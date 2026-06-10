Krize na Blízkém východě: Írán zahájil rozsáhlé odvetné útoky po amerických úderech v reakci na sestřelení vrtulníku
10. 6. 2026
Trump: „Íránu trvalo vyjednání dohody příliš dlouho, nyní za to zaplatí“
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Íránu „vyjednání dohody trvalo příliš dlouho“ a že za to v důsledku toho „bude muset zaplatit“.
Neupřesnil, jaké kroky hodlá podniknout, ale americká armáda útočí na íránské cíle, včetně protivzdušné obrany a radarových stanic, v blízkosti Perského zálivu. Není také jasné, co to znamená pro probíhající diplomatické snahy o ukončení války, přičemž Trump dříve trval na tom, že dohody lze dosáhnout.
V příspěvku na Truth Social Trump uvedl:
Íránská armáda je naprostý a totální chaos. Velká část z ní, jako například námořnictvo a letectvo, už ani neexistuje – byli zcela poraženi. Írán jen mluví a nekoná. Tyran Blízkého východu je MRTVÝ!!! Trvalo jim příliš dlouho vyjednat dohodu, která by pro ně byla skvělá, teď za to budou muset zaplatit!!!
USA a Írán musí překonat stav „ani války, ani míru“, říká íránský prezident
Íránský prezident Masoud Pezeškian uvedl, že Teherán a Washington musí překonat „tento stav ani války, ani míru“, podle íránské polooficiální agentury Mehr.
Jeho prohlášení přišlo poté, co si USA a Írán včera v noci vyměnily palbu v největší eskalaci od uzavření příměří 8. dubna. Vzájemné údery vyvolaly otázky, zda příměří zůstává v platnosti, a hrozí, že zmaří diplomatické snahy o ukončení války.
Pezeškian uvedl, že bývalý íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí, který zahynul při bombovém útoku první den války, „opakovaně říkal, že situace není ani válka, ani mír, a že problém musí být vyřešen“, čímž naznačil, že jediným způsobem, jak se posunout vpřed, je vyjednávání.
Dodal:
V té době jsme s ním diskutovali o tom, co bychom měli udělat, pokud chceme vyřešit situaci, která není ani válkou, ani mírem. Co bychom měli dělat, kdybychom nejednali? A právě na tomto základě vůdce povolil pokračování rozhovorů.
Musíme se dostat z této situace, která není ani válkou, ani mírem. Válka rozhodně není v zájmu země, ale není pravda, že pokud chtějí porušit naši důstojnost, náš prostor a naši zemi, vzdáme se nebo ustoupíme. O tom jen sní. To není něco, z čeho bychom chtěli ustoupit.
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že v reakci na americké útoky zasáhly leteckou základnu v Jordánsku, kde jsou umístěny americké síly, a také cíle v Kuvajtu a Bahrajnu
Írán sděluje, že po útocích na Kuvajt a Bahrajn provedl raketový útok na leteckou základnu v Jordánsku, kde jsou umístěny americké síly. Revoluční gardy uvedly, že rakety zasáhly leteckou základnu Muwaffaq Salti, o které je známo, že je domovem amerických stíhaček F-35 a dalších letadel.
Ani Jordánsko, ani USA žádný útok nepotvrdily, ale pokud by se to potvrdilo, bylo by to pravděpodobně poprvé, co Írán zaútočil na Jordánsko od začátku příměří v dubnu.
Údery USA na Írán následovaly po sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem, z něhož byli dva členové posádky zachráněni ve stabilním stavu. V příspěvku na sociálních médiích Trump uvedl, že USA „musí“ na havárii vrtulníku reagovat.
- USA zahájily několik vln útoků na Írán v reakci na havárii vojenského vrtulníku u Hormuzského průlivu, o které Donald Trump prohlásil, že ji způsobil Írán. Agentura Associated Press informovala, že havarovaný vrtulník Apache se zřítil po srážce s íránským dronem, nebylo však jasné, zda šlo o úmyslnou srážku.
- Útoky USA byly hlášeny podél jižního pobřeží Íránu, v Hormuzském průlivu. Po více než třech hodinách vojenské akce americké centrální velitelství (Centcom) oznámilo, že útoky byly „dokončeny“, a dodalo, že USA zůstávají připraveny bránit se proti „neoprávněné íránské agresi“.
- Krátce nato Írán podle státních médií zahájil odvetné útoky proti USA, přičemž uvedl, že terčem dronů se staly americké základny v regionu a pátá flotila USA v Bahrajnu. Kuvajt a Bahrajn vyhlásily poplach kvůli leteckému útoku a oznámily, že protivzdušná obrana aktivně odráží útoky. Írán rovněž tvrdil, že pomocí raket dlouhého doletu zaútočil na americkou základnu v Jordánsku.
- Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi krátce poté, co USA zahájily útoky na Írán, prohlásil, že žádný útok nezůstane „bez odezvy“. Araghchi zveřejnil obrázek Hormuzského průlivu s popiskem „Navždy Perský záliv“ a uvedl, že „navzdory porážkám na bojišti se USA rozhodly otestovat naše odhodlání“.
- Pět hodin před leteckými údery Trump zveřejnil na sociálních sítích, že USA „musí“ reagovat na havárii vrtulníku, z níž byli dva členové posádky zachráněni ve stabilním stavu. Před svým příspěvkem na sociálních sítích však Trump zdánlivě bagatelizoval havárii, když v telefonickém rozhovoru pro Wall Street Journal uvedl, že „to není nic vážného“ a že „pilot je v pořádku.“
- Íránská státní média informovala, že v Hormuzském průlivu se za posledních 24 hodin neodehrály žádné letecké vojenské operace, uvádí agentura Reuters.
- Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských leteckých útocích na jižní město Tyre v úterý zahynulo 11 lidí. Státní agentura National News Agency (NNA) informovala o prvním útoku krátce předtím, než izraelská armáda vydala varování k evakuaci celého města a okolních oblastí před plánovanými útoky.
Íránská polooficiální agentura Mehr informovala o výbuších poblíž Qeshmu, íránského ostrova v Hormuzském průlivu.
Agentura uvedla: „Přesná povaha těchto zvuků je stále neznámá, vzhledem k hlasitosti zvuku mohl být zdroj výbuchu relativně daleko od města Qeshm nebo souviset s pohybem v Hormuzském průlivu.“
Státní média s odvoláním na Íránské revoluční gardy (IRGC) informovala o amerických útocích na ostrov Qeshm dnes ráno.
Třicet dva charitativních organizací v Anglii a Walesu darovalo nejméně 28 milionů liber izraelským osadám, které jsou podle mezinárodního práva nelegální, uvedla poslankyně.
Melanie Wardová z Labouristické strany řekla, že pokud by se na tyto dary uplatnila daňová úleva obvyklým způsobem, znamenalo by to, že daňoví poplatníci dotovali nelegální osady částkou 5,6 milionu liber, což popsala jako politováníhodnou situaci. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová v úterý oznámila, že Charitativní komise byla pověřena vyšetřováním vazeb britských charitativních organizací na izraelské osady.
Wardová, bývalá výkonná ředitelka organizace Medical Aid for Palestinians, popsala podrobnosti jejich nedávných aktivit v dopise komisi, v němž naléhá na regulační orgán, aby přijal opatření, vyšetřil je a vyřadil z registru charitativních organizací.
Píše: „Existence a růst izraelských osad ve státě Palestina je celosvětově uznáván jako jedna z hlavních překážek míru. Jakákoli činnost, která podporuje udržování a rozšiřování izraelských osad – jako je ta financovaná těmito 32 ‚charitativními organizacemi‘ – je extremistická a není prospěšná pro britskou veřejnost.“
Mezitím v Libanonu vydaly Izraelské obranné síly (IDF) dnes ráno několik varování, v nichž vyzvaly obyvatele tří měst a vesnic v jižním Libanonu, aby před útoky opustili své domovy.
Příkazy k nucené evakuaci byly vydány pro Ansariyeh, Ghassaniyah a Houmine el-Faouqa s varováním, aby se lidé drželi dál od těchto měst a vesnic a přesunuli se na sever od řeky Zahrani.
Dříve izraelská armáda uvedla, že za poslední den provedla několik útoků ve městě Tyre a dalších oblastech jižního Libanonu, přičemž tvrdila, že se zaměřila na infrastrukturu Hizballáhu.
Kouř a trosky stoupají po izraelském leteckém úderu v Tyru v Libanonu v úterý. Fotografie: AFP/Getty Images
Nákladní loď si vyměnila palbu s ozbrojenci na malé lodi u pobřeží Jemenu, uvádí UKMTO
Britská organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že obdržela zprávu o nákladní lodi, která si vyměnila palbu s ozbrojenci na malé lodi u pobřeží Jemenu.
Podle UKMTO se strážcům na nákladní lodi podařilo útočníky odrazit. K incidentu došlo dnes ráno 88 námořních mil jihozápadně od jemenského přístavního města Balhaf, dodala agentura.
Ve svém varování UKMTO uvedla:
Nákladní loď nahlásila, že se k ní přiblížila jedna loď s 6 ozbrojenými osobami na palubě. Mezi malou lodí a ozbrojeným bezpečnostním týmem nákladní lodi došlo k přestřelce, v jejímž důsledku se malá loď odvrátila.
