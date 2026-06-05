Akademie věd navrhla Putinovi snížení výdajů na důchody
5. 6. 2026
Bez dalšího zvýšení daní bude možné vyřešit všechny problémy – indexovat důchody a platy zaměstnanců veřejného sektoru alespoň na úroveň inflace, zajistit minimální zvýšení státních investic, vrátit rozpočtový deficit na rozumnou úroveň – pouze s "významnou změnou struktury výdajů," varují akademici. Navrhují především snížit podíl transferů do mimorozpočtových fondů.
Hlavním z nich je Fond důchodů a sociálního pojištění (SFR), přičemž loni se převod z rozpočtu do něj již snížil o 37,4 %, uvedla účetní komora. Rozpočtový zákon počítal s přidělením 4 bilionů rublů do fondu po 5,5 bilionu v roce 2024, ale ve skutečnosti FIS obdržel pouze 3,2 bilionu.
Letos by fond, který poskytuje platby 40 milionům ruských důchodců, měl obdržet ze státní pokladny 4,692 bilionu rublů, v roce 2027 4,443 bilionu, v roce 2028 4,502 bilionu. Současně, po rekordním deficitu v loňském roce, by se rozpočet SFR měl stát přebytkovým – o 338 miliard rublů v roce 2026, 235 miliard v roce 2027 a 322 miliard v roce 2028.
Penze do rozpočtu
Analýza auditorky Galiny Izotové ukázala, že řada cílených převodů nebyla do rozpočtu fondu přijata v plném rozsahu a v některých případech nepokrývala částku splněných příslušných závazků. Byly provedeny na úkor zůstatků dostupných FIS na začátku roku, jejích volných prostředků a přerozdělení prostředků v rámci rozpočtu. Zůstatky financovaly rozpočtový deficit SFR, který loni činil rekordních 1,2 bilionu rublů.
Tuto techniku lze pravděpodobně zopakovat. Díky růstu mezd a s nimi i sociálních příspěvků se v posledních letech finanční situace SFR výrazně zlepšila a transfery z deficitního rozpočtu lze bezbolestně snižovat, uvedl Sergej Alexašenko, vedoucí ekonomického výzkumu v centru NEST. Izotova píše, že vláda "přijala opatření, aby zabránila neoprávněnému navýšení zůstatku federálního rozpočtu na účtech fondu": peníze byly převedeny s ohledem na množství volných prostředků, které SFR měl. Dokonce získal 3,2 bilionu rublů rozpočtových půjček na doplnění zůstatku, které splatil do konce roku.
Penze v Rusku jsou každý rok indexovány podle oficiální inflace, ale rostoucí mzdy vedly k tomu, že důchod se stává cestou k chudobě. Podle Rosstatu se poměr průměrných důchodů ku mzdám snížil z 29,4 % v předválečném roce 2021 na 23,3 % v roce 2025.
Většina předpovědí (1, 2, 3), včetně INP, předpokládá, že reálné mzdy budou nadále růst, byť pomaleji než v posledních třech letech. INR očekává, že díky tomu budou vlastní příjmy z mimorozpočtových fondů růst alespoň o 8–10 % ročně, což sníží převody z rozpočtu.
Nejisté rozpočtové příjmy
Rozpočet přetížený vojenskými výdaji to potřebuje. "Každá kopějka se počítá," řekl ministr financí Anton Siluanov. Představitelé finančního a ekonomického bloku varovali Vladimira Putina, že náklady války s Ukrajinou dosahují úrovně nesnesitelné pro rozpočet i ekonomiku.
Růst cen ropy v důsledku války na Blízkém východě zmírnil současné problémy rozpočtového systému, ale nic víc, píše INP. Podle výsledků za čtyři měsíce byly příjmy federálního rozpočtu, i v nominálních hodnotách, o 4,5 % nižší než loni a konsolidovaný rozpočet o 1 % (bez mimorozpočtových prostředků).
Rizika chronické nerovnováhy rozpočtu se rok od roku zvyšují, což v současných podmínkách vyžaduje přísnější politiku ohledně výdajů, které by měly být úměrné příjmovým schopnostem země, varuje Gajdar Institut.
Tyto možnosti jsou téměř na hranici limitu. Pokud daně nebudou zvýšeny, v příštích třech letech se růst rozpočtových příjmů zpomalí na 4–8 % ročně, odhaduje Institut ekonomických prognóz Ruské akademie věd. S ohledem na inflaci to znamená stagnaci.
Příjmy z ropy a plynu jsou nepředvídatelné, stejně jako ceny ropy, a vláda sníží jejich základní velikost, přičemž veškerý zisk z cen nad základní cenou přenese do nouzového fondu. Od příštího roku by měla být tato "cut-off cena" v rozpočtovém pravidle snížena na 50 dolarů z 59 dolarů za barel letos – dokládá to nová prognóza Ministerstva hospodářského rozvoje, která podle INR předpokládá přesně tolik na příští tři roky. Siluanov nedávno uvedl, že fond by měl mít tříletou rezervu, a k 1. květnu zůstávalo v likvidní části fondu pouze 3,6 bilionu rublů. To by stačilo asi na rok.
INP uvádí "významnou nestabilitu" i u příjmů mimo ropu a plyn. Příjmy z daně z příjmu do federálního rozpočtu v dubnu klesaly již třetí rok po sobě na pozadí stejného poklesu zisků firem na začátku roku, posílení rublu zasáhlo dovozní daně (DPH, spotřební daň, cla) a zvýšení sazby DPH při poklesu HDP umožnilo zvýšit příjmy, ale zcela nevyvážit pokles příjmů z ropy a plynu i při zvýšení daní.
Nezbytné rozpočtové výdaje
Současně je nutné indexovat mzdy a důchody ve veřejném sektoru alespoň na úroveň inflace, udržet mírný (1,4–2,5 %) nárůst státních investic a snížit rozpočtový deficit na úroveň z let 2022–2023 (3–3,3 bilionu rublů), uvádí INR. Pro tento rok se plánuje 3,8 bilionu rublů, ale do května to bylo 5,9 bilionu a přebytek 2,1 bilionu rublů v květnu-prosinci se Gajdarovu institutu zdá nepravděpodobný.
Proto "omezení růstu výdajů zůstávají poměrně přísná," uzavírají, a naznačují, že je velmi vysoká pravděpodobnost fiskální konsolidace v příštích třech letech. I při snížení transferů do mimorozpočtových fondů pro období 2026–2029 bude podle prognózy INR vládní spotřeba růst pouze o 1,2 %, tedy v průměru 0,3 % ročně.
Snížení mezní ceny na 50 dolarů sníží základní příjmy z ropy a plynu v roce 2027 o 1,2 bilionu rublů, což bude podle analytiků Gazprombanky vyžadovat úměrné snížení výdajů. Zpomalení ekonomického růstu a silnější směnný kurz rublu zahrnutý ve vládní prognóze mohou vést k nedostatku dalších 2–3 bilionů rublů v příjmech v roce 2027, což povede k nutnosti snížit výdaje příští rok o 2,2–4,5 % oproti plánovaným 44,1 bilionu rublů pro tento rok. Ale to se zatím nestalo, protože rozpočtové výdaje meziročně v nominálních hodnotách klesaly. Analytici Gazprombank tvrdí a naznačují, že úřady jsou pravděpodobněji ochotné zvyšovat deficit a zadlužení.
Ruské rozpočtové výdaje je obtížné snižovat: sociální výdaje jsou chráněny, úrokové sazby jsou přísnými závazky a vojenské výdaje nejsou určovány ve finančním a ekonomickém bloku. Alexašenko odhadl maximální možné snížení výdajů v tomto roce na 1,4 bilionu rublů z plánovaných 44,1 bilionu.
Zdroj v ruštině: ZDE
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