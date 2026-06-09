Proč tam nedáte ty pojistky, aneb poslanec Nacher v Radiožurnálu
9. 6. 2026 / Boris Cvek
Polední publicistika Radiožurnálu měla v poledne jako hosta vlivného poslance ANO Patrika Nachera. Moderátorka se jej snažila přimět (tleskám jejímu inteligentnímu a odhodlanému úsilí!), aby vysvětlil, proč v novém zákoně o veřejnoprávních médiích nepočítá vládní koalice s pojistkami proti politickému zneužití. Nacherovo vystoupení (najděte si to v celodenních záznamech, stopáž po 12:15:20) bylo naprosto výmluvné ve své děsivosti. Níže uvádím nikoli doslovnou rekonstrukci.
Moderátorka: Proč tam nejsou ty pojistky, když vám nejde o ovládnutí veřejnoprávních médií? Nacher: já bych se vrátil k tomu, co udělala minulá koalice. Moderátorka: Proč tam nejsou? Nacher: není fér chtít po nás pojistky, když předtím nebyly. Moderátorka: srovnáváte změnu poplatků s jejich rušením, ale ptám se znovu: proč tam nedáte ty pojistky? Nacher: nevidím ten důvod, „proč by to mělo být u tohoto zákona a ne třeba u jiných, například ve formě, že o tom musí rozhodnout i Sněmovna i Senát“.
Tady už se dostal úplně z orbitu, ale bude to gradovat. Moderátorka: jsou tu pochyby, že vám jde o to zasahovat do nezávislosti těch médií, tak proč tam nedáte ty pojistky, abyste ty pochyby rozptýlili? Nacher: to neustále říkáte vy a opozice a lidé, kteří nechtějí změnu… všichni mají šetřit, jenom ČT a ČRo ne. Moderátorka: já nemluvím o penězích, teď už mluvíme o změně zákona, změna nastane, ale proč tam nedáte ty pojistky? Nacher: pak bylo nutné se ptát, proč ty pojistky jsou výhradně i toho a nejsou u jiného.
Nacher: většina zemí EU má tento způsob… Moderátorka: nemá tento způsob, sedmnáct zemí má jiný (BC: asi než ten náš) způsob financování, ale není to ze státního rozpočtu, například Finsko a Švédsko mají speciální daň nezávislou na státním rozpočtu. Nacher: sedmnáct zemí nemá princip koncesionářských poplatků, a přesto se tam nikde nevede takhle agresivní debata, že by někdo chtěl ovládnout ta média.
Tady to skončím, i když představení ještě gradovalo. Už z toho, co jsem napsal, je ale jasné, že pan Nacher nám řekl, že cílem vlády je ovládnout veřejnoprávní média a řekl to zcela brutálně.
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