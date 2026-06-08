ČR: Stojíme s univerzitami
8. 6. 2026
Iniciativa Stojíme s univerzitami otevřeným dopisem vyzvala vedení Univerzity Karlovy, aby se zastala studentstva, pedagožstva a univerzitního pracovnictva, které čelí útokům, dehonestaci a zastrašování ze strany médií a některých politiků a političek. Otevřený dopis tak reaguje na útoky na nezávislost univerzitního prostředí a znevažování společenského významu humanitních věd nejen ze strany současné politické reprezentace, ale i ze strany médií.
Iniciativa dále vyzvala vedení univerzity, aby neustupovala demagogickýcm a degradujícím narativům vládních a politických představitelů a aby se vymezila proti nenávisti, zastrašování a cenzuře. Iniciativa též žádá, aby tak Univerzita Karlova bránila a kultivovala hodnoty vysokoškolského vzdělávání, akademické svobody, a aby bránila nezávislost a autonomii vysokých škol.
Právě nezávislost, autonomie či samotná existence některých univerzitních institucí je aktuálně v ohrožení, a to připravovaným vysokoškolským zákonem. Nový vysokoškolský zákon napadá nezávislost či existenci vědeckých rad, v nichž vědecké odbornictvo určuje, jaké programy se budou vyučovat. Dále ohrožuje akademické senáty na univerzitách, které volí a odvolávají rektora*ku, a taktéž ty fakultní, které obdobně volí a odvolávají děkana*ku. Nový zákon odmítá také Rada vysokých škol, a to hlavně návrh nového orgánu - univerzitní rady, který “prakticky likviduje nezávislou akademickou samosprávu na úrovni vysoké školy i jejích součástí,” což by vedlo k faktické ztrátě nezávislosti veřejných vysokých škol a možné politizaci přes politické nominantstvo v novém orgánu.
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Stojíme s Univerzitami / @stojimesuniverzitami
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