Britská rozvědka naznačuje, že by mohlo dojít k ruskému útoku na NATO „již v roce 2030“, říká Starmer
5. 6. 2026
Starmer říká, že Británie musí navýšit investice do obrany kvůli hrozbě ze strany Ruska
V dalším komentáři k plánu investic do obrany Starmer zdůraznil naléhavost posílení obrany kvůli hrozbě ruského útoku na NATO.
Řekl:
Pokud byste potřebovali připomenout, jak je to důležité, je to naše zpravodajské hodnocení a hodnocení dalších zemí v NATO, že by mohlo dojít k útoku Ruska na NATO již v roce 2030.
Vidíte tedy naléhavost a prioritu, kterou tomuto tématu přikládáme.
Downing Street odmítá kritiku USA, že je v Británii „dvouúrovňová policejní práce“
Downing Street odmítl kritiku amerického ministerstva zahraničí, že je práý v Británii "dvouúrovňová policejní práce", přičemž trvá na tom, že vztahy Británie s USA zůstávají „neuvěřitelně silné“.
V prohlášení se mluvčí premiéra odvolal na komentáře Davida Lammyho z dnešního rána během setkání s médii:
„Místopředseda vlády [David Lammy] řekl, že chyby se mohou stát v jakékoli veřejné službě, a je správné, že nyní probíhá vyšetřování.“
Na otázku, jak by Keir Starmer charakterizoval zvláštní vztah mezi Spojeným královstvím a USA, mluvčí odpověděl: „Jako vždy je neuvěřitelně silný.
„Spolupracujeme s nimi na řadě front napříč našimi systémy a to zůstává.“
Ministři jsou „v pravidelném kontaktu“ se svými americkými protějšky, dodal.
Spojené království je v „nejnebezpečnějším období“ za poslední desetiletí, říká šéf armády
Maršál letectva Richard Knighton, náčelník generálního štábu Spojeného království varoval, že nyní je pro Británii „nejnebezpečnější období“ za poslední desetiletí a země se musí připravit na potenciální „delší konflikty“.
Knighton uvedl, že Rusko „prozkoumává, provokuje a testuje naši obranu“, mimo jiné prostřednictvím „kybernetických útoků nebo pokusů o pašování technologií, bezohledné sabotáže a pokusů o atentáty“.
„Toto je nejnebezpečnější doba, jakou jsem za svou kariéru zažil,“ řekl v pořadu Today na BBC Radio 4.
„A je důležité, aby si to společnost i my všichni uvědomili a pochopili, což může znamenat, že budeme muset činit odlišná rozhodnutí a stanovit jiné priority.“
Během návštěvy zbrojní továrny Starmer řekl:
Na tomto plánu investic do obrany pracujeme již nějakou dobu, velmi úzce s našimi ozbrojenými silami, jak byste očekávali, protože tuto spolupráci potřebujeme.
Jaké kapacity nejvíce potřebujete, v jakém časovém horizontu, a to jak na ministerstvu obrany, tak v rámci celé vlády, protože se jedná o meziresortní prioritu.
A ten bude nyní zveřejněn před summitem NATO, který se koná již za několik týdnů, což je velmi důležitý summit, na němž se scházejí země z celého světa.
NATO je samozřejmě nejúčinnější vojenskou aliancí, jakou svět kdy viděl.
Starmer říká, že zpožděný plán investic do obrany bude zveřejněn „v nadcházejících týdnech“
Uvedl, že dlouho odkládaný plán investic do obrany „bude nyní zveřejněn před summitem NATO“ 7. července. Dodal, že bude zveřejněn „v příštích týdnech“.
Původně očekávaný na loňský podzim, plán investic do obrany čelil opakovaným odkladům uprostřed varování, že armáda čelí v příštích čtyřech letech finanční mezeře ve výši 28 miliard liber.
Lammy dnes rovněž uvedl, že technologický miliardář Elon Musk by se měl „zdržet“ tweetování o vraždě Henryho Nowaka uprostřed pokračujícího sporu mezi britskouvládou a majitelem platformy X.
„Myslím, že tento týden proběhne v USA IPO společnosti Starlink. Elon Musk by se měl věnovat tomu,“ řekl Lammy pro Sky News.
„Myslím tím, že zveřejnit přes 100 tweetů o tomto tragickém, hrůzném případu… Vyzývám Elona Muska, aby se zdržel tweetování o tomto citlivém případu.“
Dodal: „Netrávím čas na X procházením tweetů Elona Muska, takže jsem je nečetl, ale nejsem si jistý, zda některý z nich dosáhl úrovně, která by to vyžadovala. Myslím si však, že je vhodné, aby politici vyzývali Elona Muska, aby se zdržel.“
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