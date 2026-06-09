Při izraelském útoku na libanonský Tyros zahynulo osm lidí; Izrael nařídil evakuaci křesťanské čtvrti. V úplně cizí zemi!
9. 6. 2026
Lidé prchají z historické části starobylého města poté, co letecké údery zasáhly obytné oblasti a poškodily archeologická naleziště
Izrael bombardoval libanonské město Tyros, přičemž zabil osm lidí a zranil nejméně 32, a zasáhl desítky dalších vesnic na jihu Libanonu, přičemž poprvé vydal příkazy k nucené evakuaci historické křesťanské čtvrti starobylého libanonského města.
Izrael v úterý ráno bez varování zaútočil na čtvrť al-Masaken, čímž nad budovami města vyvolal oblaka kouře a zapálil požáry. Další letecké údery byly provedeny po celém městě a série bombových útoků zasáhla vesnici Abbasieh severně od Tyru.
Hizballáh se přihlásil k odpovědnosti za útoky na izraelské vojáky v libanonské vesnici Maroun al-Ras. Izraelská armáda uvedla, že zabila „teroristu“, který překročil hranici z Libanonu do Izraele a zahájil palbu na izraelské vojáky – v této fázi bojů to byl první případ, kdy bojovník z Libanonu překročil hranici. Nebylo jasné, zda měl střelec spojitost s Hizballáhem.
Krátce po bombových útocích v Tyru vydal Izrael varování o nucené evakuaci palestinských uprchlických táborů ve městě, stejně jako křesťanské čtvrti, s tvrzením, že do oblasti pronikli členové Hizballáhu a mohli by zaútočit.
Stovky lidí uprchly z křesťanské čtvrti po oznámení nucené evakuace, přičemž auta naložená matracemi a osobními věcmi ucpala úzké uličky historické přístavní čtvrti.
Křesťanská čtvrť nebyla Izraelem dosud zasažena a byla považována za bezpečnou zónu uprostřed města, které je jinak bombardováno. Mnoho šíitských muslimských obyvatel města se tam přestěhovalo v naději na bezpečí. Minulý týden byla do čtvrti nasazena libanonská armáda, jakmile dorazili vysídlení lidé, aby ukázala, že Hizballáh v této oblasti nemá žádnou ozbrojenou přítomnost, a aby se pokusila zabránit izraelským útokům.
Křesťanští náboženští představitelé ze tří různých denominací v Tyru vyzvali mezinárodní společenství a libanonský stát, aby zabránili Izraeli v útoku na tuto čtvrť. Vůdci apelovali na světové společenství, aby „podniklo okamžitá a vážná opatření, která ušetří starou čtvrť Tyru před zničením a lidskými tragédiemi“.
„Staré město není pouhou obytnou čtvrtí,“ uvedli duchovní. „Je to historické a lidské srdce Tyru, domov tisíců civilistů, včetně rodin, dětí a starších lidí.“ Dodali, že útok na tuto čtvrť by znamenal humanitární „katastrofu“.
Město také přijalo tisíce lidí vysídlených ze svých vesnic v jižním Libanonu, když izraelská armáda postupovala na sever. Nejnovější útoky a evakuační rozkazy donutily mnoho lidí k druhému či dokonce třetímu vysídlení a vyvolaly novou vlnu vysídlení obyvatel palestinských uprchlických táborů v Tyru, z nichž někteří se vrátili ze severního Libanonu poté, co nenašli útočiště.
Tyros je považován za jedno z nejstarších měst na světě a nachází se v něm mnoho archeologických nalezišť, včetně památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Nedělní útok poškodil římské ruiny a další archeologická naleziště v Tyrosu, včetně al-Bass, která byla poškozena již dřívějšími izraelskými údery.
„Některé archeologické artefakty byly poškozeny, když na ně spadly trosky, protože trosky dopadaly na velkou plochu a zasáhly velké množství prvků na místě – sloupy, hlavice, podstavce sloupů, mozaiky,“ řekl agentuře AFP Ali Badawi, regionální ředitel pro archeologická naleziště na libanonském ministerstvu kultury.
Ministerstvo v březnu umístilo na památky v Tyru modré štíty, které podle Haagské úmluvy poskytují archeologickým nalezištím ochranu během ozbrojených konfliktů. Izrael v posledních měsících poškodil také téměř 1000 let starý hrad Beaufort a vyhodil do vzduchu několik historických budov v různých částech jižního Libanonu.
Současná vlna bojů začala 2. března poté, co Hizballáh odpálil rakety na Izrael jako odvetu za zabití ajatolláha Alího Chameneího, nejvyššího vůdce Íránu, což vyvolalo izraelskou invazi do jižního Libanonu. Izraelské údery zabily v Libanonu nejméně 3 666 lidí, zatímco Hizballáh zabil v jižním Libanonu nejméně 30 izraelských vojáků a tři izraelské civilisty.
Libanonská vláda a Izrael vyjednávají ve Washingtonu o ukončení konfliktu, ačkoli Hizballáh – strana bojující proti Izraeli – se těchto rozhovorů neúčastní. Minulý týden Hizballáh odmítl příměří navrhované libanonskou vládou a Izraelem.
Válka v Libanonu je jednou z hlavních překážek bránících pokroku v jednáních o příměří mezi Íránem a USA, protože Írán trvá na tom, že jakékoli příměří musí platit na všech frontách, včetně Libanonu. USA i Izrael odmítly íránské pokusy propojit tyto dvě fronty, ačkoli americký prezident Donald Trump je údajně v posledních týdnech frustrován izraelskou válkou v Libanonu, protože zmařila jednání s Íránem.
Zdroj v angličtině ZDE
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