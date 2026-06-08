Monika
Le Fay: Náš rozhovor s Jardou Duškem bude mít jenom na YouTube za
chvilku 30 000 zhlédnutí, 777 lajků a další views na Seznam Podcasty etc.
Tadyk na FB nevzbudil skoro žádný ohlas, kromě pár hejtů. Pro mě to
bylo jako živá voda. S Jardou spolupracuju 26 let, natočili jsme spolu 8
filmů, je to laskavý a velkorysý člověk, který nikdy nikoho nepomlouvá,
nikomu nezávidí, je přející, je kreativní, je veselý a když s ním
člověk mluví, tak pozorně poslouchá a pohotově reaguje. Kdyby bylo víc
takových, to by bylo.
Mluvíme kromě jiného o tom, jak se lidi posuzují podle mediálního obrazu - a o tom bych jednou mohla napsat knihu, jak lidi často nějak působí a ve skutečnosti jsou úplně jiní - taky o manipulaci, kterou na něj ušili s tou rakovinou - anebo o tom, že já na rozdíl od něj jsem se hned nechala naočkovat (po 25 letech) proti covidu a on zase ne.
Lidi mají spolu mluvit a sdělovat si své názory a ne urážet se vzájemně na sítích. Natočit podcast v našem případě znamená najít autora hudební znělky, grafičku, střihače, kameramana, zvukaře a zvukovou postprodukci a někoho, kdo to dá na sítě.
Musím ty lidi najít, oslovit a zorganizovat tak, aby všechno klaplo a koordinovat to s tím, kdo mluví. Pak se musím postarat o to, aby přijel/a, pokud nedorazí sám/sama, nakoupit a nanosit vody a další věci, které pak zase musím posbírat, umýt a vytřídit, uklidit, učesat se, vypnout telefon a soustředit se na to, aby rozhovor, který si předtím musím srovnat v hlavě, plynul a aby se host/ka cítil příjemně a bezpečně a abychom se přes všechny možné názorové neshody dokázali v klidu domluvit.
Všem, kdo tu chodí a kopou, aniž by vůbec rozhovor viděli, přeju, ať si někdy cvičně vyzkouší najít a zorganizovat takovou skupinku, v níž má každý hlas a právo na svůj názor. Pro mě je to kromě toho, že mě to velice moc baví, důkaz, že se lidi v reálném životě k sobě chovají mnohem líp než na sítích. Naštěstí!
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