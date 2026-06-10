Netanjahuův ústupek Trumpovu tlaku vyvolává v Izraeli vlnu kritiky

10. 6. 2026

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O izraelské politické kultuře vypovídá fakt, že Netanjahu, známý jako zastánce „věčné války“, čelí kritice ze strany svých hlavních soupeřů za to, že není dostatečně válečnický.
Izraelská opozice zaútočila na premiéra Benjamina Netanjahua za to, že po telefonátu s prezidentem Trumpem zastavil útoky proti Íránu, a obvinila ho, že nechává Spojené státy rozhodovat za Izrael.
   

Rozhodnutí premiéra Benjamina Netanjahua zastavit poslední kolo střetů s Íránem pod tlakem prezidenta Trumpa vyvolalo kritiku a posměch ze strany politických rivalů izraelského vůdce a také určité obavy ze strany jeho spojenců.



 
Podle několika amerických a izraelských úředníků, kteří byli o telefonátu informováni, Netanjahu krátce po pondělním telefonátu s Trumpem nařídil izraelské armádě pozastavit plány na nový útok na Írán.

Toto odhalení přimělo Gadiho Eisenkota, bývalého náčelníka generálního štábu izraelské armády a nyní politika, k zveřejnění nové volební reklamy na sociálních médiích. Ve videoklipu je několikrát slyšet Trumpův hlas, který o Netanjahuovi říká: „Udělá všechno, co po něm budu chtít.“

Izrael má v plánu uspořádat volby ještě letos a Eisenkot v jednom z nedávných průzkumů veřejného mínění předstihl  Netanjahua jako nejoblíbenějšího kandidáta Izraelců na post premiéra. „USA mají vůdce,“ zní slogan v Eisenkotově reklamě. „Izrael vůdce nemá. V tom je celý rozdíl.“

Naftali Bennett, bývalý premiér, který se o tento post uchází proti Netanjahuovi, zveřejnil videoprohlášení, v němž uvedl, že „posledních 24 hodin bude zapamatováno jako začátek normalizace reality postupných útoků ze strany Íránu.“ Dodal, že Netanjahu „není schopen učinit rozhodnutí na žádné frontě – ani v Gaze, ani v Libanonu, ani v Íránu.“

Dan Illouz, poslanec z Netanjahuovy strany Likud, přednesl podobný argument, byť poněkud nepřímým způsobem. Ve svém prohlášení na sociálních sítích uvedl, že Netanjahuova vláda se zcela vzdala schopnosti rozhodným způsobem zasáhnout proti hrozbám z Íránu a z Libanonu, kde milice Hizballáhu podporovaná Íránem podniká útoky proti Izraeli.

Illouz argumentoval, že Izraeli je fakticky bráněno v útoku na Dahiju, baštu Hizballáhu na předměstí Bejrútu, pokud tato skupina nezaútočí na hlavní izraelská města. To podle něj ponechává zemi bez adekvátní reakce na útoky Hizballáhu na menší obce v severním Izraeli.

„Zdržujeme se použití jediného ofenzivního nástroje, který máme k odražení nepřítele,“ řekl. 

Zdroj v angličtině ZDE

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Obsah vydání | 10. 6. 2026