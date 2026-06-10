Bajka o Zahradě, Kovárně a Malíři
10. 6. 2026 / Jiří David
Na kraji zpustošené země byla zahrada, kde Zahradník pěstoval podivné květy — barvy, které nepatřily žádné vlajce, tvary, které neodpovídaly žádné zbrani.
Nedaleko zahrady hučela kovárna. V ní Kovář bušil do železa dnem i nocí. Jeho kladivo znělo jako hrom a jiskry létaly do tmy. Říkalo se, že vyrábí zbraně pro válku, která nikdy nekončí.
A mezi nimi stál Malíř. Měl malý ateliér a plátna, na nichž se objevovaly zvláštní obrazy — nebyly to bitvy, nebyly to trosky, nebyly to ani výkřiky. Byly to spíše sny, těla, krajiny, které nikdy neexistovaly — a přece jimi prostupovalo cosi zraněného ze světa kolem, takže působily pravdivěji než vše ostatní.
Jednoho dne přiletěla do zahrady bytost zvaná Požíračka ozvěn. Nebyla to jednoznačná bytost — měla v sobě něco z vrány, něco z dravce a něco z bouře. Živila se voláním, varovnými výkřiky a opakováním signálů nebezpečí, které roznášela krajinou. Byla to slova, která se opakovala tak dlouho, až se zarývala do paměti jako rány. Její tělo bylo složené z úlomků hesel — některá byla prázdná, jiná však pálila jako žhavé železo.
„Co to tady děláte?“ zasyčela. „Svět hoří, smečky se trhají — a vy si tu hrajete, šeptáte barvami?“
Její pohled se zastavil na Malíři.
„Ty,“ řekla ostře, „proč nemaluješ rány? Proč nezvedáš hlas? Proč neznačíš krev? Proč nevaruješ? Copak nevíš, že ticho je to první, co válka vítá?“
Malíř se na ni opatrně zadíval
„Vím,“ odpověděl. „A vím také, že hluk může být stejně slepý. Ne všechno musí být slyšet.“
Požíračka se ironicky zachechtala — krátce a tvrdě.
„Slepý?“ vyštěkla. „Já vracím lidem to, co by jinak chtěli zapomenout. Bez nás, kteří křičíme, by se všechno opakovalo rychleji. Já nesu hlas! Bez hlasu přichází zapomnění — a s ním další zkáza!“
Zahradník přikývl: „Paměť není slabost.“
Kovář dodal: „Je to nástroj.“
Požíračka se k nim otočila: „A nástroj se musí používat silou.“
Pak znovu k Malíři:
„Ale ty… ty tu sílu odmítáš. Tvoje obrazy nic a nikoho nebolí.“
Malíř chvíli mlčel.
„Ne všechno, co má smysl, musí bolet přímo,“ řekl.
„To je jen pokrytecká výmluva,“ odsekla bytost. „Bolest je skutečná. Všechno ostatní je podezřelé. K čemu je křehkost šustění křídel, když vlci trhají srny? Proto někdo musí křičet pravdu! Musí se varovat, musí se ukazovat hrůza!“
Havran opodál zakrákal: „A přesto ani bolest sama nestačí.“
Požíračka ho ignorovala.
„Řekni mi,“ naléhala na Malíře, „k čemu je obraz, který neukazuje svět takový, jaký je?“
Malíř odpověděl:
„K tomu, aby svět nebyl jen takový, jaký je.“
„To je slabé,“ odsekla Požíračka ozvěn a přiblížila se hrozivě blíž, až se její pulsující tělo vzteky a zlostí rozechvělo. „Slabé věci nepřežijí. „Kdo si všimne tvých obrazců ve tmě? A zatímco ty hledáš, co by mohlo být, lidé umírají v tom, co je — a ti, kdo sedí v bezpečí, si tvé sny kupují za těžké zlato, aby si jimi zdobili svá sídla.““
Malíř se nadechl a klidně odpověděl:
„Ano. A právě proto nemohu dělat jen totéž co ty. Mé obrazy nejsou pro zlato ani pro ozdobu sídel; tvořím je pro vnitřní svět, který musí přežít, i když kolem zuří bouře. Věřím, doufám a držím se těch, kdo dokážou vidět. Každý obraz je tedy pro ty, kdo ještě dokážou vidět i ve tmě.
„A zatímco ty takto zbaběle čekáš na takové oči, ostatní hynou!“
„Nečekám. Maluji. Tím dávám sílu těm, kdo vidět mohou.“
Požíračka ozvěn se jen pohrdlivě ušklíbla :
„Já nejsem ‚totéž‘. Já jsem poplach. Já jsem nutnost.“
Kovář zvedl kladivo: „Možná.“
Zahradník se sklonil k zemi: Ano. Tvůj hlas je potřeba, ale není jediný.“
Chvíli bylo ticho, těžké a napjaté.
Požíračka ozvěn se přece jen na okamžik kradmo rozhlédla po zahradě — po květech, které nic nekřičely, a přesto odolávaly prachu.
„Možná,“ řekla pomalu, „jsou vaše věci křehké…“
Pak však dodala ostře:
„Ale křehkost svět neubrání.“
Malíř přikývl:
„A hrubost ho sama nepostaví.“
Jejich pohledy se střetly.
V dálce zaznělo silnější vytí a blíže zaduněla další rána.
Požíračka roztáhla křídla.
„Já půjdu tam, kde je mě slyšet,“ řekla. „Protože bez hlasu není odpor. Bez poplachu není obrana!“
Malíř odpověděl:
„A já zůstanu tam, kde je možné ještě vidět.“
A v duchu si řekl:
To, co jen opakuje hluk světa, svět nepřekoná.
Ne každé umění musí křičet, aby bylo proti válce.
Havran vzlétl mezi nimi.
Kovář udeřil do kovu.
Zahradník zasadil další semeno.
Požíračka ozvěn se zvedla do vzduchu — silná, neumlčená, nesoucí s sebou křik světa.
Ale tentokrát, když míjela zahradu, nezastavila se, aby ji roztrhala.
Jen se na okamžik podívala dolů — a pak odletěla dál.
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Ponaučení:
Křik udržuje svět vzhůru proti zapomnění.
Ticho mu dává důvod nezůstat takovým, jaký je.
Kdo připomíná bolest, chrání paměť.
Kdo tvoří obrazy, chrání smysl.
A svět potřebuje obojí, aby přežil.
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