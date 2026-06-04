Dobrý život pro 99 % lidí na této planetě není pouhým snem: je to možné. A tady je návod, jak na to
4. 6. 2026
Náš plán je radikální – ale díky změně způsobu, jakým žijeme na této planetě s omezenými zdroji, na tom téměř všichni vydělají, píší ekonomové Thomas Piketty, Lucas Chancel, Cornelia Mohren, Rowaida Moshrif, Moritz Odersky a Anmol Somanchi
Představte si budoucnost, ve které si každý užívá vysoké úrovně blahobytu; kde 90 % světové populace zdvojnásobí svůj příjem, ale pracuje polovinu hodin, které pracujeme dnes. Svět, ve kterém spodní polovina lidstva uvidí, jak se její podíl na globálním bohatství zvyšuje z pouhých 2 % dnes na 30 %; svět, kde spotřebováváme dost, ale nikdo nepřespříliš. A představte si, že toho dosáhneme na planetě, která může pohodlně udržet lidský život, aniž by došlo ke zhroucení klimatu.
Na pozadí ponurých technokraticko-autoritářských vizí budoucnosti, které se nám dnes vnucují, se jeví jako naléhavě potřebná radikálně nová vize globálního pokroku v 21. století. Nejvěrohodnější vizí je ta, v níž je obyvatelnost planety předpokladem pro lidský rozvoj a rovnost.
Naše nová zpráva zkoumá podmínky nezbytné k tomu, aby se svět do konce století vydal cestou ekonomicky a ekologicky udržitelným směrem k naplnění této ambice.
Jaký je závěr? Globální transformace, která skloubí obyvatelnost planety s vysokými standardy blahobytu pro všechny, je možná – pokud budou současně splněny tři podmínky. Je nutná rychlá dekarbonizace energetických systémů. Potřebujeme však také zásadní odklon od nadměrné spotřeby směrem k „dostatečnosti“. To by znamenalo výrazné snížení počtu odpracovaných hodin a spotřeby surovin, spolu s velkými změnami ve spotřebních vzorcích, stravovacích návycích, využívání půdy a lesním porostu. Financování a politická udržitelnost dekarbonizace a dostatečnosti budou vyžadovat drastické snížení nerovnosti v příjmech, bohatství a moci mezi zeměmi i uvnitř nich. Toto snížení globální nerovnosti je kompatibilní s hlubokou dekarbonizací; ve skutečnosti je to nezbytná podmínka pro sdílenou prosperitu na planetě s omezenými zdroji.
Zpráva Global Justice Report je prvním pokusem navrhnout plně kvantifikovaný plán pro tuto transformaci. Spojuje čtyři dimenze, které dnešní debaty často řeší odděleně: přerozdělování v celosvětovém měřítku; hlubokou reformu mezinárodního finančního a ekonomického řádu; radikální transformaci energetických systémů; a podstatné změny ve spotřebních vzorcích. Ve srovnání s většinou klimatických scénářů (včetně těch od Mezivládního panelu pro změnu klimatu) je hlavní novinkou to, že modelujeme všechny čtyři dimenze společně – a do centra analýzy stavíme nerovnost a dostatečnost.
Co by tato transformace přinesla? Jejím jádrem je sbližování mezi zeměmi. Průměrný národní příjem na obyvatele, který je dnes rozdělen 16násobným rozdílem mezi nejchudšími (290 EUR měsíčně v subsaharské Africe) a nejbohatšími (4 590 EUR v Severní Americe/Oceánii) regiony světa, by do roku 2100 vzrostl na společnou úroveň přibližně 5 000 EUR měsíčně ve všech zemích.
Tato konvergence však není pouze finanční. Roční počet odpracovaných hodin na jednoho zaměstnaného by klesl z přibližně 2 100 na asi 1 000, čímž by pokračoval dlouhodobý posun směrem ke zkrácení pracovní doby; zatímco podíl globálních odpracovaných hodin věnovaných vzdělávání a zdravotnictví by vzrostl z 11 % na 43 %. Ženy a muži by se sblížili v rovném odměňování a rovném podílu na ekonomické a domácí práci.
To vše by se odehrávalo v obyvatelné klimatické zóně. Díky udržitelné konvergenci a rychlé dekarbonizaci by globální oteplení dosáhlo 1,8 °C, oproti více než 4 °C při současných trendech.
Nic z toho nebude možné bez výrazného snížení nerovnosti. Rozpětí příjmů mezi jednotlivci by se zúžilo na poměr 1:5 a rozpětí bohatství na 1:10, čímž by se prodloužilo to, čeho západní a severská Evropa dosáhla v průběhu 20. století. Podíl globálního bohatství v držení nejchudší poloviny lidstva by vzrostl z 2 % na 30 %, zatímco podíl v držení třídy miliardářů by klesl z 6 % na 0,05 %.
Tyto změny by byly financovány a řízeny prostřednictvím nových institucí. Globální fond pro spravedlnost by v letech 2026 až 2060 vynakládal v průměru 10 % světového HDP ročně na dividendy pro jednotlivé země a investice, oproti méně než 0,4 %, které dnes představují pomoc a souhrnné rozpočty OSN, Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky. Jeho zdroje by pocházely ze světového suverénního fondu, který by držel 10 % světového kapitálového fondu, z globální daně z majetku, která by se pro miliardáře zvyšovala na 20 % ročně, a z globální daně z příjmu, která by se pro nejbohatší vrstvu zvyšovala na 90 %, přičemž každá z těchto daní by se týkala přibližně 1 % světové populace.
Výsledkem není přesun od mnoha k málu, ale zisk pro téměř všechny. Téměř 90 % světové populace by si mezi lety 2026 a 2100 zdvojnásobilo svůj příjem a pokud započítáme volný čas a obyvatelnou planetu, více než 99 % na tom vydělá. Plán také přerozděluje moc. Dnes mají nejbohatší regiony v MMF a Světové bance čtyřikrát více hlasů, než by odpovídalo jejich podílu na světové populaci; v novém řádu by každý obyvatel měl rovný hlas, podpořený mezinárodní zúčtovací unií a novou mezinárodní měnou, aby se ukončily exorbitantní privilegia dominantních mocností a vyřešily globální obchodní nerovnováhy.
Naše zpráva je součástí širší mezinárodní agendy pro obyvatelnost planety, sociální spravedlnost a reformu globální finanční architektury – včetně Bridgetownské agendy, kterou v roce 2022 zahájil Barbados, Sevillského závazku k financování rozvoje, procesu daňové úmluvy OSN a iniciativ G20 vedených Brazílií a Jižní Afrikou v oblasti globální nerovnosti. Hlavním přínosem této zprávy je zařazení těchto návrhů do kvantifikovaného institucionálního rámce, který modeluje socioekonomickou konvergenci, změny teploty a trajektorie distribuce až do roku 2100.
Obyvatelné, rovnoprávné a prosperující 21. století je reálně možné. Uhlíkový rozpočet to umožňuje a historie nabízí precedenty v srovnatelném měřítku: všeobecné volební právo, universalizace zdravotní péče a vzdělávání, zkrácení pracovní doby na polovinu a prudké snížení nerovnosti v průběhu 20. století. Překážkou není technická nemožnost, ale spíše absence společné vize sociálního pokroku, která by byla zároveň konkrétní a radikální. Místo toho bude zapotřebí politické rozhodnutí a tvrdá práce na budování koalice, která za ním stojí.
Zdroj v angličtině ZDE
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