Channel 4 News: Zaútočí nyní Trump na Írán?
9. 6. 2026
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Moderátor živě z Teheránu, Channel 4 News, úterý 9. června 2026, 19 hodin: Dobrý večer z Teheránu, města, které s napětím očekává, zda Donald Trump nařídí letecký úder navzdory všem svým výzvám k příměří mezi Íránem a Izraelem. Během posledních dvou hodin americký prezident prohlásil, že americký vrtulník Apache, který včera v noci havaroval v Hormuzském průlivu bez obětí, byl sestřelen íránskou palbou. A USA podle něj musí nutně reagovat.
Íránský mluvčí, který zde vede jednání, právě zveřejnil příspěvek:
„Jezdíš na koni, kterého jsi osedlal.“
V Libanonu bylo při izraelských útocích na Tyros zabito nejméně osm lidí. Írán zatím nereagoval.
Vítejte v Teheránu, městě, které se ptá, kam se tato válka jako na horské dráze vydá dál, protože americký prezident Donald Trump prohlásil, že Amerika musí reagovat poté, co Írán údajně sestřelil americký vrtulník Apache, který hlídkoval v Hormuzském průlivu.
Íránské ministerstvo zahraničí popřelo, že by tento vrtulník sestřelilo, ačkoli tvrdí, že americké lodě by se v Hormuzském průlivu neměly nacházet.
Írán ze své strany dodržel slib, že nezaútočí na Izrael, navzdory jeho pokračujícím útokům v Libanonu. Izraelské útoky na město Tyros v jižním Libanonu zabily osm lidí a desítky dalších byly zraněny, zatímco Izrael nařídil evakuaci. Tady je Harry Fawcett.
Dnešními rozsáhlými útoky na Tyre Izrael posouvá hranice toho, co jsou jeho hlavní nepřítel i hlavní spojenec ochotni tolerovat. Krátké, ale intenzivní opětovné vyhrocení situace skončilo včera, kdy Írán prohlásil, že Izrael musí nyní zastavit své útoky na Libanon. Izrael si je rovněž vědom toho, že americký prezident chce urovnat cestu ke své předpokládané blížící se dohodě s Íránem. Izraelský premiér si však uvědomuje nutnost ukázat doma, že je stále schopen zasáhnout Hizballáh.
Izraelská armáda nařídila hromadnou evakuaci Tyru a jeho okolí, včetně křesťanské čtvrti, do které podle Izraele pronikli bojovníci Hizballáhu.
Křesťanský kněz: "Žijí zde tisíce civilistů, včetně rodin, dětí a starších lidí, a zachovává se zde bohaté kulturní, historické a náboženské dědictví, které sahá mnoho století do minulosti. Jakýkoli útok na tuto čtvrť nebo její zničení by znamenalo humanitární katastrofu."
Desítky tisíc lidí nyní opět prchají ze svých domovů. Od března se jako vysídlení zaregistrovalo více než milion lidí.
"Po všech těch varováních jsme odešli. Sbalili jsme se a odešli. Kam máme jít? Není kam jít. Skončíme na ulici. Odešli jsme, abychom se cítili v bezpečí a měli jistotu. Není to strach, ale jde o starost o rodinu a důstojnost. Nevíme, kam jdeme."
Dále na jihu další izraelské údery na šíitské vesnice. Izrael také tvrdí, že ozbrojený muž překročil jeho území z Libanonu a byl zastřelen. Izraelci na severu mají malou důvěru v to, co zbývá z formálního příměří.
Izraelka: "Prostě tomu nevěřím. Myslím, že musíme tuto misi dokončit až do konce a dosáhnout dlouhodobého míru. Dlouhodobého míru pro obyvatele severu a mimochodem pro celý stát Izrael."
Náčelník izraelské armády dnes prohlásil, že existuje plán na mnohem rozsáhlejší úder na Írán, který zůstává ve hře, což zřejmě potvrzuje zprávy v Izraeli, že prezident Trump jej na poslední chvíli zablokoval a premiér Netanjahu se podřídil.
"Myslím, že hlavní obvinění spočívá v tom, že nějakým způsobem outsourcoval svobodu jednání Izraele a že Izrael je omezován Amerikou. Když pomineme vtipy o Trumpovi jako o zprostředkovateli, to, co ve skutečnosti dělá mnohem efektivněji než OSN, je omezování Izraele, když Izrael nechce být omezován."
