Channel 4 News: Izrael bombarduje Bejrút. Chystá se Írán na odvetu?
7. 6. 2026
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Moderátor živě z Teheránu, Channel 4 News, neděle 7. června 2026: Izrael bombarduje Bejrút, což je to, o čem Trump minulý týden tvrdil, že se nestane. Chystá se Írán na odvetu? Dobrý večer z Teheránu.
Před několika dny se objevily zprávy, že Donald Trump křičel a nadával Benjaminu Netanjahuovi kvůli jeho plánům bombardovat Bejrút. A americký prezident tvrdil, že Izrael od svého záměru upustil. Dnes však Izrael Bejrút bombardoval a Trump prohlásil, že podporuje přesné údery proti Hizballáhu.
Izraelci uvedli, že zasáhli infrastrukturu militantní skupiny podporované íránskou vládou zde v Teheránu. Dnes večer íránský mediální kanál prohlásil, že Revoluční garda je připravena zahájit nové útoky v reakci na toto bombardování, které nazvala Operace True Promise 5. A dříve íránské ministerstvo zahraničí sdělilo Channel 4 News, že vyjednávání s Američany je jako hra hadi a žebříky. A nakonec, hrozí nyní návrat k válce? K válce v plném rozsahu.
"Myslím, že musíme být připraveni na každý scénář."
Moderátor: 100 dní poté, co Amerika a Izrael zaútočily na Írán, dnes do íránského hlavního města dorazili zprostředkovatelé z Pákistánu ve snaze oživit ochabující mírový proces. Mohly by však události v Libanonu být tím, co diplomatické úsilí zmaří? Izrael zaútočil na to, co nazval teroristickým velitelstvím v jižních předměstích Bejrútu, známé baště Hizballáhu. V reakci na to íránská státní televize varovala, že Islámská revoluční garda je připravena provést odvetné akce. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová podává zprávu z Bejrútu.
Reportérka: Dnes odpoledne bez varování izraelské stíhačky odpálily 10 přesných řízených bomb na 2 vícepodlažní budovy v Dahiru, jižním předměstí Bejrútu. Lidé se snažili zachránit přeživší a rychle utéct, pro případ, že by mělo následovat další útoky. Izraelská armáda tvrdí, že Hizballáh z těchto budov řídil útoky na severní Izrael. Dnes ráno zazněly sirény nad Matulou na severu Izraele poté, co Hizballáh vystřelil rakety přes hranici. Systém Iron Dome je všechny zachytil. Prezident Trump byl údajně informován ještě předtím, než Izraelci reagovali útokem na Bejrút.
Netanjahu: Nedovolíme ostřelování našeho území ani našich komunit a budeme jednat odpovídajícím způsobem.
Reportérka: Izrael dnes také zasáhl libanonské město Tyre. Libanon se stal ohniskem další fáze této války. Islámská republika pohrozila odvetnými údery na Izrael, což by mohlo vtáhnout USA zpět do konfliktu.
"Litujte národ, který nezvedne hlas, ledaže by šel na pohřeb."
Reportérka: Dnes libanonští vojáci nesli rakve tří kamarádů zabitých včerejším izraelským útokem. Libanonské ozbrojené síly nejsou stranou konfliktu. Vláda se snaží omezit Hizballáh a vyjednávat s Izraelem. Dnes večer se však jejich úsilí jeví jako marné.
V celém regionu dnes večer lidé s napětím čekají, zda Írán skutečně zahájí odvetné údery na Izrael. Víme, že prezident Trump se do této války nechce vracet. Pokud se tak však stane, mohl by být do ní vtažen Izraelci, Benjaminem Netanjahuem, a pak by se do hry mohl znovu zapojit Perský záliv. Mohli bychom se vrátit do první fáze. Mohli bychom se vrátit k plnohodnotné válce. Na druhou stranu by se Írán mohl zdržet. Mohl by být v lepší pozici, kdyby se pokusil skutečně rozběhnout mírová jednání a dosáhnout nějaké dohody. Co dnes večer víme, je to, že hodně záleží na rozhodnutích, která se dnes večer přijímají v hlavních městech zde a ve Washingtonu.
Moderátor: Tol byla Lindsay Hilsumová v Bejrútu. Tady v Teheránu se ke mně připojil Abas Aslani, vedoucí výzkumný pracovník Centra pro strategická studia Blízkého východu zde v Íránu. Děkuji, že jste se k nám připojil. Jak tedy interpretovat to, co bylo dosud veřejně řečeno? Existuje mediální kanál, který je polooficiální, a který uvádí, že Revoluční garda je připravena udeřit zpět. A pan Ghalibaf, v současné době snad nejdůležitější a nejmocnější muž v Íránu, říká, že ruka našich ozbrojených sil je otevřená jako vždy. Co to znamená?
Abas Aslani: Izrael a Spojené státy zřejmě tlačí na pilu. Snaží se strategicky otestovat Írán, jak bude reagovat na tyto pokračující útoky v Libanonu, konkrétně proti Bejrútu, protože Írán dříve prohlásil jakékoli pokračující útoky proti Bejrútu za svou červenou linii. Proto očekáváme určitou reakci, tedy vojenskou reakci ze strany Íránu. Cílem je vyvinout tlak na druhou stranu, aby se zavázala k zastavení nepřátelských akcí proti Libanonu a dodržovala tento závazek...
