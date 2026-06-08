Trump odešel z rozhovoru v pořadu televize NBC „Meet the Press“ po sporu ohledně tvrzení o volbách
8. 6. 2026
Kristen Welker zpochybnila Trumpova tvrzení, že volby guvernéra Kalifornie a prezidentské volby v roce 2020 byly „zmanipulované“
Donald Trump odešel z rozhovoru v pořadu NBC Meet the Press poté, co opakovaně uváděl nepravdivá tvrzení, že prezidentské volby v USA v roce 2020 byly zmanipulované, a kladl otázky ohledně odškodnění pro osoby obviněné z povstání 6. ledna.
K náhlému odchodu amerického prezidenta došlo během napjaté výměny názorů mezi ním a Kristen Welkerovou z NBC během pátečního rozhovoru ve Wisconsinu, který byl odvysílán v neděli.
Trump nepravdivě tvrdil, že volby guvernéra Kalifornie byly „zmanipulované“, a zároveň uváděl nepravdivá tvrzení o podvodech v amerických prezidentských volbách v roce 2020.
„Jsou to čtyři dny a oni ani zdaleka neskončili s počítáním [hlasovacích lístků],“ argumentoval Trump, zatímco Welkerová upozornila, že to je u kalifornského volebního procesu běžné a je toi přesně podle zákona. Trump také tvrdil, že republikánští kandidáti v tomto státě si nevedou dobře. Aktuální průzkumy předpovídají těsný souboj mezi favoritem demokratů Xavierem Becerrou, který postoupil do listopadových voleb, a republikánským politikem Stevem Hiltonem.
Když se Welkerová zeptala prezidenta na důkazy o podvodech v guvernérských volbách, obvinil tutov zkušenou reportérku z toho, že je „nečestná“.
„Jsou zkorumpovaní, stejně jako jste zkorumpovaná vy, vaše média jsou zkorumpovaná. A pořad Meet the Press je zkorumpovaný,“ řekl Trump.
Welkerová se poté bránila a pokusila se položit další otázky, na což Trump odpověděl: „Buď jste zkorumpovaná, nebo jste hloupá. Těmito nesmysly jim nahráváte přímo do karet. Víte, že tyto volby jsou zmanipulované. Vaše stanice ví, že jsou zmanipulované.“
Trump poté zopakoval již dříve uváděné nepravdivé tvrzení, že vyhrál americké prezidentské volby v roce 2020.
Když se Welkerová později pokusila položit další otázky, Trump nadále tvrdil, že NBC je „zkorumpovaná“, a rozhovor ukončil. „Pojďme to ukončit, protože už toho mám dost,“ řekl Trump a sundal si mikrofon. „Děkuji, drahá. Přeji ti hezký večer.“
Když Welkerová Trumpovi připomněla, že kvůli rozhovoru cestovala do Wisconsinu, Trump odpověděl: „Seděl jsem s vámi hodinu v dešti. Střídavě v dešti a dal jsem vám dost času. Měla byste si dát do pořádku své novináře.“
Na začátku rozhovoru se Trump také rozčílil, když se ho Welkerová zeptala, zda ti, kteří se přiznali k napadení policistů během nepokojů 6. ledna, budou mít nárok na finanční podporu z Trumpova kontroverzního fondu „proti násilí“.
Trump tvrdil – bez důkazů –, že výtržníky do Kapitolu USA ve skutečnosti pozvali agenti FBI a že se přiznali ze strachu z delších trestů odnětí svobody.
„Víte, proč se přiznali? Protože jim řekli, že půjdou na 15 let do vězení… protože se báli. Byli na dně. Byli uvedeni do budovy,“ řekl Trump a odmítl odpovědět na otázku, zda by tito lidé měli dostat finanční prostředky od daňových poplatníků.
Zdroj v angličtině ZDE
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