Chybná identifikace AI vedla k neoprávněnému zatčení

10. 6. 2026

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Jalil Richardson, obyvatel Charlotte, strávil měsíce ve vězení na Floridě a v Severní Karolíně poté, co byl umělou inteligencí identifikován jako pachatel krádeže vozidla, kterou nespáchal, píše Eli Brand.

Obvinění proti Richardsonovi byla minulý týden stažena po utrpení, které ho stálo práci, domov a péči o dvě děti.

Neoprávněné zatčení vyplynulo z vyšetřování kanceláře šerifa v Jacksonville ohledně ukradeného auta zakoupeného 2. dubna 2025.

Zástupce šerifa použil umělou inteligenci k porovnání podezřelého z kamerového záznamu a falešné identifikace z Georgie s 85 % přesností, což vedlo k zatykači na Richardsona.

Podle soudních dokumentů kontaktoval muž v Jacksonville na Floridě policii poté, co se pokusil zaregistrovat své nové auto a zjistil, že bylo ukradeno.

Šerifův úřad v Jacksonville získal záznam z bezpečnostní kamery na parkovišti, kde vozidlo koupil. Muž, který vozidlo koupil, také řekl šerifovi, že mu podezřelý dal falešný georgijský průkaz totožnosti.

Richardson byl později zatčen ve svém domě v Charlotte v Severní Karolíně. Uvedl, že byl držen ve věznici okresu Mecklenburg jeden měsíc.

Poté byl vydán na Floridu, kde byl držen téměř dva měsíce. "Seděl jsem tam přes 50 dní. V nejhorším vězení vůbec," vysvětlil.

Richardson popsal svou zkušenost jako traumatizující. "Je to velmi traumatizující a neuvěřitelné. Přišel jsem o všechno," řekl Richardson.

Domnívá se, že nebylo provedeno řádné vyšetřování. "Nebylo provedeno žádné pořádné vyšetřování, aby se se mnou vůbec spojili nebo zjistili, jestli jsem vůbec [byl] na Floridě. Automaticky na mě vydal zatykač," řekl Richardson.

Muž, který původně volal šerifovu kancelář, také vybral Richardsona z řady. To vedlo k vydání zatykače.

Richardsonův právník ukázal docházkové výkazy, které dokazovaly, že byl v práci 400 mil od Floridy, když bylo ukradené auto prodáno. Richardson řekl, že nikdy na Floridě nebyl, a jeho právník se snažil celé měsíce tyto důkazy předložit.

Prokurátoři případ minulý týden stáhli, celý rok poté, co začalo počáteční vyšetřování ukradeného auta.

Richardson tvrdil, že v jeho špatné identifikaci hrálo roli rasové profilování. "Chci říct rasové profilování. Ten chlap řekl, že to byl chlap s dredy a velkým nosem, a pak mě vybrali z řady lidí, kteří vůbec nevypadají jako já," řekl Richardson.

Během věznění přišel Richardson o práci i domov. Také uvedl, že přišel o péči o dvě své děti.

Šerifův úřad v Jacksonville reagoval na žádost o komentář k jejich používání technologie rozpoznávání obličeje.

Úřad uvedl: "Technologie rozpoznávání obličeje je jedním z mnoha nástrojů dostupných vyšetřovatelům. V tomto případě to byl jeden nástroj, ale rozhodně ne jediný, který přispěl k určení pravděpodobného podezření, že pan Richardson byl pachatelem těchto zločinů."

Richardson se nyní snaží najít cestu vpřed a hledá pomoc a zdroje. "Nevím, jak se z toho vzpamatuju. Je toho hodně. Snažím se brát to den po dni a získat jakoukoli pomoc a zdroje, které můžu," řekl Richardson.

Richardson má potíže najít novou práci, protože jeho fotografie je stále zveřejněna online, přestože obvinění byla stažena.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 6. 2026