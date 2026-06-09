Papež ve svém projevu ve Španělsku varuje před globální duchovní a kulturní krizí
9. 6. 2026
Ve svém projevu před zákonodárci ve Španělsku papež Lev XIV. rovněž zdůraznil otázku migrace v době, kdy se Madrid vymyká evropským trendům
Lev řekl španělským poslancům a senátorům, že země mají morální povinnost přijímat a chránit migranty
Papež Lev XIV. využil projev před španělským parlamentem k varování, že svět prochází „hlubokou duchovní a kulturní krizí“, a k výzvě mezinárodnímu společenství, aby se zabývalo příčinami a důsledky toho, co nazval „tragickým dramatem migrace“.
V rozsáhlém projevu předneseném zákonodárcům v Madridu se papež dotkl také konfliktů, umělé inteligence, klimatické krize a otázek potratů a eutanázie.
„Svět prochází hlubokou duchovní a kulturní krizí, která se projevuje v mnoha formách násilí, polarizace a vzájemné nedůvěry,“ řekl. „V tomto kontextu není mír jen politickou aspirací, ale skutečnou morální potřebou.“
Papež v pondělí politikům sdělil, že hledání míru bude vyžadovat „diplomatickou odvahu, etickou odpovědnost“ a odhodlání řešit problémy pomocí mezinárodního práva, namísto uchýlení se k „dočasnému tichu“ dosaženému zbraněmi.
„Proto je znepokojivé, že v různých částech světa – včetně Evropy – je zbrojení opět prezentováno jako téměř nevyhnutelná reakce na křehkost mezinárodní situace,“ dodal papež. „Skutečná bezpečnost naopak vychází ze spravedlnosti, trpělivého dialogu, dodržování mezinárodního práva a politiky, která dokáže upřednostnit životy lidí před zájmy, které z války těží.“
Velká část jeho projevu, prvního tohoto druhu předneseného papežem před španělským parlamentem, byla věnována migraci. Leo hodlá tuto otázku zdůraznit během své týdenní návštěvy Španělska, jejíž součástí budou setkání na Kanárských ostrovech s lidmi, kteří podnikli nebezpečnou cestu přes Atlantik z Afriky do Evropy.
Papež, první papež pocházející z USA, se již střetl s Trumpovou administrativou kvůli válce v Íránu a zacházení s migranty. Jeho přítomnost ve Španělsku přichází v době, kdy socialistická vláda této země jde proti evropským trendům a legalizuje status více než 500 000 migrantů bez dokladů a žadatelů o azyl.
Santiago Abascal, lídr španělské krajně pravicové strany Vox, která loni přišla s nápadem deportovat až 8 milionů lidí cizího původu včetně dětí imigrantů, odsoudil tento legalizační program jako součást vládního plánu na urychlení „invaze“ imigrantů. Strana Vox se v současné době snaží prosadit politiku „národní priority“, která upřednostňuje Španěly před lidmi narozenými v zahraničí, pokud jde o bydlení a sociální dávky v regionech, kde vládne v koalici s konzervativní Lidovou stranou.
Lev řekl španělským poslancům a senátorům, že země mají morální povinnost přijímat a chránit migranty, a uvedl: „Tragické drama migrace … je výzvou pro svědomí národů a etický základ mezinárodního řádu. Mnoho mužů, žen a dětí je nuceno, často dramatickými okolnostmi, opustit své komunity a zanechat své blízké, svou minulost a své vazby.“
Dodal, že „univerzální princip rovné důstojnosti všech lidských bytostí“ je porušován, pokud jsou lidé diskriminováni „kvůli svému národnímu, etnickému, náboženskému nebo jazykovému původu, nebo kvůli svému ekonomickému či sociálnímu postavení“.
Leo dále vyzval k vytvoření „bezpečných a legálních cest“ a k „skutečným možnostem integrace“. Zároveň však naléhavě vyzval mezinárodní společenství, aby se zabývalo základními příčinami migrace a usilovalo o to, „aby nikdo nemusel opustit svůj domov kvůli nedostatku míru, bezpečnosti nebo důstojných životních podmínek, kvůli ekonomickým nerovnostem nebo kvůli dopadům klimatické krize“.
Papež, jehož projev byl odměněn sedmiminutovým potleskem, také výslovně připomněl posluchačům učení církve o posvátnosti lidského života.
„Veškerý lidský život musí být uznán a chráněn od početí až po přirozenou smrt, za všech okolností jeho existence,“ řekl Leo. „Když je tato jistota zastíněna, stávají se prvními oběťmi ti nejzranitelnější a zákon ztrácí svůj nejhlubší smysl: sloužit a chránit každého člověka. Proto se morální velikost národa projevuje především v jeho schopnosti doprovázet, chránit a milovat ty životy, které jsou nejkřehčí.“
Potraty byly ve Španělsku dekriminalizovány v roce 1985 a v roce 2010 došlo k uvolnění legislativy, která ženám přiznala právo na přerušení těhotenství do 14. týdne. V roce 2021 byl zaveden zákon o eutanazii.
Papež se má v pondělí zúčastnit setkání s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany členů římskokatolického kléru. V rozhovoru se španělskými biskupy před setkáním popsal zneužívání jako „metlu“ a řekl, že církev musí reagovat „nasloucháním, pravdou, spravedlností a odškodněním“.
Některé skupiny zastupující oběti sexuálního zneužívání si však stěžovaly, že byly ze setkání se Lvem vyloučeny.
„Nechceme se fotit s papežem – chceme práva a odškodnění pro všechny oběti,“ uvedla koalice těchto skupin ve společném prohlášení. „Vyloučení obětí a skupin, které se již léta zasazují o pravdu, spravedlnost a odškodnění, jen prohlubuje pocit opuštěnosti a únavy z nedbalosti, která trvá již příliš dlouho.“
Zdroj v angličtině ZDE
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