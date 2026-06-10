Netanjahuův ústupek Trumpovu tlaku vyvolává v Izraeli vlnu kritiky
10. 6. 2026
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It speaks to Israel's political culture that "forever war" Netanyahu is being attacked by his leading rivals for not being more war-like. https://t.co/5ojx5fUb9U— Kenneth Roth (@KenRoth) June 9, 2026
Izraelská opozice zaútočila na premiéra Benjamina Netanjahua za to, že po telefonátu s prezidentem Trumpem zastavil útoky proti Íránu, a obvinila ho, že nechává Spojené státy rozhodovat za Izrael.
Rozhodnutí premiéra Benjamina Netanjahua zastavit poslední kolo střetů s Íránem pod tlakem prezidenta Trumpa vyvolalo kritiku a posměch ze strany politických rivalů izraelského vůdce a také určité obavy ze strany jeho spojenců.
It speaks to Israel's political culture that "forever war" Netanyahu is being attacked by his leading rivals for not being more war-like. https://t.co/5ojx5fUb9U— Kenneth Roth (@KenRoth) June 9, 2026
Podle několika amerických a izraelských úředníků, kteří byli o telefonátu informováni, Netanjahu krátce po pondělním telefonátu s Trumpem nařídil izraelské armádě pozastavit plány na nový útok na Írán.
Toto odhalení přimělo Gadiho Eisenkota, bývalého náčelníka generálního štábu izraelské armády a nyní politika, k zveřejnění nové volební reklamy na sociálních médiích. Ve videoklipu je několikrát slyšet Trumpův hlas, který o Netanjahuovi říká: „Udělá všechno, co po něm budu chtít.“
Izrael má v plánu uspořádat volby ještě letos a Eisenkot v jednom z nedávných průzkumů veřejného mínění předstihl Netanjahua jako nejoblíbenějšího kandidáta Izraelců na post premiéra. „USA mají vůdce,“ zní slogan v Eisenkotově reklamě. „Izrael vůdce nemá. V tom je celý rozdíl.“
Naftali Bennett, bývalý premiér, který se o tento post uchází proti Netanjahuovi, zveřejnil videoprohlášení, v němž uvedl, že „posledních 24 hodin bude zapamatováno jako začátek normalizace reality postupných útoků ze strany Íránu.“ Dodal, že Netanjahu „není schopen učinit rozhodnutí na žádné frontě – ani v Gaze, ani v Libanonu, ani v Íránu.“
Dan Illouz, poslanec z Netanjahuovy strany Likud, přednesl podobný argument, byť poněkud nepřímým způsobem. Ve svém prohlášení na sociálních sítích uvedl, že Netanjahuova vláda se zcela vzdala schopnosti rozhodným způsobem zasáhnout proti hrozbám z Íránu a z Libanonu, kde milice Hizballáhu podporovaná Íránem podniká útoky proti Izraeli.
Illouz argumentoval, že Izraeli je fakticky bráněno v útoku na Dahiju, baštu Hizballáhu na předměstí Bejrútu, pokud tato skupina nezaútočí na hlavní izraelská města. To podle něj ponechává zemi bez adekvátní reakce na útoky Hizballáhu na menší obce v severním Izraeli.
„Zdržujeme se použití jediného ofenzivního nástroje, který máme k odražení nepřítele,“ řekl.
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