Silicon Valley včetně firmy Meta přijalo politiku hnutí MAGA, varuje Nick Clegg
8. 6. 2026
Bývalý šéf globálních záležitostí společnosti Meta říká, že vedoucí pracovníci se v některých případech přiklonili k pravici ze „sobeckých“ důvodů
Firmy ze Silicon Valley, včetně Meta, se rozhodly přijmout politiku hnutí MAGA, některé ze „spíše sobeckých“ důvodů, uvedl bývalý britský vicepremiér Nick Clegg.
Clegg, který strávil téměř sedm let ve společnosti Meta jako šéf globálních záležitostí, řekl v podcastu The Rest is Money, že když v březnu 2025, tři měsíce po začátku druhého funkčního období prezidenta Trumpa, opouštěl firmu Meta, měl pocit, že „je to pro mě velmi vhodná doba k odchodu“.
Vedení, které se dříve vyhýbalo politice, se posunulo doprava; samotné produkty se „zcela změnily: z lidského zaměření se staly mnohem více o materiálu, často syntetickém materiálu, který vám doporučuje algoritmus“, řekl Clegg.
Zpochybnil také smlouvu Spojeného království s americkou softwarovou společností Palantir, vyjádřil nechuť k ideologii této americké firmy zabývající se špionážními technologiemi a uvedl, že existují oprávněné obavy, zda se „Palantir nestává příliš přilnavým“ – a nevytváří tak u svých klientů závislost.
Smlouvy společnosti Palantir s Velkou Británií byly v posledních měsících předmětem rostoucí kontroverze. Minulý týden zpráva parlamentního výboru pro vědu, inovace a technologie uvedla, že Palantir je „nejznepokojivějším příkladem rostoucí závislosti veřejného sektoru na malém počtu velkých technologických dodavatelů“.
Výbor vyzval vládu, aby ukončila smlouvu s Palantirem v roce 2027, kdy to umožní výpovědní doložka smlouvy.
Den po zveřejnění této zprávy bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting na akci v rámci londýnské konference SXSW popsal vedoucí pracovníky Palantiru jako „zločince typu Blofelda“, ale obhajoval správu britských zdravotních dat ze strany Palantiru a odmítl se vyjádřit k tomu, zda by smlouva měla být ukončena.
Mluvčí společnosti Palantir uvedl: „Jsme hrdí na to, že náš software pomáhá poskytovat lepší péči, včetně dosud dalších 110 000 operací, 15% snížení zpoždění při propouštění a 7% nárůstu počtu lidí, kteří se do 28 dnů dozvědí, zda mají rakovinu. Jak sám řekl bývalý ministr, je to ‚absolutně zásadní pro budoucnost NHS a na světě není mnoho platforem a poskytovatelů, kteří by to dokázali‘.“
Clegg naznačil, že s rozvojem umělé inteligence by společnost Palantir mohla být snadno „narušena nebo ohrožena“ konkurenty využívajícími AI a možná i nahrazena jedním z nich.
Zatímco společnost Palantir propaguje své schopnosti v oblasti AI, její hlavní nabídkou jsou softwarové platformy, které integrují data do pracovních postupů podniků a vládních orgánů. Ty nyní využívají AI, ale společnost Palantir nevyvinula vlastní základní modely AI.
Generální ředitel společnosti Palantir UK, Louis Mosley, minulý týden v pořadu BBC Today řekl: „Britský stát nás využíval ve dvou ministerstvech, která nás od té doby přestala využívat a neměla žádné problémy s přenosem dat, logiky a duševního vlastnictví, které vyvinula v našem softwaru, z našeho softwaru k jiným dodavatelům. Takže představa, že jsme součástí závislosti na dodavateli, je mylná.“
Cleggova kariéra v srdci amerického technologického průmyslu začala v roce 2018, kdy byl najat jako lobbista pro firmu Meta poté, co jeho předchůdce Elliot Schrage rezignoval kvůli skandálu firmy Cambridge Analytica. Během svého působení v Meta Clegg zvládl následky tohoto skandálu a vytvořil orgán pro dohled nad rozhodnutími společnosti Meta ohledně moderování obsahu.
Do firmy Meta nastoupil krátce po odchodu Sarah Wynn-Williamsové, bývalé ředitelky pro veřejnou politiku společnosti Meta, která následně napsala knihu Careless People, v níž popisuje své působení ve společnosti z pohledu informátorky. V ní popisuje jeden případ za druhým, kdy vedoucí pracovníci společnosti Meta činili nešikovná, krátkozraká a „smrtelně nedbalá“ rozhodnutí, včetně údajné spolupráce s Komunistickou stranou Číny v oblasti cenzury, a uvádí případy sexuálního obtěžování ze strany některých vedoucích pracovníků společnosti.
Wynn-Williamsová se objevila na pódiu britského literárního festivalu Hay, ale byla nucena mlčet kvůli právním krokům, které proti ní podnikla firma Meta, která si v předvečer vydání knihy zajistila mimořádný soudní příkaz, který jí brání veřejně diskutovat o obsahu knihy.
Firma Meta na žádost o komentář nereagovala. Dříve popsala knihu Careless People jako „směsici zastaralých a již dříve publikovaných tvrzení o této firmě a falešných obvinění vůči našim vedoucím pracovníkům“.
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