Nora Fridrichová a Michaela Bakala na odpoledním čaji o páté si povídají o Václavu Havlovi
10. 6. 2026 / Pavel Veleman
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"Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidí."
(Stanislav Jerzy Lec)
Nora Fridrichová a Michaela Bakala na odpoledním čaji o páté si povídají o Václavu Havlovi, o filantropii, o dětech a také o zlých politicích, kteří pošpinili i rodinu kvůli bytům OKD...
Za mojí osobu: jedna z největších až osudových chyb Václava Havla, bylo propojení s toxickou rodinou a penězi Zdeňka Bakaly.
ODS a její "morální hodnoty" (například budoucí paní Bakala byla mluvčí ODS za Václava Klause) zde pronikly přímo do DNA kuchyně V.H.
Totální asociálnost se zde přes všeho schopné pragmatiky moci (a že se jich zejména po smrti Olgy Havlové kolem V.H. bylo) zdiskreditovala právě i Václava Havla.
Pan Zdeněk Bakala získal od "pražské intelektuální bubliny" cejch toho správného miliardáře, který sponzoruje Respekt (ten za odměnu naprosto vytěsnil jeho toxické podnikání, které zasahuje do politické reality ČR stejně, jako třeba Babišovo nebo Tykačovo) a společně s Petrem Kellnerem se stali hodnými (tolerovanými) miliardáři, kteří tvoří konzervativní hodnoty...Dnes tuto čestnou funkci převzal Jan Dobrovský...
Až mrazí z těchto účelových spojenectví, které likvidují památku Václava Havla, jako velkého humanisty posledních 90 let daleko více než pan Sedláček, který vypadá jako nějaká figurka z Havlových geniálních, divadelních her.
Pan Zdeněk Bakala má díky zamýšleným i nezamýšleným důsledkům svého brutálního podnikání se svojí primární, nelidskou, asociální linkou tolik viny na další devastaci již tak sociálně i občansky poničeného regionu Ostravy minulým režimem, že je to až k pláči.
Jeho toxická stopa se prolíná přímo se základní myšlenkovou linií, kterou institut V.H. nemůže vytěsnit.
Toť jeden z hlavních důvodů současné společenské škodolibosti. Sociální zločin pana Bakaly má totiž nepřímo na svědomí desítky zničených a předčasně ukončených životů.
Tuto vinu je těžké dokázat soudně, avšak morální otázka viny je zde přímo hmatatelná přes jednotlivé osudy dnes bezejmenných obětí, které jsem osobně potkal a o kterých jsem si na pracovních poradách povídal se zástupci sociálního odboru a neziskových organizací města Ostravy.
Jméno Havel je zde spojeno s jménem Bakala a nelze ho ve veřejném prostoru u "lidí práce" prakticky vyslovit.
Tato státem posvěcená sociální loupež století veškeré bytové kapacity středně velkého města (sídliště) s velmi zátěžovou skupinou obyvatel, kteří se upínali k privatizaci svého jediného majetku (bytu, kde žili desetiletí) byla doslova sociální a hodnotová katastrofa po které nemají pro dnešníá režim jiné jméno, než mega zlodějna.
Z osobních rozhovorů s oběťmi jsem poznal, že pro ně tyto desítky miliard ukradené "jejich byty" (všichni politici i zaměstnavatel jim dlouhá léta slibovali jejich levný odkup v rámci celorepublikové privatizace) panem Bakalou a spol., byl poslední spouštěč totální ztráty smyslu života, zvýšení společenské i osobní frustrace prakticky k bodu stresu a zoufalství k nežití a následnému rozpadu celých rodin, které končili často fatálně například oběšením...
Ano, toto je stále nezmapovaná historie sociální každodennosti těchto skupin obyvatelstva...Že je zde prakticky navždy přítomno přes osobu Bakala i jméno Havel, je mravní tragédie...
Jenom mojí kanceláří v Praze na sociálním odboru Prahy za 17 let prošlo minimálně 10 rodin s touto minulostí, končící v Praze na zaštěnicované ubytovně v totálním ekonomicko/sociálním/psychickém úpadku, kterým v důsledku všech následně nastoupených, zatěžových patologií jsem bez funkčních nástrojů sociální politiky ČR nemohl čelit..
Tento sociální zločin, který si oběti brutálního "kasínového" kapitalismu spojují s Václavem Havlem, mě trápí dodnes...
Pochopitelně v tomto rozhovoru dvou madam se nic o počátku celého problému KVH nedozvíte nic podstatného, pouze opakované lži o očištění jména Bakala... Soudně možná, morálně NIKDY!
A hádanka na závěr: "Víte kdo první přivedl do českého, politického prostředí paní Tünde Barthu?" Pochopitelně pan Zdeněk Bakala, "asociálně" ji vycvičil a předal panu Babišovi - miliardáři sobě, toť heslo dnešní doby!
Nezapomeňme na to při politickém souboji, který je složitější, než chceme vidět...
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