Ale americký prezident, který včera večer dal svůj již obvyklý dvou- až třídenní horizont pro dohodu s Íránem, je také omezen nepředvídatelnými událostmi války, kterou zahájil. Napsal:
Trump: "Dnes večer jsem byl právě informován naším vynikajícím vojenským zdrojem, že včera v noci Íránci sestřelili jeden z našich vysoce sofistikovaných vrtulníků Apache při hlídkování nad Hormuzským průlivem. Jednalo se o dva piloty, oba jsou v bezpečí a nezraněni. Nicméně Spojené státy musí na tento útok nutně reagovat."
Americká armáda uvedla, že posádka vrtulníku byla z průlivu zachráněna bezpilotním námořním dronem. K incidentu došlo ve stejnou dobu, kdy se objevily zprávy o tichém nárůstu provozu v průlivu, kde tankery přepravující ropu a plyn z Perského zálivu plují s vypnutými transpondéry. Takový pokrok je však v nejlepším případě nejistý a podmíněný, protože americký prezident nyní slibuje úder proti Íránu a izraelský premiér je odhodlán ukázat svou svobodu pokračovat v útocích na Hizballáh.
Moderátor: Pojďme se zeptat naší americké redaktorky Anushky Astany.
Anushko, všichni v Íránu se ptají, co Trump myslí tím, že bude reagovat na sestřelení tohoto vrtulníku. Je to u vás jasnější?
Reportérka z Washingtonu: Mám podezření, že tím myslí něco docela omezeného. Nechápejte mě špatně, je to opravdu znepokojivá událost. Jsme uprostřed velmi křehkého příměří. Zní to jako přímá palba Íránců na americký vrtulník. A zní to, jako by prezident sám říkal, že se chystá k odvetě. Myslím si ale, že je důležité to zasadit do širšího kontextu.
Víte, prezident řekl, že o tom byl právě informován, ale ve skutečnosti o tom věděl už včera večer. Vím to proto, že vyšel ven, aby promluvil s novináři, když šel na basketbalový zápas Knicks v New Yorku. A v jednu chvíli se ho na to zeptali a on řekl, že piloti jsou v pořádku, zítra vám dáme více informací. Zajímavé však bylo, že se jednalo o 15minutovou tiskovku. Tato otázka přišla až po 12 minutách. Po celou první polovinu této akce Trump místo toho mluvil o Washingtonu, D.C. a o tom, jak krásný se stal za jeho prezidentství. Mluvil o 13 milionech dolarů, o modernizaci odrazového bazénu za mnou. Mluvil o fontánách, které se chystají. Nezdálo se, že by Írán bylo to, co ho nejvíc zajímá. Ve skutečnosti se k Íránu dostal až v polovině a opět s pozitivní náladovou hudbou. Řekl, že bychom mohli mít dohodu do dvou nebo tří dnů, a to i poté, co se dozvěděl o tom vrtulníku. Takže si myslím, že si myslí, že musí reagovat, ale chce, aby to skončilo, mimo jiné proto, že právě tady v Americe se připravují na mistrovství světa.
Moderátor: To je pravda, a íránský tým se na ten světový šampionát připravuje a chystá se vstoupit do země.
Reportérka: Jo, íránský tým, který už čelil spoustě kontroverzí. Připravují se na světový šampionát, ne tady, ale v sousední hostitelské zemi, Mexiku, protože Američané nechtěli, aby měli základnu v USA. Teprve před pár dny jsme se dozvěděli, že hráči dostanou víza k překročení hranice. Jsou ve skupině G. Příští týden hrají v LA a bylo jim řečeno, že jejich podpůrný personál s nimi možná nebude moct přijet. Mezitím bylo jejich fanouškům právě sděleno, že jejich přidělené vstupenky neplatí. Somálskému rozhodčímu bylo řečeno, že sem nemůže přijet. A co se týče dynamického cenového systému, Krishi, na zápas potřebujete 1 000 dolarů navíc. A to ani nemluvím o cenách za parkování. Ale podívejte, všichni jsou z toho nadšení. Dál v nákupním centru se staví obrovská fanouškovská zóna, stejně jako po celé Americe. A i když fotbaloví fanoušci možná nebudou vždy přímo na zápasech, rozhodně se připravují na to, že je budou sledovat.
Moderátor: Díky, Anushko. No, od té doby, co USA a Izrael v únoru zahájily válku, se státy Perského zálivu ocitly uprostřed konfliktu, přičemž civilní infrastruktura a americké vojenské základny na jejich území byly zasaženy Íránem. Před chvílí jsem hovořil s Dr. Danií Tafou, výkonnou ředitelkou Gulf International Forum se sídlem v Dauhá, a zeptal jsem se jí, jak státy Perského zálivu vnímají nejnovější vývoj v tomto konfliktu.
