Miliardáři podporují obrovskými finančními dary britské ultrapravicové strany
5. 6. 2026
Farageova ultrapravicová strana Reform UK získává o miliony více než ostatní strany, ukazují údaje o darech
Farageova strana za tři měsíce vybrala 9 milionů liber, převážně od kryptomiliardářů, což je více než dvojnásobek částky, kterou získali labouristé a konzervativci
Reform UK získává z soukromých darů o mnoho milionů více než ostatní politické strany, když za první tři měsíce roku vybrala 9 milionů liber, převážně od kryptomiliardářů.
Strana Nigela Farage přijala dar ve výši 3 milionů liber od investora do kryptoměn a letectví Christophera Harborna, který má britsko-thajské dvojí občanství, a 4 miliony liber od podnikatele v oblasti kryptoměn Bena Dela, který se stěhuje do Velké Británie z Hongkongu.
Dary těchto dvou osob dohromady tvoří třetinu všech soukromých peněz, které v prvním čtvrtletí proudily do britské politiky.
Fundraising strany Reform daleko předčil Labouristy a konzervativce, kteří každý získali z soukromých darů asi 4 miliony liber.
Díky daru od Harborna, který sídlí v Thajsku, dosáhly jeho celkové dary za poslední rok 15 milionů liber, zatímco Delo je pro stranu novým dárcem.
Kromě obrovských darů Harborna straně je Farage v současné době pod tlakem za to, že od Harborna přijal 5 milionů liber jako osobní dar, což nyní vyšetřuje komisař pro etiku. Předseda strany Reform uvedl, že tyto prostředky byly určeny na jeho bezpečnost, později však tvrdil, že šlo o odměnu za úspěšnou kampaň za brexit.
Strana Reform UK také získala 1 milion liber v darech od Davida Graingera, investora v oblasti zdravotnictví, biotechnologií a dlouhověkosti.
Dalším novým dárcem je Navroz Udwadia, spoluzakladatel investiční firmy New Wave Global, zatímco společnost vlastněná lídrem Reformy v radě South Tyneside, Paulem Mackingsem, darovala 111 000 liber.
Mezi další dárce patří Maria Rostová, která je zřejmě manželkou amerického investora do kryptoměn a pojišťovnictví Johna Rosta, který působí na Kajmanských ostrovech, v Palm Beach a v Surrey. Straně nyní darovala 130 000 liber.
Dalším dárcem je Nicolas Homsy, který má obchodní vazby na Blízký východ a daroval 50 000 liber, a společnost RMB Associates, kterou vede majitel nočního klubu Robin Birley, bratr Zaca Goldsmitha, darovala stejnou částku.
Pokladnu konzervativců posílilo 1,1 milionu liber od dárkyně jménem Mary V. Doran, zatímco největšími přispěvateli labouristů byli jejich stálí dárci David Sainsbury a Gary Lubner, stejně jako velké odborové svazy.
Celkově byly částky darované v prvních třech čtvrtletích roku více než dvojnásobné oproti částkám z předchozího roku, což odráží dary Reform od kryptoměnových investorů.
Susan Hawley, výkonná ředitelka kampaně Spotlight on Corruption, uvedla, že tyto údaje odhalují „rozsah velkých peněz proudících do britské politiky a vyvolávají vážné otázky ohledně toho, kdo financuje naše politické strany“.
„Znovu a znovu vidíme, jak malý počet bohatých jednotlivců a neprůhledných korporátních struktur hraje neúměrně velkou roli ve financování naší demokracie. To riskuje podkopání důvěry veřejnosti a posiluje vnímání, že bohatí si mohou jednoduše koupit politický vliv, čímž obcházejí a podkopávají naši demokracii. ”
Keir Starmer byl tento týden pod tlakem, aby zavedl strop pro dary, ale zopakoval plány vlády omezit pouze zahraniční dary a uvalit moratorium na dary poskytované v kryptoměnách.
Při zveřejnění nejnovějších údajů o darech Jackie Killeen, ředitelka pro regulaci u Volební komise, uvedla: „Politické strany přijaly v prvním čtvrtletí roku 2026 dary ve výši 24,7 milionu liber. Systém politického financování ve Velké Británii je vysoce transparentní a víme, že voličům záleží na tom, odkud strany získávají své finance. Tato publikace je klíčovou součástí poskytování těchto informací voličům.
„Víme však, že některé části systému je třeba posílit, a již delší dobu upozorňujeme na nutnost změn v zákoně. Reformy systému financování politických stran navrhované britskou vládou v rámci zákona o zastoupení lidu by mohly posílit kontrolu darů a pomoci zajistit důvěru voličů v systém financování politických stran. Budeme i nadále spolupracovat s vládou, aby byly veškeré změny podloženy důkazy a byly v praxi proveditelné.“
Samostatně nová analýza webu DeSmog zjistila, že pravicový televizní zpravodajský kanál GB News vyplatil poslancům strany Reform UK více než 1 milion liber. Podle investigativního média obdržel Farage od GB News 700 000 liber od doby, kdy se stal poslancem. Poslanec za Reform UK Lee Anderson vydělal 300 000 liber od tohoto kanálu, který vlastní zastánce brexitu a milionář z hedgeových fondů sir Paul Marshall a dubajská investiční společnost Legatum.
Poslanci ve výboru pro etiku v současné době zvažují, zda omezit nebo zakázat příjmy poslanců z práce v médiích.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse