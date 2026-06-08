Aktuálně publikuje neoznačenou reklamu fosilních korporací
8. 6. 2026
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Matyáš
Zrno dlouhodbě bagatelizuje problém člověkem způsobených změn klimatu a
šíří kolem něho dezinformační mlhu. Teď ale rovnou rozjel neoznačenou
PR kampaň za pokračování spalování uhlí, píše Radek Batelka.
Na Aktuálně vydal svůj rozhovor s fosilním lobbistou Jackem Spencerem z pro-fosilní lobbistické organizace Heritage Foundation.
Čtenářům
Spencera lživě prezentuje jako "experta" a zatajuje před nimi, že
Heritage Foundation je založena a financována miliardářskými rodinami
vydělávajícími na fosilním byznysu, stejně jako samotnými fosilními
firmami.
Heritage Foundation je americká neziskovka, jejímž cílem je boj za zájmy miliardářů a jejich korporací. Stojí mimo jiné taky za současnou politikou Donalda Trumpa, kterou naplánovali v dokumentu Project 2025. Jeden z jeho hlavních autorů Ross Vought je klíčovým člověkem v Trumpově administrativě.
Projekt 2025, podle kterého se nyní Trumpova admistrativa řídí, je natolik toxický, že se od něj Trump před volbami výslovně (a lživě) distancoval.
"Expert" Spencer v rozhovoru lobbuje za pokračování spalování uhlí a doslovně říká, že CO2 není problém. Což není expertní stanovisko, ale lobbistická PR lež fosilního byznysu, v příkrém rozporu se obrovsky robustním odborný konsensem.
Spencer:
"Uhlí tedy není samo o sobě špinavé. Moderní uhelná elektrárna je čistá, dokáže ze spalin odfiltrovat téměř všechny škodliviny. Ano, produkuje CO2, ale já osobně CO2 nepovažuji za znečišťující látku a vrásky mi nedělá."
Zrno Spencerovu propagandu nijak nekoriguje a nereflektuje, nechávájí ji volný průběh. Namísto informování tak Zrno obelhává českou veřejnost a předkládá ji neoznačenou korporátní lživou propagandu jako údajně expertní názor.
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