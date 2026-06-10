Úplatky z Orbánovy éry stály Maďarsko 194 miliard dolarů, uvádí dozorčí orgán
10. 6. 2026
Korupce v Maďarsku se postupně zhoršovala kvůli neochotě úřadů bojovat proti ní, řekl Ferenc Biro, šéf Integrity Authority, deníku De! Akciokozosseg ve video rozhovoru.
Biro uvedl příklad z roku 2024, kdy ho bývalý ministr spravedlnosti Bence Tuzson a bývalý ministr pro záležitosti EU Janos Boka pozvali na schůzku, aby požadovali, aby jeho agentura přestala provádět kontroly na místě související s vyšetřováním.
Tuzson potvrdil třístranné setkání, ale uvedl, že ministři nezasahovali do práce protikorupční agentury, uvedl web 444. Boka na žádost o komentář nereagoval.
Autorita pro integritu byla založena v roce 2022 jako součást dohody mezi Maďarskem a EU za účelem posílení dohledu nad korupcí poté, co Brusel zablokoval financování ve výši více než 20 miliard dolarů kvůli korupci.
Maďarský premiér Peter Magyar, který byl zvolen v dubnu na základě slibu potlačit korupci a vrátit Maďarsko do hlavního proudu EU, minulý měsíc uzavřel dohodu o uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur.
Vláda plánuje tento týden předložit legislativu, která splní kritéria EU pro využití těchto prostředků. Ta se skládá převážně z protikorupčních opatření. V rámci dohody s EU Maďarsko souhlasilo se posílením působnosti Integrity Authority, která se v minulosti neúspěšně snažila posílit svou schopnost bojovat proti korupci ve vysoké politice.
Za Orbána maďarské úřady loni provedly razii u Úřadu pro integritu a v Birově domě poté, co agentura začala přezkoumávat vládní výdaje na komunikace. Biro uvedl, že razie měla za cíl zastrašit ho a donutit ho k rezignaci.
Zdroj v angličtině: ZDE
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