostředí nastoupil 1. června nový referent pro
sociální sítě. Je mu 18 let. Letos maturoval. Pozice vyžaduje
vysokoškolské vzdělání, ale to není žádný problém, ne? Dostal výjimku. Výběrové řízení neproběhlo.
Jmenuje
se Adam Šejna. Na sítích říká, že chce „bílou Evropu". Že „LGBT je
jed". Na setkání s fanoušky, mezi kterými seděli skinheadi v tričkách
„antiLGBT", vysvětloval, že jeho vzorem je americký ultrakonzervativec
Charlie Kirk.
Na LinkedIn o sobě píše, že si „vytříbil manipulaci" jako byznysovou schopnost.
A teď bude komunikovat resort, který má chránit životní prostředí. Vaše životní prostředí.
Ale
nebojte, prý to není politická trafika. Filip Turek, který na
ministerstvu sedí a kterého Šejna na sítích roky vychvaloval, na dotazy
novínářů nereagoval. Ministr Červený taky ne.
Tak to máme vyřešené.
MŽP je momentálně trafika pro motoristy. Podepište výzvu, aby jim byl resort odebrán
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