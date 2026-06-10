Čína rozšiřuje špionážní sítě napříč Evropskou unií a mimo ni
10. 6. 2026
Čínská špionáž v Evropské unii a sousedních zemích odhaluje svůj plný rozsah, když jsou některé části propojeny. Zatčení německého páru čínského původu 20. května v Německu, který získával vojensko-technologické informace z univerzit, je obzvlášť pozoruhodným případem. Ale je to jen jeden z mnoha. Epizoda odhaluje strategii rozsáhlé, koordinované infiltrace, když je postavena vedle dalších zatýkání v členských státech EU a sousedních zemích. Celkem bylo za poslední dva roky v Evropě a jejím okolí objeveno asi 30 agentů a spolupracovníků. Někteří byli zatčeni, několik vypovězeno a další čekají na soud. Čína obvykle popírá všechna obvinění ze špionáže a označuje je za pomluvu.
Německý europoslanec Engin Eroglu, člen liberální skupiny Renew Europe a předseda Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou, e-mailem uvádí, že čínská zpravodajská strategie v Evropě se za poslední dekádu stala "výrazně profesionálnější, širší a rozmanitější". Vysvětluje, že zatímco dříve se zaměřovala na tradiční vojenská a diplomatická tajemství, nyní se stále více zaměřuje na "technologické inovace, kritickou infrastrukturu, politické rozhodovací procesy a sítě čínských disidentů v Evropě".
Italská vláda v březnu vyhostila osm čínských občanů na základě obvinění ze sledování a zastrašování členů diaspory. Tento vzorec obtěžování, známý jako čínské "tajné policejní stanice", se objevil v roce 2022, kdy nizozemská vláda zasáhla proti dvěma tajným kancelářím v Amsterdamu a Rotterdamu. Nezisková organizace, která případ odhalila, Safeguard Defenders, uvedla, že Peking zřídil 102 neautorizovaných bezpečnostních kanceláří ve 53 zemích, včetně Španělska.
Eroglu uvádí několik čísel, která ilustrují "strukturální zranitelnost" Evropy vůči pekingskému vlivu a špionážním operacím: "Čínská bezpečnostní a zpravodajská pracovní síla se odhaduje na 100 000 až 800 000 členů personálu, podle různých odhadů. Pro srovnání, Spojené státy mají asi 30 000 zpravodajských důstojníků a členské státy EU dohromady přibližně 35 000 až 40 000."
Poslanec Evropského parlamentu věří, že Peking má zájem o sektory zaměřené na budoucnost, jako jsou polovodičové technologie a umělá inteligence. "A Německo, se svou silnou průmyslovou a výzkumnou základnou, zůstává klíčovým cílem."
Právě v největší ekonomice EU byl v dubnu 2024 zatčen Ťiang G., asistent krajně pravicového europoslance Maximiliana Kraha z Alternativy pro Německo (AfD), za špionáž pro Čínu. V té době byli tři němečtí občané identifikovaní jako Thomas R., Ina R. (manželský pár) a Herwig obviněni z nelegálního předávání vojenských a vědecko-technologických znalostí Pekingu. Využili veřejně financované výzkumné projekty ke sběru informací užitečných pro čínské námořní bojové schopnosti.
Špičkové technologie jsou úrodnou půdou pro úplatkářství. V březnu 2025 provedlo asi 100 belgických policistů razii v bruselských kancelářích čínského technologického giganta Huawei a více než 20 lobbistů. V Belgii bylo obviněno nejméně osm lidí, včetně vysokého evropského manažera Huawei. Všichni jsou obviněni z účasti na schématu, jehož cílem bylo zabránit zákazu čínské 5G technologie v Evropě. Kromě toho belgický státní zástupce požádal Evropský parlament o zrušení imunity pěti europoslanců.
Belgie už věděla, jak závažně může Peking ovlivnit místní i evropskou politiku. V prosinci 2023 vyšetřování Le Monde, Financial Times a Der Spiegel odhalilo, že Frank Creyelman, zkušený politik krajně pravicové vlámské strany Vlaams Belang (VB), dostával platby od Číny minimálně tři roky (mezi lety 2019 a 2022) za ovlivnění jak Belgie, tak EU v otázkách, jako je situace ujgurské menšiny a prodemokratické protesty v Hongkongu. Creyelman byl ze strany vyloučen.