Úřady incident vyšetřují.
Žádná skupina se k útoku zatím nepřihlásila, ale agentura Associated Press informovala, že jemenskí rebelové z hnutí Houthi prohlásili, že obnoví útoky na lodě spojené s Izraelem, které proplouvají Rudým mořem.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghčí telefonoval se svými protějšky v Turecku a Saúdské Arábii, informují íránská média.
Podle státních médií Araghchi během hovoru odsoudil noční útoky na Írán jako „porušení suverenity“ a potvrdil právo Íránu na legitimní obranu.
Pokud USA skutečně chtějí dohodu, budou se muset zabývat íránskými požadavky na zmírnění sankcí, říká Danny Citrinowicz, bývalý šéf íránské pobočky izraelské vojenské rozvědky.
Dnešní výměna úderů ukazuje, jak snadno mohou Írán i USA sklouznout k další eskalaci, říká Citrinowicz, který je nyní externím spolupracovníkem Atlantic Council.
Dodává, že bez ohledu na to, jak velký tlak je vyvíjen, Írán ukázal, že neopustí svůj současný postoj a nedosáhne dohody bez „významného ekonomického ulehčení“.
Pokud Washington není ochoten tuto realitu přijmout, měl by si uvědomit pravděpodobnou alternativu: pokračující konfrontace s Íránem, které by se nakonec mohly vymknout kontrole a vést k vojenskému konfliktu za méně příznivých podmínek.
Ani omezená vojenská kampaň zaměřená na oslabení Íránu by zásadně nezměnila vyjednávací pozici Teheránu. V minulosti se tak nestalo a není důvod se domnívat, že by se tak stalo nyní. Írán vychází z poslední výměny úderů s přesvědčením, že dokáže tlak absorbovat a na útoky reagovat.“
Íránské ministerstvo zahraničí varovalo, že jeho sousedé v Perském zálivu mají „právní a morální odpovědnost“ zabránit americkým a izraelským útokům.
V prohlášení vydaném několik hodin po přestřelce mezi USA a Íránem ministerstvo zahraničí uvedlo, že existuje:
Právní a morální odpovědnost všech zemí v regionu (zejména těch, které se nacházejí podél jižního pobřeží Perského zálivu) zabránit americké armádě a Izraeli v tom, aby využívaly jejich území nebo zařízení k plánování, organizování, provádění nebo podpoře nepřátelských akcí proti Íránu.
Donald Trump se vyjádřil k nejnovější výměně úderů mezi USA a Íránem – zveřejněním 26 let starého klipu z pořadu NBC The West Wing.
V reakci na oznámení americké armády o „úderu v sebeobraně“ proti Íránu Trump zveřejnil 1,33minutový klip z pořadu, ve kterém fiktivní prezident Jed Bartlet a jeho poradci diskutují o tom, jak postupovat poté, co bylo nad Sýrií sestřeleno letadlo americké armády.
„Jaký je smysl přiměřené reakce?“ ptá se Bartlet, ztvárněný Martinem Sheenem, svého šéfa štábu a vojenských poradců.
Poté, co se rozzlobil nad jejich odpověďmi, požaduje, aby přistoupili k „neúměrné reakci“.
„Ať se toto slovo rozléhá od tohoto okamžiku a z tohoto místa, pánové – zabijete-li Američana, jakéhokoli Američana, neodpovíme úměrnou reakcí. Odpovíme totální katastrofou.“
Není zcela jasné, jaké poselství se Trump snaží sdělit – možná však neví, jak tato epizoda končí. Poté, co armáda předloží Bartletovi plán, který by vedl ke stovkám civilních obětí, fiktivní prezident neochotně zvolí původní, přiměřenou reakci.
Přestože byla poslední epizoda vysílána před více než 20 lety, seriál The West Wing zůstal pro mnoho Američanů kulturním měřítkem a někteří jej v éře Trumpa
The Wall Street Journal informoval, že Donald Trump nebyl přesvědčen o nutnosti odvetného úderu proti Íránu poté, co v úterý ráno havaroval vrtulník Apache. Většinu dne strávil bagatelizováním incidentu a novinářům říkal, že o nic velkého nejde.
Podle WSJ však změnil názor po briefingu ministra obrany Petea Hegsetha a předsedy sboru náčelníků štábů Dana Cainea.
Agentura Associated Press informovala, že vrtulník Apache havaroval po srážce s íránským dronem. Není jasné, zda byla srážka úmyslná, ale američtí úředníci údajně prezidentovi sdělili, že útok si přesto zaslouží reakci.
Trump poté v příspěvku na Truth Social uvedl, že Írán vrtulník sestřelil, a prohlásil, že USA musí „na tento útok reagovat“. O několik hodin později USA zahájily útoky na Írán.
