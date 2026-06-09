Čeští islamofobové jsou přesně jako islamističtí extremisté

9. 6. 2026

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Káťa je lvice. Nestydí se za svou víru i za své liberální názory. Strašně si jí vážím, píše Richard Vlasák.

Kateřina Gamal Richterová:

Z „diskuzí” s českými islamofoby vyplývají úžasné věci. Třeba to, že podle nich najdeme ten pravý islám pouze v Saúdské Arábii a teď konečně díky klukům z Tálibánu i v Afghánistánu.

Zajímavé jsou pak do očí bijící podobnosti mezi českými islamofoby a islámskými extremisty:

 
- shodně trvají na zpátečnických výkladech Koránu, žádný light verze neberou!
- přesně vědí, co mají a nemají muslimky nosit na sobě a kde je jejich místo.
- shodnou se i na tom, kdo je ten pravý muslim: násilník a agresor šířící islám všemi dostupnými prostředky.
- čeští islamofobové se až dojemně starají o LGBTQ+, ale jen tehdy, když potřebují islámským extremistům říct, jací to jsou homofobové.
- a kdo má jinej názor, nezná islám, není správný muslim a měl by se učit od profíků (od extremistů na obou stranách)


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Obsah vydání | 9. 6. 2026