Švédsko kvůli rostoucí násilné kriminalitě zvažuje vězení pro teenagery
10. 6. 2026
Děti ve věku 13 a 14 let by měly být stále ve škole. Ale ve Švédsku jsou mladí teenageři najímáni kriminálními sítěmi, aby prováděli útoky a zabíjení na zakázku — dokonce i stříleli lidi za bílého dne.
Podle švédského práva nejsou osoby mladší 15 let trestně odpovědné, což je fakt, který zneužívají organizovaný zločin a členové gangů, kteří často působí mimo dohled. Podle současných zákonů nemohou být děti odsouzeny jako zločinci, ale spadají pod jurisdikci sociálních služeb a péče o mládež.
Ale v boji proti rostoucímu gangovému násilí a organizovanému zločinu chce Švédsko zpřísnit právní nástroje. Parlament již schválil opatření, které umožňuje patnáctiletým až sedmnáctiletým odsouzeným za závažné trestné činy odpykávat tresty ve speciálně přizpůsobených zařízeních pro mladistvé.
Kromě toho vláda plánuje snížit věk trestní odpovědnosti natřináct let při soudním řízení u zvláště závažných trestných činů. To by se vztahovalo na trestné činy jako vražda, zabití z nedbalosti, vážné bombové útoky nebo jiné trestné činy s velmi přísnými minimálními tresty.
Parlament bude o této reformě hlasovat v polovině června a výsledek bude znovu přezkoumán po pěti letech.
Dánsko: Neúspěšný model?
Debata o věku trestní odpovědnosti se neomezuje jen na Švédsko.
V roce 2010 Dánsko za konzervativní vlády snížilo věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. O dva roky později byla reforma zrušena. Výzkum ukázal, že nižší věková hranice neměla žádný odstrašující účinek. Naopak, postižení mladí měli větší pravděpodobnost recidivy trestných činů a ve škole dosahovali horších výsledků.
V důsledku toho je Dánsko nyní mnoha odborníky vnímáno jako varovný příklad. Kriminalizace dětí v mladším věku automaticky neřeší problém násilí mezi mládeží. V nejhorším případě může kontakt s trestním systémem dokonce vtáhnout mladé lidi hlouběji do kriminálního prostředí.
Nizozemsko: Stíhání od 12 let, ale žádné vězení pro dospělé
Ve srovnání s ostatními zeměmi EU mají Nizozemsko a Irsko jedny z nejnižších věkových hranic trestní odpovědnosti. V Nizozemsku mohou být děti stíhány od 12 let.
V Irsku je obecný věk trestní odpovědnosti také 12 let. Nicméně za nejzávažnější trestné činy — včetně vraždy, zabití z nedbalosti, znásilnění a závažných sexuálních deliktů — mohou být trestně odpovědné děti již od 10 nebo 11 let.
Nízký věkový práh automaticky neznamená přísné tresty odnětí svobody podobné těm v systému dospělé justice. V Nizozemsku je maximální trest pro mladistvé ve věku 12 až 15 let jeden rok. U šestnácti- a sedmnáctiletých odsouzených za závažné trestné činy je maximální trest pro mladistvé obvykle dva roky, s omezenými výjimkami. Vzdělávání, dohled a rehabilitační opatření zůstávají také hlavním zaměřením, a to i během zadržení.
V Německu a Španělsku není dítě, které spáchá závažný trestný čin ve věku 12 let, právně odpovědné. To neznamená, že stát je bezmocný. Služby pro mládež, rodinné soudy a ochranná opatření mohou zasáhnout. V určitých případech je možné bezpečné umístění — ale ne jako trest v právním smyslu.
Dítě není považováno za pachatele, ale za nezletilého v rizikové situaci. Tento důraz je zvláště patrný ve španělském právu. Děti mladší 14 let nespadají pod trestní právo mladistvých, ale spíše pod rámec ochrany dětí.
Rostoucí počet teenagerů za mřížemi v Itálii
Další přístup se více zaměřuje na prostředí dítěte. Italský takzvaný Caivanův dekret zvyšuje tlak na rodiče, kteří zanedbávají dohled a povinnosti docházet do školy. V případech vážného školního záškoláctví mohou rodiče čelit dokonce trestním následkům.
Itálie však není čistě protimodelem švédského přístupu. Dekret také zpřísnil soudnictví pro mladistvé. Mezitím kritici poukazují na to, že od jeho zavedení se počet mladých lidí v mladistvých vazbě výrazně zvýšil.
Pro mnoho zemí EU zůstává věk 14 let hlavním měřítkem. Rakousko se tohoto standardu také drží. Děti mladší 14 let nejsou trestně odpovědné. Přesto mohou mít trestné činy stále následky, jako jsou schůzky s policií a rodiči, varování, zapojení služeb pro mládež nebo vzdělávací opatření.
Nízký věk trestní odpovědnosti v Evropě automaticky neznamená trest ve stylu dospělých. Soudy pro mladistvé, specializovaná zařízení, vzdělávací intervence a ochranná opatření jsou obecně prioritou.
Co říká věda?
Rozšířená neochota Evropy trestat velmi mladé lidi obecně souvisí s výzkumem v oblasti vývojové psychologie. Děti a mladí adolescenti reagují lépe na okamžité odměny, tlak vrstevníků a emoční uznání. Kontrola impulzů, zvažování dlouhodobých následků a plánování dopředu jsou dovednosti, které se rozvíjejí jen postupně.
Výsledkem je, že tradiční odstrašení má mezi třináctiletými omezenou účinnost. Vyhlídka na budoucí trest odnětí svobody soupeří s okamžitými odměnami, jako jsou peníze, uznání, pocit sounáležitosti nebo že máte roli k sehrání. V jiných případech může konkurovat dětskému strachu z gangu.
Z tohoto důvodu odborníci varují před tím, aby se státy s kriminalitou mládeže nesnažily bojovat pouze nižším věkem trestní odpovědnosti a přísnějšími tresty.
Gangy rychle přehodnocují strategie
Existuje také praktická obava: zločinecké organizace se rychle přizpůsobují. Pokud Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti za závažné trestné činy na 13 let, gangy se mohou pokusit nabírat ještě mladší děti. V takovém případě by problém nebyl vyřešen — spíše by se mladší děti mohly stát terčem kriminálních sítí.
Klíčovou otázkou není jen to, v jakém věku může být dítě potrestáno. Stejně důležité je, zda stát dokáže potlačit dospělé, kteří tyto zločiny řídí a organizují.
Mnoho odborníků je skeptických, zda plány švédské vlády dosáhnou zamýšleného cíle. Švédský parlamentní výbor pro spravedlnost, advokátní komora a několik organizací občanské společnosti vyjádřily ostrou kritiku návrhu. Pokud parlament návrh schválí, třináctiletí by mohli čelit trestům odnětí svobody již koncem léta.
Zdroj v angličtině: ZDE
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