Vysvětlení nejistého příměří mezi USA a Íránem
Středeční údery USA na Írán jsou jen posledními v řadě porušení příměří, která se v posledních dvou týdnech značně vyhrotila.
Po týdnech konfliktu se USA a Írán 8. dubna dohodly na příměří a zahájily zdlouhavá jednání o znovuotevření Hormuzského průlivu a vyřešení otázky íránského jaderného programu.
Od té doby si USA a Írán vyměnily údery nejméně čtyřikrát, ale v každém případě obě strany charakterizovaly své akce jako „umírněné“ a „omezené“ a zdůraznily důležitost zachování příměří.
Příměří čelilo své největší zkoušce v neděli, kdy Írán odpálil rakety na Izrael v reakci na izraelské údery na jižní předměstí Bejrútu. Izraelská armáda v odvetě provedla letecké údery na Írán; šlo o první přestřelku mezi oběma zeměmi od uzavření příměří.
Obavy z návratu k plnohodnotné regionální válce na Blízkém východě v pondělí polevily, když Izrael a Írán oznámily, že zastavily vzájemné útoky poté, co Donald Trump vyzval k „okamžitému zastavení střelby“.
Porušení příměří je v přímém rozporu s Trumpovými opakovanými tvrzeními, že dlouhodobá dohoda s Íránem je na dosah. Americký prezident je údajně velmi blízko souhlasu s řadou íránských požadavků, které by umožnily znovuotevření průlivu pro lodní dopravu a zahájení nového kola jaderných jednání. Trump však již několik týdnů slibuje, že dohoda je na dosah, ale tyto sliby nedokázal splnit.
Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson patří mezi mnoho vysokých amerických úředníků, kteří význam těchto útoků bagatelizují.
Útoky na Írán označil za „cílené“, „přiměřené“ a „obranné povahy“.
Johnson uvedl, že předtím strávil několik hodin v krizovém štábu s Trumpem, viceprezidentem JD Vancem, ministrem zahraničí Marcem Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem, kde diskutovali o válce s Íránem a dalších záležitostech.
Mike Johnson odpovídá na otázky novinářů během tiskové konference v americkém Kapitolu. Fotografie: Win McNamee/Getty Images
„Litujeme, že se to stalo nezbytným,“ řekl.
Uvedl však, že poté, co Írán zaútočil na americká zařízení a personál v regionu, „to nemůžeme dovolit“.
Téměř všechny rakety a drony vypálené Íránem během posledních několika hodin byly zachyceny, sdělil agentuře Reuters americký úředník.
Americký úředník uvedl, že armáda v tuto chvíli nemá žádné zprávy o zranění amerického personálu ani o známých škodách na amerických objektech.
Podle úředníka zasáhly USA ve středu ráno téměř 20 cílů v Íránu.
Přineseme vám další informace, jakmile je budeme mít.
Jordánsko tvrdí, že íránské rakety byly sestřeleny dříve, než dosáhly svého cíle
Jordánské ozbrojené síly ve středu uvedly, že zachytily a sestřelily pět raket vypálených z Íránu směrem k oblasti al-Azraq v Jordánsku.
Armáda uvedla, že trosky z této operace dopadly na jordánské území, ale nezpůsobily žádná zranění ani materiální škody.
Dříve íránské Revoluční gardy oznámily, že provedly raketový útok na leteckou základnu v Jordánsku, kde jsou umístěny americké síly, poté, co zaútočily také na Kuvajt a Bahrajn. Rakety mířily na leteckou základnu Muwaffaq Salti, o které je známo, že je domovem amerických stíhaček F-35 a dalších letadel.
Poté, co USA zahájily několik vln útoků na Írán, asijské akciové trhy klesly a ceny ropy prudce vzrostly.
Eskalující napětí na Blízkém východě zneklidnilo trhy a zmařilo naděje na konec měsíce trvající války, která tlačila ceny komodit nahoru a podněcovala obavy z inflace.
Japonský index Nikkei klesl o 0,9 %, zatímco jihokorejský index KOSPI, v němž převažují technologické společnosti, propadl o 2 %.
Ceny ropy v raném obchodování vzrostly o zhruba 1 % a vzdálily se tak od sedmitýdenního minima, kterého dosáhly v předchozí seanci. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,9 % na 92,29 USD za barel, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) stoupla o 0,8 % na 88,97 USD.
„Skutečnost, že se cena ropy drží kolem 90 USD navzdory novým zprávám z Íránu, naznačuje, že trhy nepočítá s trvalým narušením dodávek. To ponechává prostor pro výraznější přecenění, pokud dojde k eskalaci v oblasti energetické infrastruktury, přepravních tras nebo zapojení USA,“ uvedl Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo v Singapuru.
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