Zelenskyj v Londýně s klíčovými spojenci diskutoval o „naléhavé potřebě posílit“ protivzdušnou obranu
8. 6. 2026
Keir Starmer hostiů ukrajinského, francouzského a německého lídra v Downing Street poté, co Rusko vystřelilo na Ukrajinu hypersonické zbraně
Volodymyr Zelenskyj a představitelé Velké Británie, Francie a Německa v neděli večer v Londýně diskutovali o „naléhavé potřebě posílit“ ukrajinskou protivzdušnou obranu a schopnosti hlubokého úderu poté, co Rusko vystřelilo na Ukrajinu hypersonické zbraně, uvedla Downing Street.
Setkání nejvěrnějších spojenců Ukrajiny v Londýně se konalo několik hodin poté, co ruský útok dronem poškodil sklad vyhořelého jaderného paliva 15 km od jaderné elektrárny v Černobylu.
Keir Starmer přivítal Zelenského, Emmanuela Macrona a Friedricha Merze na schůzce, kde se diskutovalo o pokračující podpoře Ukrajiny, která se snaží využít série útoků na klíčové ruské pozice. Mluvčí vlády uvedl, že lídři diskutovali o „naléhavé potřebě zvýšit výrobu protiletadlových střel a společně vyvinout protiraketovou obranu a schopnosti hlubokého úderu“ poté, co Rusko vystřelilo na Ukrajinu zbraně typu Orešnik.
Lídři odsoudili rozsáhlé ruské raketové a dronové útoky a vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby souhlasil s „okamžitým a úplným příměřím“ s aktuální linií kontaktu jako výchozím bodem pro jednání, uvedla Downing Street. Lídři se nyní zaměří na summit G7 v Evianu 15. června, aby získali větší podporu pro Ukrajinu a prosadili další ekonomické sankce a „zvýšený závazek vojenské a obranné podpory pro Ukrajinu na summitu NATO“ v červenci.
Starmer a ukrajinský prezident pokračovali v rozhovorech asi půl hodiny po odchodu Macrona a Merze, než si v neděli večer podali ruce a krátce pózovali pro fotografy před číslem 10.
Lídři takzvané skupiny E3 – Velké Británie, Francie a Německa – se sešli po týdnu zesílených bojů a poté, co Putin odmítl Zelenského návrh na osobní jednání o válce v Moskvě. Velká Británie a Francie vedou iniciativu „koalice ochotných“, jejímž cílem je poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky.
Před setkáním Zelenský slíbil, že Ukrajina „nezemře v tichosti“. Pro Sky News řekl: „Budeme reagovat. Budeme každým dnem silnější a silnější.“
Uvedl, že jednání se zaměří na podporu Ukrajiny a spolupráci v oblasti protivzdušné obrany „pro bezpečnost celé Evropy“.
Zelenskyj, který se v pondělí setká s králem Karlem, poděkoval Velké Británii a dalším ukrajinským spojencům, kteří podle jeho příspěvku na sociálních sítích „nám pomáhají posílit ochranu života a zvýšit tlak na Rusko kvůli jeho agresi“ .
Setkání následovalo po sérii ničivých ukrajinských úderů na cíle uvnitř Ruska, včetně rodného města Vladimira Putina, Petrohradu. Ukrajinské drony s dlouhým doletem zasáhly tento týden ropný terminál a nedaleký námořní přístav, čímž se do nebe vznesl černý kouř. Útoky začaly několik hodin před zahájením mezinárodního ekonomického fóra v tomto městě.
Putin při svém pátečním vystoupení na této akci odmítl nabídku Zelenského z otevřeného dopisu na osobní jednání. Uvedl, že jeho válečné cíle se nezměnily a že nemá „smysl“ vést mírová jednání.
Zelenskyj označil Putinovu reakci za „slabou“. Řekl, že Ukrajina bude pokračovat v hlubokých úderech proti cílům v Rusku.
Dopis, první, který Zelenskyj veřejně napsal přímo Putinovi od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022, ostře kritizoval 26 let ruského vůdce u moci.
Uznává posun v prioritách USA a říká, že by bylo chybou čekat, až se Trumpova administrativa znovu zaměří na ukončení války na Ukrajině, zatímco se stále intenzivně soustředí na válku s Íránem. „Svět se Ukrajiny nenabažil, jak jste dlouho doufal. Ale vůči Rusku roste únava,“ napsal Zelenskyj Putinovi.
Nálada v Kyjevě je stále optimističtější. Na bojišti se zdá, že ruský postup uvízl na mrtvém bodě. Ukrajina tvrdí, že Moskva ztrácí více mužů, než dokáže rekrutovat, s více než 30 000 zabitými a zraněnými měsíčně. Ruská protivzdušná obrana zřejmě není schopna sestřelit ukrajinské drony schopné letět více než 620 mil (1 000 km) od frontové linie.
V sobotu Ukrajina znovu zaútočila na Petrohrad, údajně s cílem zasáhnout muniční sklad a ropný terminál v nedalekém Kronštadtu. Guvernér města Alexander Beglov uvedl, že tři lidé utrpěli lehká zranění. Obyvatelům nařídil, aby zůstali doma.
Ukrajinské speciální jednotky zveřejnily záběry z nočních útoků na sklady paliva na okupovaném Krymu. Útoky se odehrály ve městech Lenine a Feodosia.
Drony také vyřadily most spojující poloostrov s hraničním přechodem Chonhar, který je bránou do Ruskem kontrolované jižní Ukrajiny. Ten navazuje na klíčovou zásobovací silnici, která byla tento týden uzavřena po opakovaných útocích na nákladní vozy a cisterny. Útoky vedly k vážnému nedostatku paliva na Krymu, přičemž krize se začíná šířit i do dalších oblastí, včetně jižního Ruska.
Zelenskyj označil nedělní útok na skladovací zařízení poblíž Černobylu za „mimořádně ohavný“ a zdůraznil, že nedošlo k nárůstu radiace. Požár v budově byl rychle uhašen. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii bylo několik metrů odtud uloženo velké množství jaderného paliva.
„Mimořádně kritické infrastrukturní zařízení – a mimořádně ohavný ruský útok,“ napsal Zelenskyj na Twitteru a dodal, že Rusko použilo útočný dron Shahed íránské konstrukce. „V tuto chvíli nejsou zaznamenány žádné hodnoty překračující normální úroveň přirozeného záření. Ale rozhodně dochází k nárůstu ruské drzosti, která už dávno překročila všechny meze.“
Ruské letecké bomby zabily čtyři lidi. Mezi nimi byli dva lidé čekající na autobusové zastávce ve vesnici Balabyne v jižní Záporožské oblasti a 56letý řidič minibusu, jehož vozidlo bylo zasaženo nedaleko odtud. Při útoku v sousední Dněpropetrovské oblasti zahynul 59letý muž, uvedl guvernér regionu na Telegramu.
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