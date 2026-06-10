České (rasistické) reakce na izraelské válečné zločiny

10. 6. 2026

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(Ve skutečnosti auto s civilní rodinou na povel vojáků zastavilo. Řidič měl ruce na volantu. Vojáci pak na rodinu začali střílet.)  Podle zpráv libanonské civilní obrany bylo dnes ráno při sérii izraelských leteckých útoků na město Tayr Debba v okrese Tyros v jižním Libanonu zabito nejméně šest Libanonců.  Izraelská letadla provedla tři letecké údery, které se časově shodovaly s dělostřeleckým ostřelováním několika měst v jižním Libanonu.

Zatímco se pozornost opět soustřeďuje na Írán, na Západním břehu dochází k zásadní změně. Poprvé od podpisu dohod z Osla jsou Palestinci vyhnáni z oblasti A, která spadá pod správu Palestinské samosprávy. Izraelská armáda zabírá pozemky v okolí Jeninu za účelem vybudování vojenské základny.

Jedno video za druhým ukazuje, jak izraelští osadníci násilně terorizují a napadají Palestince na okupovaném Západním břehu, zabavují jim dobytek, bourají buldozery jejich školy, zapalují jejich majetek a dokonce Palestince zabíjejí – a to vše v rámci brutální kampaně, jejímž cílem je násilné vysídlení Palestinců a rozšíření kontroly nad touto zemí, a to s plnou politickou a finanční podporou nejvyšších orgánů izraelského státu. Takto vypadá politika státem řízeného etnického čištění. Podívejte se. Sdílejte. Požadujte opatření. Podle zpráv libanonské civilní obrany bylo dnes ráno při sérii izraelských leteckých útoků na město Tayr Debba v okrese Tyros v jižním Libanonu zabito nejméně šest Libanonců.
Spojené království, Austrálie, Kanada, Francie, Nový Zéland a Norsko uvalily koordinované sankce namířené proti sítím, které se podílejí na financování, umožňování a páchání násilí ze strany osadníků proti Palestincům na okupovaném Západním břehu. Vyšetřování OSN odhalilo, že izraelské jednotky chrání osadníky při útocích na Palestince Izrael se připravuje na novou rozsáhlou ofenzívu v Gaze s odkazem na oživení Hamásu Slavný reportér BBC Jeremy Bowen: Trump a Netanjahu chtěli přetvořit Blízký východ – nyní riskují permakrizi

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Obsah vydání | 10. 6. 2026