Trump utekl z televizního rozhovoru a chystá puč
8. 6. 2026
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Přesně kvůli tomuhle nenávidí autoritáři svobodná média a snaží se je zničit: novináři, kteří trvají na odpovědi, poukazují na lži v odpovědích a chtějí vidět fakta, píše Radek Batelka.
Novinářka se v rozhovoru nespokojila s Trumpovým lhaním o volebních podvodech v r. 2020, kdy ho porazil Biden. Nespokojila se s lhaním o politizaci soudních procesů, ve který bylo usvědčeno a odsouzeno téměř 1500 násilných útočníků na Kapitol z 6. ledna 2021. Nespokojila se s lhaním o volebních podvodech v právě probíhajících primárkách v Kalifornii. Chtěla vidět důkazy. Ukázala v přímém přenosu, že Trump lže a žádné důkazy nemá.
Když novinářka Trumpovi nedovolila nereflektovaně lhát do kamery, začal ji sprostě urážet. Řekl, že je úplně blbá a všechna média, která nechválí Trumpa, jsou zkorumpovaná. Následně hodil mikrofon na zem, rozšlapal ho a utekl před dokončením rozhovoru. Odkaz na rozhovor v komentářích.
Pro srovnání, jaká média tihle autoritáři chtějí, viz Trumpův rozhovor na propagandistické stanici Fox v komentářích - ve stylu "jak to děláte, že jste tak dobrej", mu tam servilně nadhazovala jeho vlastní snacha.
Z toho, co ve skutečném rozhovoru stihl říct před útěkem, vyplývá, že:
1. Všechny volby, které nevyhrají Republikáni, jsou zfalšované a jediné poctivé volby jsou ty, které vyhraje MAGA.
2. Trump doteď neuznal volební porážku v r. 2020 a pokračuje v šíření lži o volebním podvodu.
3. A především: Trump si chystá soukromou armádu kriminálních dezolátů, kterou použije k puči, aby MAGA republikáni zůstali u moci po prohraných midterms volbách v listopadu tohoto roku. Výslovně odmítl potvrdit, že neobnoví svůj kriminální fond na financování odsouzených kriminálníků, kteří zaútočili pod jeho organizací na Kapitol a které všechny po pravomocném odsouzení omilostnil a propustil. Výslovně také odmítl potvrdit, že by veřejné peníze z tohoto kriminálního fondu neměly být určeny odsouzeným útočníkům na Kapitol a naopak zopakoval, že všichni byli odsouzeni neprávem. Soukromá armáda zločinců, kterou si chce Trump zaplatit z daní Američanů.
Pro české poměry to lze převést na právě probíhající likvidaci veřejnoprávních médií a demonstrační útoky na seriózní média pod taktovkou premiéra Babiše a jeho vlády. Místo toho si pěstují servilní propagandistické kanály, jako je XTV, kde místo ostrých otázek dostávají klíče od studia, aby mohli nerušeně vysílat stranickou propagandu. Na rozdíl od veřejnoprávních je u XTV nejasná vlastnická struktura a nejasné je i jejich financování. Dohledatelná je však každopádně vzájemná korupce mezi XTV a politiky z okruhu Zemana, Babiše, Okamury a Turka. Tito politici mají XTV roky k dispozici jako neomezený propagandistický nástroj. Na oplátku pak drží ochrannou ruku nad spoluzakladatelem XTV Lubošem Xaverem Veselým v Radě ČT, kde ten hájí jejich zájmy.
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