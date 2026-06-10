Channel 4 News: USA a Írán na sebe střílejí a izraelské vraždění v Libanonu pokračuje
10. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, středa 10. června 2026, 19 hodin: V rámci snahy o podporu mírových rozhovorů mezi Íránem a USA vyslal Katar do Teheránu vyjednávací tým. Podle zpráv jsou tam na konzultaci s USA, i když prezident Trump dnes pohrozil, že Írán tvrdě zasáhne, pokud nebude uzavřena mírová dohoda. Křehký stav příměří mezi oběma zeměmi byl dnes opět zřejmý, když Írán namířil rakety na americké základny v několika státech Perského zálivu, zřejmě v reakci na nejnovější americké údery na Írán. Náš zahraniční korespondent Secunder Khermani poslal tuto reportáž z Bejrútu:
Reportér: Íránské rakety včera v noci opět proletěly oblohou, když si USA a Írán vyměňovaly údery po sestřelení amerického vrtulníku poblíž Hormuzského průlivu.
Írán tvrdí, že mířil na americké základny na Blízkém východě. Američtí představitelé tvrdí, že zasáhli íránské systémy protivzdušné obrany a radary, což je dramatické, ale zároveň omezené vyhrocení uprostřed tohoto křehkého příměří.
Ani íránský režim, ani prezident Trump nechtějí obnovení totální války. Žádná ze stran nechce nechat jakoukoli agresi bez odezvy.
Íránský mluvčí: "Musíme se dostat z tohoto stavu, který není ani válkou, ani mírem. Válka rozhodně není v zájmu země. To ale neznamená, že pokud se pokusí porušit naši důstojnost nebo zasáhnout do našeho území, vzdáme se nebo ustoupíme."
Prezident Trump mezitím hovořil jak o dalších útocích, tak o možnosti míru.
Trump: Včera jsme mu ale uštědřili tvrdý úder a dnes ho uštědříme znovu, pro případ, že byste nezapnuli televizi. Uvidíme, jak to dopadne s dohodou. Byli jsme opravdu blízko dohodě, ale oni nás pořád tahají za nos. Pořád s námi hrají jako s hlupáky.
Reportér: V Libanonu není po údajném příměří ani stopy, pokračují silné izraelské útoky na jihu země a Hizballáh ostřeluje izraelské jednotky. Konflikt zde dále komplikuje již tak zablokovaná jednání mezi USA a Íránem. A nové izraelské evakuační rozkazy vyhánějí z domovů ještě více Libanonců. Milion lidí byl vysídlen, mnozí jsou v útulcích, jiní jen ve stanech na ulici tady v Bejrútu.
"Je vám deset? Deset let?"
Jude a její bratři pocházejí z Kiamu, pohraniční vesnice, která je nyní z velké části zničená.
Holčička: "V noci, když docházelo k útokům, to bylo děsivé. Všichni jsme spali společně v obývacím pokoji. Slyšeli jsme drony nad hlavami."
Po třech měsících života ve stanu je její otec Rabia vyčerpaný a rozzuřený.
Otec: Mám chuť jít před izraelský tank, který stojí na mém pozemku, a říct jim: „Zabijte mě, dělejte si, co chcete.“ A svěřuji svůj osud i osud svých dětí těm, kteří za to nesou odpovědnost. Do rukou těch, kteří mé děti takhle opustili, zatímco jejich vlastní děti žijí v těch nejluxusnějších hotelech. Máme toho dost. Dosáhli jsme absolutní hranice.
Reportér: Ale prozatím slzám není konce. Žalu není konce. Při izraelských útocích na Libanon bylo zabito téměř 4 000 lidí, včetně více než 130 záchranářů a zdravotnických pracovníků.
Mladý muž, kterého dnes pohřbívají, byl dobrovolníkem v záchranářské organizaci založené politickou stranou spojenou s Hizballáhem. Mezinárodní právo je však jasné. Úmyslné útoky na zdravotníky jsou válečným zločinem, bez ohledu na jejich příslušnost.
Zdravotník: Došlo k útoku na záchranářské centrum. Ali se snažil odvézt naše zraněné kolegy v sanitce, když se stal také terčem útoku.
Reportér: Tady se zabíjí tak moc. Jak tento konflikt skončí?
Muž: Země vyžaduje oběti a musí být zalévána krví. Nikdy není nasycena.
Reportér: Toto je dočasné místo odpočinku, hřbitov kousek od Bejrútu pro rodiny, které nemohou pohřbít své blízké ve svých domovech na jihu kvůli pokračujícím izraelským útokům. Mnoho dalších hrobů zde zdobí vlajky Hizballáhu. Kolik krve ještě v této zemi a v celém regionu poteče?
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