USA vytahují z oceánu 900 senzorů. Důsledky budou trvat desítky let
10. 6. 2026
Více než deset let stovky přístrojů ukotvených v Atlantiku a v Tichém oceánu tiše sbíraly některá z nejcennějších environmentálních dat na světě.
Měří teploty oceánů, proudy, hladiny kyslíku, mořské ekosystémy, podvodní podmínky a pohyb tepla oceány. Pomáhají vědcům pochopit bouře, rybolov, změnu klimatu, mořské vlny veder a dokonce i cirkulační systémy, které ovlivňují povětrnostní vzorce na celých kontinentech.
Nyní se velká část této sítě rozebírá.
Národní vědecká nadace oznámila "omezení" iniciativy Ocean Observatories Initiative (OOI), monitorovacího systému v hodnotě 368 milionů dolarů, původně navrženého pro provoz 25 let nebo déle. Místo toho po přibližně deseti letech činnosti agentura začne odstraňovat infrastrukturu ze čtyř hlavních pozorovacích polí v Atlantském a Tichém oceánu. Více než 900 přístrojů v současnosti poskytuje data v reálném čase výzkumníkům po celém světě.
Podle představitelů NSF a OOI budou odvozy probíhat přibližně během 15 měsíců od tohoto léta. Endurance Array u severozápadního Pacifiku bude první větší oblastí, která bude postižena, přičemž další odstranění jsou plánována do roku 2027. Očekává se, že v provozu zůstane pouze Regionální kabelová anténa u severozápadního Pacifiku.
Oficiální vysvětlení je "rozpočtové a strategické". NSF uvádí, že rozhodnutí odpovídá "obratnějšímu" přístupu, který upřednostňuje nové technologie, vyvíjející se vědecké priority a řízení životního cyklu výzkumné infrastruktury. Agentura trvá na tom, že program není zcela zrušen a že všechna dříve shromážděná data zůstanou veřejně dostupná.
Načasování je však těžké oddělit od širších změn uvnitř federální vlády.
Toto rozhodnutí navazuje na návrh Trumpovy administrativy snížit rozpočet NSF přibližně o 55 % a přichází v době širšího úsilí o snížení federálních výdajů na vědecké a environmentální programy. Vědci a zákonodárci tvrdí, že rozklad je méně řízen vědeckými prioritami a více politickými rozhodnutími o tom, jaký výzkum si zaslouží další financování.
Problémem není jen ztráta vybavení.
Dlouhodobé vědecké záznamy se časem stávají nejcennějšími. Iniciativa Ocean Observatories byla navržena tak, aby vytvořila nepřetržitý vícedekádový záznam o tom, jak se oceány mění. Přerušení tohoto záznamu po deseti letech znamená ztrátu schopnosti porovnávat budoucí pozorování s tím, co mělo být výchozím hodnotou na 25 až 30 let.
Vědci varují, že důsledky by mohly přesahovat akademický výzkum. Pozorování oceánů podporují předpověď počasí, předpovídání hurikánů, monitorování jevu El Niño, řízení rybolovu a měření množství tepla, které oceány absorbují z oteplující se atmosféry. Na rozdíl od satelitů, které primárně sledují hladinu oceánu, mnoho těchto přístrojů měří podmínky hluboko pod vodou, kde probíhají kriticky důležité klimatické procesy.
V Evropě vlády rozšiřují možnosti pozorování oceánů. Ve Spojených státech je část stávající sítě odstraňována.
Zda rozhodnutí nakonec ušetří peníze, nebo způsobí vyšší náklady kvůli ztrátě schopnosti předpovědí a znalostí o klimatu, se teprve uvidí.
Je však jasné, že Spojené státy strávily více než deset let budováním jednoho z nejsofistikovanějších systémů monitorování oceánů na světě.
Rozebrání většiny z nich zabere jen 15 měsíců.
Zdroj v angličtině: ZDE
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