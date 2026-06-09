Čeští islamofobové jsou přesně jako islamističtí extremisté
9. 6. 2026
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Káťa je lvice. Nestydí se za svou víru i za své liberální názory. Strašně si jí vážím, píše Richard Vlasák.
Kateřina Gamal Richterová:Z
„diskuzí” s českými islamofoby vyplývají úžasné věci. Třeba to, že
podle nich najdeme ten pravý islám pouze v Saúdské Arábii a teď konečně
díky klukům z Tálibánu i v Afghánistánu.
Zajímavé jsou pak do očí bijící podobnosti mezi českými islamofoby a islámskými extremisty:
- shodně trvají na zpátečnických výkladech Koránu, žádný light verze neberou!
- přesně vědí, co mají a nemají muslimky nosit na sobě a kde je jejich místo.
- shodnou se i na tom, kdo je ten pravý muslim: násilník a agresor šířící islám všemi dostupnými prostředky.
- čeští islamofobové se až dojemně starají o LGBTQ+, ale jen tehdy, když potřebují islámským extremistům říct, jací to jsou homofobové.
- a kdo má jinej názor, nezná islám, není správný muslim a měl by se učit od profíků (od extremistů na obou stranách)
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