"Z pohledu států Perského zálivu vyvolává obavy už samotná nedávná přestřelka mezi Izraelci a Íránci. A nezapomeňme, že během pouhého týdne bylo napadeno několik států Perského zálivu. Byl napaden Omán. Málokdo o tom ví. Kuvajt byl napaden poměrně agresivně, stejně jako Bahrajn. Stále tedy pociťují dopady této války. Jsou proto velmi nervózní. V sázce je hodně a oni doufají, že se podaří uzavřít dohodu."
Moderátor: Co to tedy znamená pro rovnici kolem dominance v eskalaci?
"No, to je dobrá otázka. Dominance v eskalaci není něco, z čeho by státy Perského zálivu měly velkou radost, protože z íránského pohledu mají dominanci v eskalaci, pokud jde o region Perského zálivu, spíše než v přímé konfrontaci s Izraelem. A to staví státy Perského zálivu do velmi nejisté situace, protože Íránci mohou eskalovat horizontálně tím, že vytáhnou kartu Húsiů, což v podstatě udělali, pokud jde o Izrael, ale na státy Perského zálivu to zatím nemělo hmatatelný dopad. A také jsou státy Perského zálivu v této válce drženy jako rukojmí. A tak kdykoli dojde k eskalaci, riziko pro státy Perského zálivu se zvyšuje. A íránská asymetrická strategie spočívá v tom, že ekonomicky zvyšuje náklady mezinárodního společenství útoky na státy Perského zálivu a blokádou Hormuzského průlivu."
Moderátor: Íránská vláda a politici, kteří ji podporují, jsou zde stále více přesvědčeni, že v regionu zavedli jakési novou pravidlo, že pokud by Izrael zaútočil na Bejrút, oni budou moci zaútočit na Izrael. A že Američané to zjevně nechtějí. A díky tomu mají pocit, že mají situaci pod kontrolou. Jak si myslíte, že to budou vnímat i státy Perského zálivu, že Írán ve skutečnosti získal posilu díky tomu, co se stalo v posledních dvou dnech?
"Myslím si, že státy Perského zálivu se obecně obávají, že Írán pocítil posílení díky celé této válce, protože je zřejmé, že tato válka byla pro státy Perského zálivu velmi nákladná, extrémně nákladná pro mnoho států a pro globální ekonomiku, zejména pro globální jih. Takže si myslím, že Írán se ve své pozici cítí docela sebejistě a je ochoten snášet vysokou míru utrpení, kterou většina zemí, včetně států Perského zálivu, nesnese."
Moderátor: Zvláštní na tom však je, že Írán zdá se toleruje to, co se děje v jižním Libanonu. Bude to nová norma? Že Írán to bude tolerovat, dokud to nezačne netolerovat.
"No, souhlasím s vámi. Írán nereagoval na izraelský útok na Libanon. Mluvíme o více než 3 000 Libanoncích, kteří v této válce zahynuli v důsledku izraelských útoků, ale také o tom, že Írán udržuje toto příměří již měsíc a půl, zatímco lidé v Libanonu umírali. Proto si myslím, že to opravdu ukazuje, že tato válka není o Libanonu ani o libanonském lidu. Tato válka je o íránské strategii a udržení bašty Hizballáhu.
Moderátor: Moc vám děkuji.
Britská vláda spolu s Austrálií, Kanadou, Francií a Norskem oznámila novou sadu sankcí proti nelegálním izraelským osadníkům na okupovaném Západním břehu. Britská ministryně zahraničí uvedla, že opatření se zaměří na nejznámější osoby, a také nastínila posílené pokyny pro britské podniky podnikající v nelegálních izraelských osadách.
Britská vláda spolu s Austrálií, Kanadou, Francií a Norskem oznámila novou sadu sankcí proti nelegálním izraelským osadníkům na okupovaném Západním břehu. Britská ministryně zahraničí uvedla, že opatření se zaměří na nejznámější osoby, a také nastínila posílené pokyny pro britské podniky podnikající v nelegálních izraelských osadách.
Britská ministryně zahraničí: Dnes jsem společně s Ministerstvem pro podnikání a obchod posílila naše pokyny týkající se obchodních rizik, aby byly jasné a jednoznačné. Pokud jste britský občan nebo podnikatel, neměli byste provádět žádné ekonomické a finanční aktivity v nelegálních izraelských osadách.
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