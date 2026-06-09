Fotbalové mistrovství světa vrhá nové světlo na patologii Trumpova režimu
9. 6. 2026
Hráčům a fanouškům zamítnutá víza, hrozba razií imigrační policie na stadionech, nejnovější projev Petea Hegsetha... Až tento turnaj skončí, bude povaha současné americké vlády ještě jasnější, upozorňuje Zoe Williams
Kdykoli se s dětmi ocitneme v jedné místnosti, do pěti minut začnou mluvit o fotbale. Tu a tam se objeví jméno, které poznám – třeba Jude Bellingham –, ale většinou tomu chybí dramatický nádech, který by upoutal mou pozornost. Každý je buď génius, nebo nenapravitelný ztroskotanec.
Představte si tedy jejich překvapení a radost, když zjistili, že v předvečer mistrovství světa – první takové epochální události, na kterou má nejstarší dítě platný průkaz – mám celou řadu velmi silných názorů, včetně suvenýrů. Nedávno jsem přišla domů s podtácky Football Against Fascism, čerstvě z tiskárny, a nevyhnutelnými dotazy, co sakra vím o fotbale. Stále mohu vesele říci: „Absolutně nic“, ale o fašismu vím pár věcí.
Jednou z osob, která se těmito oběma tématy zabývá, je Shaista Aziz, zakladatelka a ředitelka The 3 Hijabis, dlouhodobé kampaně proti rasismu ve fotbale. Spolu s ostatními členy koalice Stop Trump Coalition přesně pojmenovala hlavní problém s hlavním hostitelem mistrovství světa.
USA nejsou bezpečným místem k návštěvě. Tento bod byl jasně zdůrazněn, když švýcarskému útočníkovi Breelu Emboloovi bylo zamítnuto bezvízové povolení ESTA tři hodiny předtím, než měl minulé úterý odletět do USA. Švýcarské úřady zůstaly ve svých vyjádřeních optimistické a opatrné. V mnoha ohledech mohl Embolo děkovat svému štěstí, že mu byl vstup odepřen ještě ve Švýcarsku. Kdyby mu byl vstup odepřen až na americké půdě, kdo může říct, že by nestrávil šest týdnů ve vazbě, jako tomu bylo u mnoha turistů?
Co mohli mít pohraniční úředníci proti švýcarskému útočníkovi první volby? Možná špatně pochopili náš evropský žargon a mysleli si, že by mohl stávkovat, jak s tím vyhrožují četné americké odbory zastupující pracovníky v pohostinství, které se obávají možných razií ICE na stadionech během turnaje.
Možná šlo o Emboloovo trestní odsouzení za potyčku v roce 2018, i když by to mohlo vyvolat řadu problémů, protože není jediným fotbalistou, který má něco takového na kontě. Mohlo to být proto, že není běloch? V této frašce se vlastně nemáte ptát: zmíníte rasismus, úřady to buď popřou, nebo mlží, pak to visí ve vzduchu a je to vaše vina, protože jste to slovo vyslovili. Jejda, teď je čtvrtek a Embolo má nakonec povolení k cestě – úřady jen ověřovaly, že incident, za který byl odsouzen, byl nenásilný. Nevypadáte hloupě?
Cestující fanoušci mezitím riskují, že budou mít sociální sítě prohledány kvůli protitrumpovským náladám – to se možná stalo skupině skotských fanoušků, jejichž status v systému ESTA se náhle změnil na „cestování není povoleno“ bez vysvětlení. Ale jak to můžete vědět jistě?
Patokracie je systém vlády, ve kterém malá patologická menšina převzala kontrolu nad společností normálních lidí. Kdybychom se měli znovu zabývat tím, zda je USA takovou zemí, určitě bychom vzali v úvahu Pete Hegsethův projev k D-day, ve kterém přirovnal migranty k nacistům. Ale to je to, co patokracie dělá – neustále testuje vaše hranice a hledá bod, ve kterém řeknete: „To je nepřijatelné.“ Mezinárodní fotbal je pro to skvělým plátnem: v sázce je tolik; jde o tolik peněz; nutnost hrát fér a nic nezkazit je tak silná. Rychle se ukazuje, že vlády a fotbalové řídící orgány po celém světě přijmou téměř cokoli. Ale je to také plátno, na kterém mohou fanoušci pojmenovat to, co mají přímo před očima, a to už od pivního tácku.
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