Moderátor: Proč to nevidí jako past? Myslím tím, že Izrael by byl docela rád, kdyby se Írán nechal vtáhnout zpět do vojenské akce a Američané se museli vrátit na stranu Izraele. Nebudou dnes večer v Íránu hlasy, které budou říkat, že bychom neměli spadnout do jejich pasti?
Abas Aslani: Izrael se snaží vtáhnout Spojené státy do války proti Íránu, ale zdá se, že pokud jde o regionální válku, nemají v úmyslu ji obnovit, alespoň ne v posledních několika dnech či týdnech. Proto chtějí pokračovat v tlaku na Írán. Také se snažili vyčlenit Libanon, aby mohli pokračovat v útocích proti Hizballáhu a samotnému Libanonu. Proto je pro Írán důležité vytvořit odstrašující sílu, sjednotit celou frontu odporu a nějakým způsobem zvýšit cenu, kterou by ostatní strany musely zaplatit za pokračování jakýchkoli útoků proti Íránu, Libanonu nebo frontě odporu.
Moderátor: Ale pokud dojde k odvetě a další válce, myslím tím, budou to lidé tolerovat? To by znamenalo další ekonomickou katastrofu v Íránu, větší rozhořčení vůči vládcům, kteří zemi do této situace dostávají. Stále jsou zde tisíce politických vězňů. Myslíte si, že Írán bude tolerovat návrat k válce?
Abas Aslani: Myslím, že hlavní otázkou je, jaká je alternativa? Víte, země je pod ekonomickým tlakem a trpí v důsledku ekonomických sankcí ze strany Spojených států a Západu. Otázkou tedy je, zda pokud Írán, řekněme, nereaguje na izraelské útoky nebo americké údery, bude to interpretováno jako, řekněme, zelená pro druhou stranu, aby uvítala další a dodatečné útoky proti Íránu a Libanonu. Ve Spojených státech a Izraeli tedy panuje mylná představa, že jakákoli zdrženlivost je interpretována jako známka slabosti ze strany Íránu. Proto si Írán myslí, že nemá jinou možnost než se bránit, a nedostatek nebo absence jakékoli odvety podle mě nepřinese ze strany protivníka žádnou flexibilitu. Pokračují v námořní blokádě, sankcích a vojenských hrozbách.
Moderátor: Takže si myslíte, že určitá eskalace je nyní nevyhnutelná?
Abas Aslani: Myslím, že je to nyní pravděpodobnější než v předchozích dnech nebo alespoň týdnech.
Moderátor: Pane Aslani, moc vám děkuji, že jste se k nám připojil. Dnes ráno se na Islámské univerzitě Azad v tomto městě konala akce na památku dětí zabitých při americkém útoku v první den války, který zasáhl školu v jižním městě Minab. V rámci akce studenti malovali pamětní obrazy a děti předvedly představení, ve kterém ztvárnily okamžik, kdy byla škola zasažena. Írán uvádí, že bylo zabito nejméně 175 lidí, z nichž většina byli školáci. Americká armáda provádí vyšetřování toho, co se stalo. Hned po této akci jsem se setkal s mluvčím íránského ministerstva zahraničí Esmailem Baghaeim a zeptal jsem se ho, vzhledem k tomu, jak sebevědomě Amerika stále hovoří o dohodě, jak blízko si jsou obě strany?
Esmail Baghaei: To vám opravdu nemohu říct, protože způsob vyjednávání s touto administrativou připomíná to, čemu my osobně říkáme hra hadi a žebříky. Kvůli jejich měnícím se postojům a protichůdným sdělením se celý proces velmi liší od jakéhokoli běžného vyjednávacího procesu.
Moderátor: A jaké je vaše poselství Libanoncům? Libanonský prezident řekl, že Írán využívá Libanon jako vyjednávací trumf.
Esmail Baghaei: Jsem si jistý, že oni sami vědí, že to není pravda. Írán je již desítky let upřímným přítelem libanonského národa. Budeme tedy i nadále pomáhat Libanonu vším, co je v našich silách, abychom dosáhli příměří, a to nejen v Íránu a v našem regionu, ale v celém regionu. To je zodpovědný přístup, který jsme zaujali od prvního dne vyjednávání o příměří.
Moderátor: A vaše poselství sousedům v Perském zálivu, protože Saúdská Arábie, Bahrajn a další opět prohlásily, že musíte zastavit tyto útoky na ně, jak to oni vnímají?
Esmail Baghaei: Za prvé, budeme sousedy navždy. Naše poselství sousedům v Perském zálivu tedy vždy bylo poselstvím přátelství, spolupráce a důvěry. Problémem je, že jejich území a vojenské základny byly zneužity Spojenými státy a Izraelem k útokům proti Íránu. To je v rozporu s principem dobrých sousedských vztahů. Je to v rozporu s mezinárodním právem. Vyzvali jsme tedy všechny naše sousedy, aby nedovolili agresorům zneužívat jejich území a suverenitu k útokům na jiné státy. A opravdu doufáme, že si vzali ponaučení z posledních tří měsíců. Američanům nezáleží na jejich bezpečnosti, nezáleží jim na bezpečnosti regionu. Jediné, co je zajímá, je hegemonie Izraele v regionu. A my si opravdu přejeme, abychom v regionu měli bezpečné a jisté vztahy. A myslím si, že jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost regionu, je budovat kolektivní důvěru mezi národy tohoto regionu.
Moderátor: Na závěr, existuje nyní nebezpečí návratu k válce? K válce v plném rozsahu.
Esmail Baghaei: Myslím, že musíme být připraveni na každý scénář.
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