Řecký plukovník zatčen
Tradiční špionáž, která cílí na vědce a vojenský personál, přináší výsledky i v době umělé inteligence. V Řecku byl 5. února zatčen plukovník letectva Christos Flessas, 54 let, na základě obvinění z předávání informací vysokého strategického významu Číně. Důstojník měl nejvyšší bezpečnostní prověrku NATO, která mu umožňovala přístup k velmi cenným informacím.
Řecká média uvedla, že tip na špiona přišel od CIA. Odtud ho několik měsíců sledovala řecká Národní zpravodajská služba (EYP). Po zatčení důstojník všechna obvinění popřel, dokud řecké úřady nenašly šifrovaný telefon, který mu dal jeho čínský kontakt. Poté Flessas — kterému hrozí doživotní trest — přiznal všechno. Ukázalo se, že metoda náboru připomíná podobné případy v Evropě: první kontakt přes LinkedIn, cestu do Číny v roce 2024 a platby v jüanech nebo kryptoměnách za každou poskytnutou informaci.
Dvoumetrová satelitní anténa
Ve stejný den, kdy byl plukovník Flessas zatčen v Řecku, Francie odhalila další případ. Dva technici ve věku 27 a 29 let, kteří vstoupili do Francie, aby vykonávali legální práci jako inženýři, byli zadrženi. Logistiku zajistili dva další muži čínského původu s pobytem ve Francii: dům pronajatý přes Airbnb v departementu Gironde (jihozápadní Francie, poblíž Bordeaux). Pařížská prokuratura uvedla, že cílem bylo zachytit satelitní komunikaci Starlink a vojenská data pro přenos do Číny. Agenti udělali chybu, když v zahradě pronajaté nemovitosti nainstalovali dvoumetrovou satelitní anténu, což způsobilo rušení a vyřadilo internetové připojení v oblasti. Sousedé upozornili úřady a oba inženýři čelí až 15 letům vězení.
V Polsku se událost, která znamenala zlom v boji proti čínské špionáži, odehrála v roce 2019 v podobě zatčení Wang Wej-ťinga, manažera Huawei ve Varšavě, a Piotra Durbajla, bývalého polského zpravodajského agenta a experta na kybernetickou bezpečnost.
Po ruské invazi na sousední Ukrajinu Varšava zesílila své kontrarozvědné aktivity. A vyplácí se to. V únoru policie zatkla dvaatřicetiletého černohorského občana na varšavském letišti Chopin, který byl terčem evropského zatykače. Podezřelý byl obviněn z předávaní zpravodajských informací do Číny ze sousední Litvy. Ve stejném měsíci Polsko schválilo omezení, která měla zabránit vjezdu vozidel vyrobených v Číně do chráněných vojenských zařízení.
Henrietta Levin, hlavní vědecká pracovnice ve Španělském centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ve Washingtonu, říká prostřednictvím videokonference, že prioritou EU by mělo být zajištění infrastruktury kritické pro NATO, jako jsou přístavy, vodní systémy, elektrické sítě a komunikace. Peking v roce 2016 získal 67 % akcií pirejského přístavu — hlavního řeckého přístavu a jednoho z největších distribučních uzlů východní Evropy.
Levin, která byl ředitelkou pro Čínu v Radě národní bezpečnosti Bílého domu (2023–2024) a zástupkyní koordinátora pro globální záležitosti USA pro Čínu (2024–2025), také říká, že otázka elektrických vozidel je důležitá. "Peking v roce 2021 oznámil omezení, kde mohou Tesly v Číně operovat ve vztahu k oblastem citlivým pro národní bezpečnost. To je dobrý ukazatel potenciálu, který v této technologii vidí, což jsou v podstatě počítače na kolech."
Stále neexistuje žádná celoevropská legislativa, která by zakazovala čínským elektrickým vozidlům přístup do určitých zařízení. Polsko v této otázce zatím došlo nejdál.
Mimo EU
Mezitím Peking nezanedbával země blízké Evropské unii. V Norsku byla 8. května na ostrově Andøya, kde se nachází vesmírná startovací základna, zatčena čínská žena pro podezření ze spoluviny na vážném špionážním pokusu souvisejícím se státními tajemstvími, uvedla agentura Efe. A 17. května byl ve stejné zemi zadržen čínský občan se stejným podezřením.
Jednou z nejvíce rozhodujících a nejexplicitnějších protizpravodajských bitev, které Peking vede, je však Spojené království, známé svými mocnými zpravodajskými službami. Jeden z nejnovějších případů se tento měsíc znovu objevil s verdiktem poroty, který shledal bývalého imigračního úředníka a jeho kontakt vinnými z práce pro čínskou rozvědku. Byli obviněni z využívání přístupu k imigračním databázím ke sledování disidentů a prodemokratických aktivistů z Hongkongu, kteří hledali útočiště ve Velké Británii. A v březnu byl zatčen David Taylor, manžel labouristické poslankyně Joani Reid, rovněž obviněný ze špionáže pro Čínu.
V roce 2023 generální ředitel MI5 Ken McCallum sdělil parlamentu, že přibližně 20 000 občanů bylo s různou mírou jemnosti osloveno čínskými agenty hledajícími informace. Následující rok vyšlo najevo, že bývalý princ Andrew, bratr krále Karla III., zoufale toužící udržet si svůj okázalý životní styl, po léta dovolil údajnému špionovi čínské vlády, aby ho využíval k přístupu k nejvyšším mocenským kruhům Spojeného království.
Loni britské zpravodajské služby připravily pro poslance příručku, která podrobně popisuje mechanismy, jimiž by se mohli nevědomky stát oběťmi špionáže. Průvodce poskytl podrobný popis aktivit, které by poslanci měli hlásit, a podezření, která by měli oznámit bezpečnostním službám.
Labouristická vláda Keira Starmera čelí stejnému dilematu jako předchozí konzervativní vlády: nutnosti udržovat dobré obchodní vztahy s asijskou mocností. Proto, navzdory silnému tlaku americké vlády, Starmer schválil projekt výstavby čínské "super-ambasády" v bývalé budově Royal Mint v centru Londýna. Části plánů předložených čínskou vládou, která budovu koupila v roce 2018 za přibližně 340 milionů dolarů, ukazují, že některé plánované prostory by se nacházely jen pár metrů nad optickými kabely, které přenášejí komunikace City of London, jednoho z nejdůležitějších finančních center světa. S plánovanou podlahovou plochou 20 000 metrů čtverečních by to byla největší čínská ambasáda na evropské půdě.
Španělsko zůstává opatrné
Některé země EU, například Španělsko, nezveřejnily zatčení žádného čínského občana obviněného ze špionáže. Nejnovější výroční zpráva Španělska z Národního zpravodajského úřadu podrobně popisuje ruskou špionážní činnost, ale je mnohem střídmější ohledně čínské zpravodajské služby, uvádí Miguel González. Španělská vláda je velmi opatrná při veřejném ukazování prstem na Čínu. Nicméně zdroje ze španělských zpravodajských služeb uvádějí, že čínské špionážní aktivity jsou sledovány se stejnou intenzitou jako v jiných evropských zemích a uvádějí, že čínské státem podporované APT (pokročilé persistentní hrozby hackerů) patří mezi nejaktivnější na světě, spolu s ruskými a severokorejskými skupinami.
Z Washingtonu analytička Levin poznamenává, že ačkoli obchodní závislost na asijské velmoci nezmizí, Evropa dělá chybu, když podceňuje vlastní váhu a předpokládá slabost. "Čína nebude brát vážně vládu, která není ochotná bránit svou suverenitu," říká. Pro odbornici tolerance operací, jako jsou tajné policejní stanice, motivuje Peking, aby tlačil ještě tvrději.
V této složité rovnováze mezi bezpečností a ekonomickým přínosem už není hlavní výzvou EU jen odhalovat špiony, ale vytvořit společný štít, aniž by oslabila svou značnou obchodní sílu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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