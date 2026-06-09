USA výrazně omezují svou přítomnost v NATO
9. 6. 2026
Američané z NATO úplně neodcházejí, ale stahují se z center, v nichž Aliance a její partneři organizují cvičení, provádějí analýzy a připravují se na budoucí krize a války. Ačkoli to může vypadat méně dramaticky než snížení počtu vojáků, bude to mít pro Evropu obrovské důsledky, píše Aleksander Olech.
Američané jsou spoluzakladateli NATO a po desetiletí zůstávají jedním z nejdůležitějších států v Alianci. Nejen v vojenské rovině, ale i politicky, pokud jde o odborné znalosti, výcvik a analýzy. Proto má rozhodnutí stáhnout americké zástupce z asi tuctu center excelence NATO větší význam než běžné personální změny nebo pozastavení rotací.
Původně se mělo rozhodnutí týkat všech center NATO po celém světě, ale nakonec se Američané rozhodli ponechat asi tucet z nich, včetně těch v Evropě. Nebudou tam mít své zástupce, hlavně vojenský personál. To znamená menší americkou přítomnost tam, kde NATO provádí cvičení, připravuje analýzy, vytváří scénáře a buduje kapacity pro budoucí války a krize. Důležité je, že v drtivé většině případů se realizované projekty týkají soupeření s Ruskou federací.
Centra excelence NATO – podle oficiální definice – jsou specializovaná, mnohonárodní expertní centra akreditovaná NATO (30 center), která mají velmi specifické úkoly: školení vedoucích pracovníků a specialistů, vypracovávání doktrín, vyvozování poučení z operací a cvičení, posilování interoperability a testování nových koncepcí činnosti. Nejsou součástí velitelské struktury NATO a nejsou financována přímo Aliancí, ale rámcovými a sponzorskými zeměmi. Jejich klíčový význam spočívá v tom, že poskytují NATO a jeho partnerům znalosti v oblastech, které dnes určují bezpečnost v globálním měřítku, včetně kybernetické obrany, kontrašpionáže, energetické bezpečnosti, boje proti terorismu a boje proti improvizovaným výbušným zařízením, přes protivzdušnou a protiraketovou obranu, námořní operace, letecké operace, velení, vojenské inženýrství, vojenskou medicínu, logistiku a vesmír, až po strategickou komunikaci, civilně-vojenskou spolupráci a krizové řízení.
Právě v těchto centrech vznikají analýzy, konají se cvičení a testují se postupy, které později ovlivňují praktickou i teoretickou připravenost Aliance na krize, válku a hybridní útoky.
Letos mají Američané v rámci struktur NATO zrušit přibližně 200 pracovních míst, a to především tím, že po skončení rotací nebudou personál nahrazovat. Týká se to nejen vybraných velitelství či koordinačních struktur, ale také některých expertních skupin a právě center excelence. Samotné číslo nemusí působit nijak impozantně, pokud ho porovnáme s celkovou přítomností USA v Evropě. Problémem je, že mluvíme o expertech, často vojenských, kteří pracují na místech, kde Aliance uvažuje, plánuje, cvičí a připravuje se na budoucí výzvy.
Cvičení pro válku
Rád bych zdůraznil, že tato centra jsou klíčová, protože jsem se sám účastnil cvičení a simulací prováděných v podobných formátech v asi tuctu center NATO po celém světě. Například jsem se účastnil cvičení s Ukrajinou, která trvala téměř rok a zapojili se do nich ukrajinští vojáci a rozhodovací činitelé, a jedním z jejich nejdůležitějších shrnutí byla činnost provedená v září a říjnu 2021 v Oděse. Týkala se ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, scénářů hybridního tlaku, narušení dodávek a reakce státu na krizi.
Po ruské agresi v únoru 2022 se ukázalo, že scénáře, které jsme připravili, se naplnily z více než 80 procent. To dokazuje, že taková cvičení nejsou teorií pro teorii, ale připravují státy – a celou Alianci i její partnery – na situace, které se později skutečně odehrají.
V této souvislosti není odchod Američanů z těchto struktur jen otázkou peněz a absence zástupce. Vnímám to jako absenci amerického hlasu v cvičeních, absenci amerických zkušeností ve studiích, absenci společných analýz, absenci účasti na simulacích a absenci každodenního budování spolupráce v konkrétních státech. Američané stahují své odborníky a s nimi i část znalostí, postupů, institucionální paměti a politické váhy, o nichž se v Evropě už měsíce tolik mluví.
Centra NATO budou i nadále fungovat, ale bez USA bude jejich význam, zejména pro partnerské státy, slabší.
