Po 17 měsících věznění bez obvinění umístil nyní Izrael palestinského lékaře do samovazby
9. 6. 2026
Dr. Hussam Abu Safiya je nyní v cele, která je sotva dost velká na to, aby se v ní dalo sedět, říká jeho syn, poté co experti OSN v březnu požadovali jeho propuštění
Syn prominentního palestinského lékaře, který byl zadržen izraelskými silami v Gaze koncem roku 2024 a je vězněn více než 500 dní bez formálního obvinění, vyjádřil hluboké znepokojení nad stavem svého otce poté, co byl bez vysvětlení přemístěn do samovazby ve věznici s maximální ostrahou.
Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze, byl zadržen v práci 27. prosince 2024. Organizace Lékaři za lidská práva Izrael minulý týden uvedla, že obdržela informace naznačující, že 53letý muž byl převezen z věznice Ketziot do věznice Ramon, která je součástí vězeňského komplexu Ganot, kde byl umístěn do samovazby. PHRI uvedla, že jí nebyly sděleny důvody tohoto převozu.
Během návštěvy právníka organizace PHRI minulý měsíc popsal Abu Safiya drsné podmínky zadržení, neléčené zdravotní problémy a vážný nedostatek jídla.
Jeho syn Elyas Abu Safiya, který je také lékařem, uvedl, že jeho otec potřeboval operaci k odstranění střepiny, která se mu při zadržení zabodla do levého stehna, a že nadále trpí přetrvávající bolestí a otokem v místě rány.
„To, co víme [o jeho pobytu ve vězení], svědčí o velkém utrpení,“ řekl Elyas. „Během prvních měsíců zadržení mu nebylo dovoleno se převléknout a bez řádné léčby u něj propukly kožní nemoci.“
„Bylo nám řečeno, že je [nyní] držen v extrémně malé samotce, ne větší než jeden metr na jeden metr, v prostoru, který sotva stačí na to, aby se mohl pořádně hýbat nebo sedět,“ dodal.
Podle Elyase měl jeho otec v době zadržení na sobě bílý lékařský plášť, který odmítal vyprat od té doby, co byl jeho syn Ibrahim zabit při útoku dronem u vchodu do nemocnice v říjnu 2024.
Abu Safiya udržoval nemocnici v chodu po více než 80 dní obléhání a útoků izraelských sil uprostřed intenzivní izraelské vojenské operace v okolním uprchlickém táboře.
Více než 525 dní po jeho zatčení proti němu izraelské úřady dosud nevznesly žádné formální obvinění. Byl klasifikován jako „nezákonný bojovník“, spolu s více než 375 zdravotníky – označení, které Izrael často používá k ospravedlnění dlouhodobého zadržování bez soudu. Od jeho zadržení s ním rodina nemohla přímo komunikovat.
„Jediným obviněním je jeho odmítnutí uposlechnout rozkazy izraelské armády evakuovat nemocnici a nechat pacienty jejich osudu,“ řekl Elyas.
PHRI se o Abu Safiyově umístění na samotku dozvěděla během návštěvy právníka PHRI dne 4. června, který navštívil pět dalších palestinských lékařů z Gazy ve věznici Ketziot. Čtyři z lékařů uvedli, že několik dní před návštěvou vstoupili bezpečnostní pracovníci do křídla, kde byl Abu Safiya držen, spoutali ho a bez vysvětlení ho odvedli.
PHRI se později dozvěděla, že byl údajně převezen do samovazby ve věznici Ganot.
Samovazba je obecně považována za jednu z nejtvrdších forem zadržení. Podle Mandelových pravidel OSN může dlouhodobá samovazba trvající déle než 14 dní představovat mučení.
Abu Safiyův právník Nasser Odeh uvedl, že ve čtvrtek podal odvolání s žádostí o jeho propuštění. „Izraelští úředníci odpověděli, že lékař je zadržován na základě zákona o nezákonných bojovnících a že podle tohoto zákona podléhají všechna soudní řízení týkající se zadrženého zákazu zveřejňování informací a konají se za zavřenými dveřmi,“ řekl Odeh.
V březnu skupina odborníků OSN uvedla, že Izrael musí Abu Safiyu okamžitě propustit a zajistit mu přístup k lékařskému vyšetření a léčbě.
Je jedním ze 14 palestinských lékařů z Gazy, které Izrael v současné době zadržuje bez obvinění. V dubnu podala organizace PHRI k izraelskému nejvyššímu soudu petici požadující jejich propuštění a čeká na rozhodnutí soudu ohledně další fáze řízení.
Pět lékařů, kteří byli navštíveni 4. června a z nichž všichni jsou zadržováni již více než dva roky bez obvinění, hlásilo zhoršení podmínek zadržení v posledních dvou měsících. Podle jejich výpovědí je vězeňští dozorci nutili většinu dne sedět nebo ležet na kovových postelích nebo na podlaze. Jeden z lékařů hlásil časté používání slzného plynu, zatímco dva další uvedli, že se od prosince, kdy bylo jejich zadržení prodlouženo na dobu neurčitou, neobjevili před soudcem.
Izraelská vězeňská služba uvedla, že „z důvodu povinnosti zachovávat soukromí neposkytuje informace o stavu zadržení konkrétních vězňů“, a dodala, že „popsaná obvinění neodrážejí praxi IPS“.
IDF nereagovala na žádost o komentář ohledně zadržení Abu Safiyho bez formálního obvinění.a
Diskuse