České (rasistické) reakce na izraelské válečné zločiny
10. 6. 2026
Podle zpráv libanonské civilní obrany bylo dnes ráno při sérii izraelských leteckých útoků na město Tayr Debba v okrese Tyros v jižním Libanonu zabito nejméně šest Libanonců.
"Ubohý vyděšený izraelský voják musel zahájit palbu na auto, které odmítalo zastavit a zabil při tom sedmiměsíční miminko... ze kterého by stejně vyrostl terorista."— Dan Priban (@DanPriban) June 10, 2026
Tak se dají parafrázovat reakce českých podporovatelů Izraele na další vraždu dítěte izraleskou okupační armádou…
Izraelská letadla provedla tři letecké údery, které se časově shodovaly s dělostřeleckým ostřelováním několika měst v jižním Libanonu.
At least six Lebanese were killed this morning in a series of Israeli airstrikes on the town of Tayr Debba in the Tyre district of southern Lebanon, the Lebanese Civil Defense reports. pic.twitter.com/0YT9KxPrKo— Quds News Network (@QudsNen) June 10, 2026
Breaking | Israeli warplanes carr out three airstrikes, coinciding with artillery shelling, on several towns in southern Lebanon. pic.twitter.com/FtfZ7AwyFs— Quds News Network (@QudsNen) June 10, 2026
Zatímco se pozornost opět soustřeďuje na Írán, na Západním břehu dochází k zásadní změně. Poprvé od podpisu dohod z Osla jsou Palestinci vyhnáni z oblasti A, která spadá pod správu Palestinské samosprávy. Izraelská armáda zabírá pozemky v okolí Jeninu za účelem vybudování vojenské základny.
Jedno video za druhým ukazuje, jak izraelští osadníci násilně terorizují a napadají Palestince na okupovaném Západním břehu, zabavují jim dobytek, bourají buldozery jejich školy, zapalují jejich majetek a dokonce Palestince zabíjejí – a to vše v rámci brutální kampaně, jejímž cílem je násilné vysídlení Palestinců a rozšíření kontroly nad touto zemí, a to s plnou politickou a finanční podporou nejvyšších orgánů izraelského státu. Takto vypadá politika státem řízeného etnického čištění. Podívejte se. Sdílejte. Požadujte opatření.
While attention is again focused on Iran, a major shift is unfolding in the West Bank. For the first time since the Oslo Accords, Palestinians are being expelled from Area A, under PA administration. The IDF is seizing land near Jenin to build a military base. Why it matters 🧵 pic.twitter.com/Mna0xPdVMy— Breaking the Silence (@BtSIsrael) June 9, 2026
Podle zpráv libanonské civilní obrany bylo dnes ráno při sérii izraelských leteckých útoků na město Tayr Debba v okrese Tyros v jižním Libanonu zabito nejméně šest Libanonců.
Video after video shows Israeli settlers violently harassing and attacking Palestinians in the occupied West Bank, seizing their livestock, bulldozing their schools, setting fire to their property and even killing Palestinians as part of a brutal campaign to forcibly displace… pic.twitter.com/kVJAhN1zrK— Amnesty International (@amnesty) June 10, 2026
At least six Lebanese were killed this morning in a series of Israeli airstrikes on the town of Tayr Debba in the Tyre district of southern Lebanon, the Lebanese Civil Defense reports. pic.twitter.com/0YT9KxPrKo— Quds News Network (@QudsNen) June 10, 2026
Spojené království, Austrálie, Kanada, Francie, Nový Zéland a Norsko uvalily koordinované sankce namířené proti sítím, které se podílejí na financování, umožňování a páchání násilí ze strany osadníků proti Palestincům na okupovaném Západním břehu.
Vyšetřování OSN odhalilo, že izraelské jednotky chrání osadníky při útocích na Palestince
The UK, Australia, Canada, France, New Zealand and Norway have imposed coordinated sanctions targeting networks involved in financing, enabling and carrying out settler violence against Palestinians in the occupied West Bank.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 10, 2026
🔗: https://t.co/KcsBN2Zvn8 pic.twitter.com/1Pt10L6hmH
Izrael se připravuje na novou rozsáhlou ofenzívu v Gaze s odkazem na oživení Hamásu
UN inquiry finds Israeli forces shield settlers during attacks on Palestinians https://t.co/zYnQrlYZmD— Haaretz.com (@haaretzcom) June 10, 2026
Slavný reportér BBC Jeremy Bowen: Trump a Netanjahu chtěli přetvořit Blízký východ – nyní riskují permakrizi
Israel prepares for renewed large-scale Gaza offensive, citing Hamas resurgence https://t.co/077Ove2Dj4— Haaretz.com (@haaretzcom) June 10, 2026
Bowen: Trump and Netanyahu wanted to reshape the Middle East - now they risk a permacrisis https://t.co/Gz7h8Ek9zR— BBC News (World) (@BBCWorld) June 9, 2026
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