Již je známo, že Američané se stahují mimo jiné z Centra excelence pro obranu proti terorismu v Ankaře (DAT COE) a z Centra excelence NATO pro energetickou bezpečnost ve Vilniusu (NATO ENSEC COE). To druhé je pro naši část Evropy obzvláště důležité. Energetická bezpečnost se po ruské agresi proti Ukrajině stala jedním z hlavních prvků odolnosti státu – a pokud k tomu přidáme krizi na Blízkém východě, stojíme před obrovskými výzvami. Má-li NATO pochopit, jak Rusko prostřednictvím energetického tlaku útočí na energetiku, kritickou infrastrukturu, přenosové sítě a společnosti, pak je takové centrum zásadního významu.
Amerika s plánem na stažení
Je třeba také připomenout, že tento proces nezačal dnes. Američané se již dříve stáhli z řady mezinárodních organizací a formátů a v kontextu bezpečnosti bylo obzvláště důležité opuštění Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE). Nejedná se o centrum NATO, ale o formát spolupracující s NATO, který je velmi důležitý pro analýzu hybridních aktivit Ruska. To ukazuje směr: Američané nezavírají struktury v Evropě, ale co nejvíce omezují svou vlastní přítomnost v nich. Evropě zůstávají instituce NATO, ale bez amerického experta u stolu.
Zásadní je také to, že centra NATO spolupracují nejen s členskými státy Aliance. Zvou a školí také Ukrajinu, Moldavsko, státy Kavkazu, Arménii, Ázerbájdžán, země Afriky, Blízkého východu a partnery z indicko-pacifického regionu, včetně Jižní Koreje, Japonska, Austrálie a Singapuru. Jedná se o místa, kde NATO buduje kapacity v globálním měřítku. Právě tam se partneři učí postupy, seznamují se s myšlením Aliance, cvičí se státy NATO a přibližují se k euroatlantickým strukturám. Absence Američanů v takových cvičeních znamená nejen menší vojenský příspěvek, ale také omezený politický, diplomatický, finanční a obecně kooperativní rozměr.
NATO má mnoho takových center a rozvíjí další oblasti. Nedávno bylo zahájeno centrum týkající se organizace Centra excelence pro umělou inteligenci. Jak bylo zdůrazněno výše, existují centra spojená s energetickou bezpečností, kybernetikou, klimatem, terorismem, speciálními operacemi, logistikou, medicínou, vojenskou policií a kontrašpionáží. To ukazuje, že Aliance již léta buduje odborné mechanismy, které Evropská unie teprve začíná poznávat.
Kdo bude vést?
EU zvažuje vytvoření vlastního centra podle vzoru center excelence NATO. Jednou z myšlenek je zřízení Evropské rady pro bezpečnost a obranu. Kromě toho lze z praktického hlediska hovořit o Evropském bezpečnostním institutu nebo Evropském bezpečnostním centru. Taková instituce by mohla sdružovat státy EU, připravovat analýzy, scénáře, zprávy a cvičení. Rozdíl spočívá v tom, že NATO má tuto architekturu a know-how již léta, zatímco Unie ji teprve začíná budovat. Aliance je přítomna v několika desítkách států, zatímco EU začne s formátem v Bruselu.
Za měsíc se v Turecku uskuteční summit NATO a možná prezident Trump ještě některá rozhodnutí napraví. Nepředpokládal bych však, že se celý proces zvrátí. Rozhodnutí o stažení Američanů z některých center již byla učiněna a jsou realizována. To zapadá do širší politiky Trumpovy administrativy, která chce, aby Evropa převzala větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, zatímco Spojené státy si zachovají svobodu jednání vůči Indo-Pacifiku, Blízkému východu a svým vlastním vnitřním prioritám.
Nejde již o formální odchod USA z NATO. Nyní se jedná o omezení americké přítomnosti v místech, kde se Aliance připravuje na budoucí krize a války. To je méně viditelné než rotace brigády nebo přítomnost stíhacích letadel, ale je to stále velmi důležité. Odborná centra vytvářejí analýzy, provádějí cvičení, sestavují scénáře a učí státy, jak reagovat před vypuknutím války. Pokud Američané stáhnou odborníky z těchto struktur, Evropa ztratí část amerických zkušeností, znalostí a politické váhy.
Pro Polsko, pobaltské státy a východní Evropu by to mělo být – již dalším – varovným signálem. Země, které se dosud angažovaly méně, musí vstoupit do mezinárodních formátů důrazněji, zvýšit svou vlastní přítomnost v centrech NATO a budovat kompetence, které dosud často poskytovali Američané. USA zůstanou nejdůležitějším spojencem, ale již nebudou automaticky přítomny všude tam, kde by je Evropa ráda viděla.
Rusko tyto mezery velmi dobře vnímá, vyhodnocuje a využívá. Odpovědí proto nemůže být stěžování si na Washington a čekání na to, až přijde Paříž, Ankara nebo Londýn, ale zvýšení evropské aktivity ve strukturách po celém světě, které připravují NATO a spojence na válku, krize a hybridní aktivity.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse