Chybná identifikace AI vedla k neoprávněnému zatčení
10. 6. 2026
Obvinění proti Richardsonovi byla minulý týden stažena po utrpení, které ho stálo práci, domov a péči o dvě děti.
Neoprávněné zatčení vyplynulo z vyšetřování kanceláře šerifa v Jacksonville ohledně ukradeného auta zakoupeného 2. dubna 2025.
Zástupce šerifa použil umělou inteligenci k porovnání podezřelého z kamerového záznamu a falešné identifikace z Georgie s 85 % přesností, což vedlo k zatykači na Richardsona.
Podle soudních dokumentů kontaktoval muž v Jacksonville na Floridě policii poté, co se pokusil zaregistrovat své nové auto a zjistil, že bylo ukradeno.
Šerifův úřad v Jacksonville získal záznam z bezpečnostní kamery na parkovišti, kde vozidlo koupil. Muž, který vozidlo koupil, také řekl šerifovi, že mu podezřelý dal falešný georgijský průkaz totožnosti.
Richardson byl později zatčen ve svém domě v Charlotte v Severní Karolíně. Uvedl, že byl držen ve věznici okresu Mecklenburg jeden měsíc.
Poté byl vydán na Floridu, kde byl držen téměř dva měsíce. "Seděl jsem tam přes 50 dní. V nejhorším vězení vůbec," vysvětlil.
Richardson popsal svou zkušenost jako traumatizující. "Je to velmi traumatizující a neuvěřitelné. Přišel jsem o všechno," řekl Richardson.
Domnívá se, že nebylo provedeno řádné vyšetřování. "Nebylo provedeno žádné pořádné vyšetřování, aby se se mnou vůbec spojili nebo zjistili, jestli jsem vůbec [byl] na Floridě. Automaticky na mě vydal zatykač," řekl Richardson.
Muž, který původně volal šerifovu kancelář, také vybral Richardsona z řady. To vedlo k vydání zatykače.
Richardsonův právník ukázal docházkové výkazy, které dokazovaly, že byl v práci 400 mil od Floridy, když bylo ukradené auto prodáno. Richardson řekl, že nikdy na Floridě nebyl, a jeho právník se snažil celé měsíce tyto důkazy předložit.
Prokurátoři případ minulý týden stáhli, celý rok poté, co začalo počáteční vyšetřování ukradeného auta.
Richardson tvrdil, že v jeho špatné identifikaci hrálo roli rasové profilování. "Chci říct rasové profilování. Ten chlap řekl, že to byl chlap s dredy a velkým nosem, a pak mě vybrali z řady lidí, kteří vůbec nevypadají jako já," řekl Richardson.
Během věznění přišel Richardson o práci i domov. Také uvedl, že přišel o péči o dvě své děti.
Šerifův úřad v Jacksonville reagoval na žádost o komentář k jejich používání technologie rozpoznávání obličeje.
Úřad uvedl: "Technologie rozpoznávání obličeje je jedním z mnoha nástrojů dostupných vyšetřovatelům. V tomto případě to byl jeden nástroj, ale rozhodně ne jediný, který přispěl k určení pravděpodobného podezření, že pan Richardson byl pachatelem těchto zločinů."
Richardson se nyní snaží najít cestu vpřed a hledá pomoc a zdroje. "Nevím, jak se z toho vzpamatuju. Je toho hodně. Snažím se brát to den po dni a získat jakoukoli pomoc a zdroje, které můžu," řekl Richardson.
Richardson má potíže najít novou práci, protože jeho fotografie je stále zveřejněna online, přestože obvinění byla stažena.
Zdroj v angličtině: ZDE
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